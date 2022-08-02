Дождь

Gem63

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play через lootpay
SystemGamehag: 9 пользователей получили Gem33 от Дождя.
novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
novice rank iconKamilos31: Здесь кто-нибудь живой есть?
apprentice rank iconBURGER CUBE: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord, чтобы получать ежедневные розыгрыши гемов!
novice rank iconKamilos31: Ребята, вы знаете, как здесь купить подарочную карту Google Play за драгоценные камни?
novice rank iconBence: привет
novice rank iconmirazh: Привет всем
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Привет
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
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Стили игры ROBLOX

scarylifem avatar

scarylifem

August 2, 2022 at 01:09 PM

     Комьюнити игры "ROBLOX" известно, что в игре существуют множество стилей и вкусов, поэтому я хочу поведать вам о них.


 raYi3vhXKr9LixezvT5YC2oiG4nHu2.png
Сверху показан классический 2007 года. Так как в 2007 году в Роблоксе еще не добавили рубашки, игроки перекрашивали части тела в разные цвета, надевали аксессуары, иногда надевали t-shirt. (Кстати, это создатель Bloxy Cola)


№ 2
 WoK3finQYU6BXn3NmGUXViCa26SDiI.webp

  Стиль классический, известен как "Блокси" (bloxy). Похож на классический 2007 года, но уже стали использовать рубашки, штаны, аксессуары, волосы и лица.


№ 3

GNjznsTkjXzwpII4xq1dw0fWpCvX5v.webp

  Стиль под названием "Бекон" (bakon), разработанный комьюнити из игры "Bakon — survival horror", подросток с дредами, в синей футболке и джинсами. Так же считается "Бесплатным" скином(не покупающийся за робуксы). В основном бесплатные скины использовались для ботов.


№ 4

NO7SxLGIeil8uLZXohQxNXnEpttwrI.webp

  Широкие ноги. Данный стиль используется только игрокам женского пола, точнее ОДеров. Игроки женского пола использовали широкие ноги для поисков ими подобных, то есть ОДеров. Стиль состоит из обычного женского тела, ноги из кубического тела.
Ненавистники ОДеров осуждают такие стили(Я) ойой 


№ 5 
PTeeiRsTkJCyJpZmqvryrqdwrHzchv.webp


  Это стиль под названием "Троллинг", использовался для насмешки над одерами и "богатыми" игроками, которые осуждали других игроков из-за их скинов. В скине состоят странные комбинации частей тела и смешные аксессуары, лица, одежда.


№ 6
cqHafvN6dwjYdGrXaJd4mMUbp2Mxra.webp


 Стиль "Гангстер" для эмо-комьюнити, которым нравится данный жанр (стиль стал использоваться для одерства). Заключает в себе кожу темного цвета, лицо Stichface и t-shirts или shirts с мускулами и татуировками. Женский пол использует широкие ноги и то же лицо. 


№ 7
UcAQzFpovqsH2ETC4YtlHjObWOQHMk.webp
"Ивентовый" стиль. Игрок, который участвует в ивентах, или вводит в Роблокс, получает аксессуары. Используются ивентовые аксессуары.


 № 8
jfKZG4OORRwDbIM8g8DCHyVbPITe6u.webp
RolePlay стиль. RolePlay скин напоминает нам людей из фильмов, сериалов.



 № 9
S3ZzFit5Bhx2RHKBC60fePRIJKTMSP.webp
  Русская копи-паста, как многим известно название РКП. Скин, не имеющий вкуса, говорят русскоговорящие игроки. В основном, РКП - это обычный аватар.


 № 10
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  Это Слендеры и Копи-пасты. В основном эти скины использует токсичное комьюнити. Лицо Stichface довольно популярно среди таких стилей, как Слендеры и Копи-пасты.


№ 11

xrQtNZeekA4cgMPgDIEwN7otfpEVau.webp
Стиль называется "Софт" (soft). Заключает в себе разные множества "милых" аксессуаров, одежды, лиц, такие, как "Super super happy face" и анимации - "Bubbly" и другие.



№ 11
rJ8DBnebq8t96SCL6n6c3STThxR6ed.webp
 Известен как "Косплеер". В этом стиле игроки повторяют персонажей из разных аниме, фильмов, сериалов. 



№ 12
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Стиль "dreamcore", основан благодаря игре  "❓???????? EXPLORE ????☁️✨ Dreamcore Weirdcore Backroom", в которой в основном нужно исследовать комнаты. В игре нет скримеров, пугающих вещей, как в хоррорах, но немного жутких мест и существ там присутствуют.






















































mrfear666 avatar

mrfear666

August 2, 2022 at 04:12 PM

Игра крутая, статью про неё написал не плохо.Приятно глазам)
chystoenebostalker avatar

chystoenebostalker

August 5, 2022 at 12:11 PM

Я даже не подозревал, что их столько. Прикольно
ok_uw1 avatar

ok_uw1

August 16, 2022 at 02:05 PM

так много стилей, интересно было почитать об этом

SlavaRobloxGame avatar

SlavaRobloxGame

August 16, 2022 at 02:33 PM

всё под копирку с сайта roblox.fandom.com кроме стиля dreamcore
nastya20120814 avatar

nastya20120814

August 16, 2022 at 09:05 PM

отлично
romkanius123 avatar

romkanius123

August 17, 2022 at 05:04 PM

Топ статья мне очень понравилось
wwwwwwwwwwvv avatar

wwwwwwwwwwvv

August 19, 2022 at 03:32 AM

https://www.dropbox.com/s/m3npxf3nvywforf/ww.png?dl=0
qp_glina_qp avatar

qp_glina_qp

August 19, 2022 at 11:05 AM

статья мне очень понравилось, определённо топ!
Anon1655038702 avatar

Anon1655038702

August 19, 2022 at 04:21 PM

неплохо
Anon1655038702 avatar

Anon1655038702

August 19, 2022 at 04:21 PM

неплохо
ali_nahmatov avatar

ali_nahmatov

November 22, 2022 at 02:04 PM

hiii

ali_nahmatov avatar

ali_nahmatov

November 22, 2022 at 02:04 PM

howcool ist this took
2inzhu4 avatar

2inzhu4

December 14, 2022 at 05:41 PM

....
Anon1687248186 avatar

Anon1687248186

June 20, 2023 at 10:19 PM

Статья топ, я девочка бекон

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