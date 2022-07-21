Undertale все плюсы и минусы

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Gem12
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Gem42
Дождь

Gem63

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play через lootpay
SystemGamehag: 9 пользователей получили Gem33 от Дождя.
novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
novice rank iconKamilos31: Здесь кто-нибудь живой есть?
apprentice rank iconBURGER CUBE: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord, чтобы получать ежедневные розыгрыши гемов!
novice rank iconKamilos31: Ребята, вы знаете, как здесь купить подарочную карту Google Play за драгоценные камни?
novice rank iconBence: привет
novice rank iconmirazh: Привет всем
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Привет
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
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Undertale все плюсы и минусы

monokumal avatar

monokumal

July 21, 2022 at 08:58 PM

Здравствуй, дорогой читатель. В этой статье я хотел бы написать все плюсы и минусы игры Undertale. 

Скорее больше плюсов, чем минусов. Ладно, погнали! Не будем тратить ваше дорогое время.






41iti8Vrzo3SPOaEH5mKgBMa50szLu.jpg
На первый взгляд игра выглядит ужасно. Из-за этого много игроков просто скапало эту игру. С чистой душой. :(

Но на самом деле это не графика такая, а стиль!  Но не каждый человек способен это понять. Стиль Undertale - это его изюминка.
В таких играх главна не стилистика, а геймплей и вот здесь и происходит разрыв шаблона. В ней хоть вроде бы и дана возможность играть, как тебе вздумается, ты даже убить тут сможешь! Но игра тебе всеми силами будет подсказывать что это не совсем правильно.

Не то чтобы из-за того, что ее так задумывали. Наоборот, есть даже концовка с геноцидом! Просто игра показывает, насколько это порой не правильно игрок поступает. Конечно, мы уже привыкли в других rpg вырезать мобов самыми страшными способами. Но эта игра открывает для вас, не существовавших ранее в этом жанре, путь тотального пацифиста.

SfSOg6OlHubpHNLypllCRs5T76NfBR.jpg

Кстати, битвы с каждым боссом не похожи друг на друга от слова совсем. Например,  будет hell, а в другой это будет викторина, а в другом правило снова поменяются.

Да в этой игре тебе дано поистине полная свобода выбора. Но в этой истории Undertale взята совсем неуникальная и совсем избитая история о существовании  двух миров по соседству миру людей и миру монстров. 

Игрок буквально сваливается всем на головы в роли человека и начинают там свое приключение. Но уже с самого начала игра начинает потихоньку ломать четвертую стену, намекая, что за всей простой истории подход от самых глубин пещеры и барьера между мирами стоит нечто более серьезное и классное. Влияют на всю игровую власть, геймплей,  потому что и так ясно, что поставить на место главного героя было бы сложновато. 

Ugh6hDWqaqN9Fk7DKFN7IdCSD4hmgh.jpg

В игре Undertale большое количество мелодий, которые сделаны Тоби Фокс. Музыкальное сопровождение игры представляют собой часть истории, и каждый персонаж имеет свой лейтмотив и несколько треков, связанных с ними. Но что более  интересно, в этом случае сама музыка развивается вместе с сюжетом. Тема самой локации может быть ускоренной вариации мелодии битвы с ее боссом, мелодии могут перемешиваться и даже содержать в себе кусочки других. Это звучит, будто у автора не хватило фантазии написать новую музыку. Но это переплетение нот, легко объясняется сюжетное и придает только больше красок тому или иному персонажу. Если в начале музыка состоится из просто нескольких нот – то по мере прогресса  и за принятых игроком решений она становиться богаче и интереснее.


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На протяжении всей игры ты не перестанешь ощущать авторский почерк, потому что она действительно представляет собой большущий сборник нетипичных для всей индустрии идеей. В этом случае не действует стандартная  модель одностороннего прохождения игры.
Здесь ты не перестаешь чувствовать, что сам Undertale играет с тобой. Чем больше ты погружаешься в эту игру, тем больше она тебя вознаграждает.
Настоящий новый опыт, который Тоби Фокс любезно предоставил всей игровой индустрии шесть лет назад.
Undertale доказывает, насколько больше еще могут дать нам игры. И это просто выносит мозг.

На данный момент мир перенасыщен хорошими и однообразными, да и только. За последние десятилетия  вышло столько крутых проектов, которые мне не хватит всей жизни, чтобы поиграть в них всех. Не хватит и вам. Поэтому зачем быть приверженцам одного жанра? Попробуйте для себя. Действительно необычное что-то способно дать вам поистине новые эмоции. Undertale будет идеальным кандидатом для этого.
ilia2010_04_07 avatar

ilia2010_04_07

July 23, 2022 at 12:13 PM

я поддерживаю этот ответ

boySans28 avatar

boySans28

July 23, 2022 at 12:19 PM

У андертейл для меня почти нет минусов. Игра интересная
artrum avatar

artrum

August 24, 2022 at 01:12 PM

У этой игры нет минусов

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