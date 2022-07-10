Гайд по браузерной онлаин игре conflictnations.com

Гайд по браузерной онлайн игре conflictnations.com

Всем привет, давайте сегодня поговорим о выборе страны это очень важный момент и от этого зависит ваше развитие в игре для начала я скажу за какие страны не стоит играть новичку. Первая страна это Россия - нет, нет я не русофоб, вы не подумайте - сейчас вы поймете почему сначала перечислю страны.



них есть большая провинция, а есть провинция Десногорск вот сам это прикол что ресурсов они приносят одинаково, но перемещаться по вот этой территории намного дольше чем по территориям вот в этой части, то есть вы

окупировать

Я не нападал на него хотя войска у него были намного слабее в тот момент, но понимаете если бы я сделал это, то есть начал бы нападать боевые действия затянулись на очень долгое время мне

это было невыгодно. Второй плюс - это то что у больших стран много выбора среди цели для атаки давайте, опять же глянем на россию вокруг нее очень много стран и все они

мы выбираем самого безобидного, или самого потенциально опасного противника и начинаем крошить его государства ну я к чему веду выбор у вас всегда будет на кого

:)

Дале

наладил дипломатию, поторговал

все потенциальные места для нападения противника, а я уж не говорю про территории которые соприкасаются с границами других государств так что подумайте несколько раз прежде чем начать играть большими государствами особенно в начале пока у вас

онлайном

исследований делайте упор на авиацию и сухопутно-морской единицы которые могут высаживаться без использования портов, то есть вы садитесь не только вот в этом городе, в этом или в этом, а вы сможете высаживаться вдоль всего побережья что облегчит вашу жизнь, но усложнит жизнь противника потом можете исследовать

Давайте перейдем к России я вам более наглядно объясню почему не стоит играть новичку за такие большие страны как вы наверное уже догадались - эти страны не рекомендую начинающим из-за огромных территорий особенно Россию, она больше всех, как и в реальной жизни.Вот смотрите просто для сравнения убудете очень много тратить времени на перемещение, но сейчас давайте вам поподробнее расскажу про плюсы и минусы стран гигантов.Давайте начну с плюсов, первый плюс это то что вас долго и тяжело. Вот например однажды я играл за Германию и у меня была Россия из вражеского мне альянса, ну мы уже соприкасались практически территориями с игроком.в тот моментбудут развиты по-разному, как правило,напасть посмотрите вокруг. Кстати сразу отмечу цветными указаны те страны за которых может играть игроксмотрите Монголия, Китай, Корея тут рядом. Ну ладно их и не будем считать - Казахстан, Грузиясмешно немного стала. Беларусь, Украина Латвия и Эстония Финляндия - вот видите выбор вот всегда есть, но вот теперь-то мы перейдем кминусам.Не так страшно, но все-таки очень много занимает времени переброска войск, вот прямо очень до отчасти вас спасет сеть аэродромов, но все равно те кто может позволить себе часто онлайн умрут от скуки.Я отправил солдат, подставил производства, пообщался с игроками.да все больше делать нечего выходим, но во второй минус выходит один из плюсов и вот он - действительно очень критически вы окружены кучей потенциальных врагов и никогда не знаете откуда ждать нападения к тому же у всех больших стран много морских границ вот посмотрите вокруг себя, то естьнет опыта. Следующая категория стран не рекомендуется людям с низкимв других ситуациях эти страны будут хорошим выбором для игрока это Германия, Польша и Франция, то есть вот-вот, и вот - особенно Германия, территорию этих стран очень плотно передвигаться между ними - не больше 1-2 часов поэтому вы постоянно должны координировать действия и мониторить ситуацию. Давайте наконец уже перейдем к странам благоприятным для новичков - которые во всех отношениях ну очень хороши для любого кто только недавно начал играть. Очень хорошимвыбором будут так называемые островные империи это Англия и Япония.Англичане устроились над всей европой у них вначале в два раза больше производства, компонентов - это вот шестеренки, потому что у них два города и электроники. Это вот зеленые микросхемы, а также производство снабжения то зеленые ящики.Сразу забегу немного вперед на разных территориях вы получаете примерно в три раза больше ресурсов чем на захвачена поэтому начальной территории, и добываемые на них ресурсы сыграют важную роль в планировании стратегии всей вашейдальнейшей игры.В начале игры вам следует обезглавить Францию и Германию так как они могут сильно испортить ваше дальнейшее расширение либо договаривайтесь или вы их уничтожаете, но в любом случае предпринимайте какие-то действия насчетракеты и флот все остальное по вашим возможностям в экономике давайте перейдем к Японии в Японии есть два города с компонентами это повторюсь это с шестерёнками.Второе будет снабжения, но это не самое важное в их экономике гораздо важнее то что у них два города с редкими материалами - это Саппоро и Хиросима. Извините за тавтологию, но редкий ресурс - он очень редкий и стоит он всегда дорого особенно в начале игры в плане развития науки советовать ничего нового не буду, все примерно так же как и в игре за Англию. Обращайте внимание на своих соседей, особенно на Китай и вьетнам именно они будут ограничивать вас первое время.Можете поглядывать на Россию возможно она на вас нападет, но это маловероятно.Рекомендую дружить в игре с Японией это очень удобный союзник, хотя конечно выбирайте друзей в первую очередь не по расположению, а по активности это намного важнее следующий тип стран я назвал крайними сейчас поймете почему - это Южная африка, Италия и Аргентина - она конечно слишком длинная и подходит уже поменьше. Я прям так не советовал, но все-таки включил в этот список. Эти страны расположены на краях материков прийти к ним по суше можно только с одного направления севера поэтому имя относительно удобно развиваться даже при не очень хорошим олайне. - Я повторяться не буду вы потихоньку двигаетесь к северным частям материка уничтожаете потенциально опасных врагов, ищите активных союзников. При выборе друзей придерживайтесь главного правила - они не должны вам мешать ближайшее время при расширении ваших территорий ведь это грозит ненужною войной. Конечно игроки не боты и ведут себя по-разному, но обычно все происходит именно таким образом по исследованиям вы вольны выбирать любой развитие на ваше усмотрение.