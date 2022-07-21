Undertale все плюсы и минусы

Здравствуй, дорогой читатель. В этой статье я хотел бы написать все плюсы и минусы игры Undertale.



Скорее больше плюсов, чем минусов. Ладно, погнали! Не будем тратить ваше дорогое время.















Из-за

С

На первый взгляд игра выглядит ужасно.этого много игроков просто скапало эту игру.чистой душой. :(Но на самом деле это не графика такая, а стиль! Но не каждый человек способен это понять. Стиль Undertale - это его изюминка.В таких играх главна не стилистика, а геймплей и вот здесь и происходит разрыв шаблона. В ней хоть вроде бы и дана возможность играть, как тебе вздумается, ты даже убить тут сможешь! Но игра тебе всеми силами будет подсказывать что это не совсем правильно.Не то чтобы из-за того, что ее так задумывали. Наоборот, есть даже концовка с геноцидом! Просто игра показывает, насколько это порой не правильно игрок поступает. Конечно, мы уже привыкли в других rpg вырезать мобов самыми страшными способами. Но эта игра открывает для вас, не существовавших ранее в этом жанре, путь тотального пацифиста.Кстати, битвы с каждым боссом не похожи друг на друга от слова совсем. Например, будет hell, а в другой это будет викторина, а в другом правило снова поменяются.Да в этой игре тебе дано поистине полная свобода выбора. Но в этой истории Undertale взята совсем неуникальная и совсем избитая история о существовании двух миров по соседству миру людей и миру монстров.Игрок буквально сваливается всем на головы в роли человека и начинают там свое приключение. Но уже с самого начала игра начинает потихоньку ломать четвертую стену, намекая, что за всей простой истории подход от самых глубин пещеры и барьера между мирами стоит нечто более серьезное и классное. Влияют на всю игровую власть, геймплей, потому что и так ясно, что поставить на место главного героя было бы сложновато.В игре Undertale большое количество мелодий, которые сделаны Тоби Фокс. Музыкальное сопровождение игры представляют собой часть истории, и каждый персонаж имеет свой лейтмотив и несколько треков, связанных с ними. Но что более интересно, в этом случае сама музыка развивается вместе с сюжетом. Тема самой локации может быть ускоренной вариации мелодии битвы с ее боссом, мелодии могут перемешиваться и даже содержать в себе кусочки других. Это звучит, будто у автора не хватило фантазии написать новую музыку. Но это переплетение нот, легко объясняется сюжетное и придает только больше красок тому или иному персонажу. Если в начале музыка состоится из просто нескольких нот – то по мере прогресса и за принятых игроком решений она становиться богаче и интереснее.На протяжении всей игры ты не перестанешь ощущать авторский почерк, потому что она действительно представляет собой большущий сборник нетипичных для всей индустрии идеей. В этом случае не действует стандартная модель одностороннего прохождения игры.Здесь ты не перестаешь чувствовать, что сам Undertale играет с тобой. Чем больше ты погружаешься в эту игру, тем больше она тебя вознаграждает.Настоящий новый опыт, который Тоби Фокс любезно предоставил всей игровой индустрии шесть лет назад.Undertale доказывает, насколько больше еще могут дать нам игры. И это просто выносит мозг.На данный момент мир перенасыщен хорошими и однообразными, да и только. За последние десятилетия вышло столько крутых проектов, которые мне не хватит всей жизни, чтобы поиграть в них всех. Не хватит и вам. Поэтому зачем быть приверженцам одного жанра? Попробуйте для себя. Действительно необычное что-то способно дать вам поистине новые эмоции. Undertale будет идеальным кандидатом для этого.