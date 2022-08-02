Комьюнити игры "ROBLOX" известно, что в игре существуют множество стилей и вкусов, поэтому я хочу поведать вам о них.
Сверху показан классический 2007 года
. Так как в 2007 году в Роблоксе еще не добавили рубашки, игроки перекрашивали части тела в разные цвета, надевали аксессуары, иногда надевали t-shirt. (Кстати, это создатель Bloxy Cola)
№ 2
Стиль классический, известен как "Блокси
" (bloxy
). Похож на классический 2007 года, но уже стали использовать рубашки, штаны, аксессуары, волосы и лица.
№ 3
Стиль под названием "Бекон
" (bakon
), разработанный комьюнити из игры "Bakon — survival horror", подросток с дредами, в синей футболке и джинсами. Так же считается "Бесплатным" скином(не покупающийся за робуксы). В основном бесплатные скины использовались для ботов.
№ 4 Широкие ноги
. Данный стиль используется только игрокам женского пола, точнее ОДеров. Игроки женского пола использовали широкие ноги для поисков ими подобных, то есть ОДеров. Стиль состоит из обычного женского тела, ноги из кубического тела.
Ненавистники ОДеров осуждают такие стили(Я) ойой
№ 5
Это стиль под названием "Троллинг
", использовался для насмешки над одерами и "богатыми" игроками, которые осуждали других игроков из-за их скинов. В скине состоят странные комбинации частей тела и смешные аксессуары, лица, одежда.
№ 6
Стиль "Гангстер
" для эмо-комьюнити, которым нравится данный жанр (стиль стал использоваться для одерства). Заключает в себе кожу темного цвета, лицо Stichface и t-shirts или shirts с мускулами и татуировками. Женский пол использует широкие ноги и то же лицо.
№ 7
"Ивентовый
" стиль. Игрок, который участвует в ивентах, или вводит в Роблокс, получает аксессуары. Используются ивентовые аксессуары.
№ 8RolePlay
стиль. RolePlay скин напоминает нам людей из фильмов, сериалов.
№ 9 Русская копи-паста
, как многим известно название РКП
. Скин, не имеющий вкуса, говорят русскоговорящие игроки. В основном, РКП - это обычный аватар.
№ 10
Это Слендеры и Копи-пасты
. В основном эти скины использует токсичное комьюнити. Лицо Stichface довольно популярно среди таких стилей, как Слендеры и Копи-пасты.
№ 11
Стиль называется "Софт
" (soft
). Заключает в себе разные множества "милых" аксессуаров, одежды, лиц, такие, как "Super super happy face" и анимации - "Bubbly" и другие.
№ 11
Известен как "Косплеер"
. В этом стиле игроки повторяют персонажей из разных аниме, фильмов, сериалов.
№ 12
Стиль "dreamcore
", основан благодаря игре "❓???????? EXPLORE ????☁️✨ Dreamcore Weirdcore Backroom", в которой в основном нужно исследовать комнаты. В игре нет скримеров, пугающих вещей, как в хоррорах, но немного жутких мест и существ там присутствуют.