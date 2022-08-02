Комьюнити игры "ROBLOX" известно, что в игре существуют множество стилей и вкусов, поэтому я хочу поведать вам о них.

Сверху показан. Так как в 2007 году в Роблоксе еще не добавили рубашки, игроки перекрашивали части тела в разные цвета, надевали аксессуары, иногда надевали t-shirt. (Кстати, это создатель Bloxy Cola)№ 2Стиль классический, известен как "" (). Похож на классический 2007 года, но уже стали использовать рубашки, штаны, аксессуары, волосы и лица.№ 3Стиль под названием "" (), разработанный комьюнити из игры "Bakon — survival horror", подросток с дредами, в синей футболке и джинсами. Так же считается "Бесплатным" скином(не покупающийся за робуксы). В основном бесплатные скины использовались для ботов.№ 4. Данный стиль используется только игрокам женского пола, точнее ОДеров. Игроки женского пола использовали широкие ноги для поисков ими подобных, то есть ОДеров. Стиль состоит из обычного женского тела, ноги из кубического тела.Ненавистники ОДеров осуждают такие стили(Я) ойой№ 5Это стиль под названием "", использовался для насмешки над одерами и "богатыми" игроками, которые осуждали других игроков из-за их скинов. В скине состоят странные комбинации частей тела и смешные аксессуары, лица, одежда.№ 6Стиль "" для эмо-комьюнити, которым нравится данный жанр (стиль стал использоваться для одерства). Заключает в себе кожу темного цвета, лицо Stichface и t-shirts или shirts с мускулами и татуировками. Женский пол использует широкие ноги и то же лицо.№ 7" стиль. Игрок, который участвует в ивентах, или вводит в Роблокс, получает аксессуары. Используются ивентовые аксессуары.№ 8стиль. RolePlay скин напоминает нам людей из фильмов, сериалов.№ 9, как многим известно название. Скин, не имеющий вкуса, говорят русскоговорящие игроки. В основном, РКП - это обычный аватар.№ 10Это. В основном эти скины использует токсичное комьюнити. Лицо Stichface довольно популярно среди таких стилей, как Слендеры и Копи-пасты.№ 11Стиль называется "" (). Заключает в себе разные множества "милых" аксессуаров, одежды, лиц, такие, как "Super super happy face" и анимации - "Bubbly" и другие.№ 11Известен как ". В этом стиле игроки повторяют персонажей из разных аниме, фильмов, сериалов.№ 12Стиль "", основан благодаря игре "❓???????? EXPLORE ????☁️✨ Dreamcore Weirdcore Backroom", в которой в основном нужно исследовать комнаты. В игре нет скримеров, пугающих вещей, как в хоррорах, но немного жутких мест и существ там присутствуют.