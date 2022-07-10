Гайд по браузерной онлаин игре conflictnations.com

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Gem12
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Gem42
Дождь

Gem63

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play через lootpay
SystemGamehag: 9 пользователей получили Gem33 от Дождя.
novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
novice rank iconKamilos31: Здесь кто-нибудь живой есть?
apprentice rank iconBURGER CUBE: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord, чтобы получать ежедневные розыгрыши гемов!
novice rank iconKamilos31: Ребята, вы знаете, как здесь купить подарочную карту Google Play за драгоценные камни?
novice rank iconBence: привет
novice rank iconmirazh: Привет всем
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Привет
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
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Гайд по браузерной онлаин игре conflictnations.com

mister_sticker avatar

mister_sticker

July 10, 2022 at 03:30 PM

Гайд по браузерной онлаин игре conflictnations.com
Гайд по браузерной онлайн игре conflictnations.com
Всем привет, давайте сегодня поговорим о выборе страны это очень важный момент и от этого зависит ваше развитие в игре для начала я скажу за какие страны не стоит играть новичку. Первая страна это Россия - нет, нет я не русофоб, вы не подумайте - сейчас вы поймете почему сначала перечислю страны.


JsAxwc73sBLfcQe5aqf3MSKHQWAYFq.png
Давайте перейдем к России я вам более наглядно объясню почему не стоит играть новичку за такие большие страны как вы наверное уже догадались - эти страны не рекомендую начинающим из-за огромных территорий особенно Россию, она больше всех, как и в реальной жизни.


Вот смотрите просто для сравнения у них есть большая провинция, а есть провинция Десногорск вот сам это прикол что ресурсов они приносят одинаково, но перемещаться по вот этой территории намного дольше чем по территориям вот в этой части, то есть вы будете очень много тратить времени на перемещение, но сейчас давайте вам поподробнее расскажу про плюсы и минусы стран гигантов.
hyoBdBOugZRWfwIU5Ve0smLTFe13KJ.jpg
Давайте начну с плюсов, первый плюс это то что вас долго и тяжело окупировать. Вот например однажды я играл за Германию и у меня была Россия из вражеского мне альянса, ну мы уже соприкасались практически территориями с игроком.
Я не нападал на него хотя войска у него были намного слабее в тот момент, но понимаете если бы я сделал это, то есть начал бы нападать боевые действия затянулись на очень долгое время мне в тот момент это было невыгодно. Второй плюс - это то что у больших стран много выбора среди цели для атаки давайте, опять же глянем на россию вокруг нее очень много стран и все они будут развиты по-разному, как правило, мы выбираем самого безобидного, или самого потенциально опасного противника и начинаем крошить его государства ну я к чему веду выбор у вас всегда будет на кого напасть посмотрите вокруг.  Кстати сразу отмечу цветными указаны те страны за которых может играть игрок
смотрите Монголия, Китай, Корея тут рядом. Ну ладно их и не будем считать - Казахстан, Грузия:) смешно немного стала. Беларусь, Украина Латвия и Эстония Финляндия - вот видите выбор вот всегда есть, но вот теперь-то мы перейдем к
минусам.
PhfJ2lOI5UCTI8z8XvrUGTozoK5ZJr.jpg
Не так страшно, но все-таки очень много занимает времени переброска войск, вот прямо очень до отчасти вас спасет сеть аэродромов, но все равно те кто может позволить себе часто онлайн умрут от скуки.
Я отправил солдат, подставил производства, пообщался с игроками. Дале я наладил дипломатию, поторговал да все больше делать нечего выходим, но во второй минус выходит один из плюсов и вот он - действительно очень критически вы окружены кучей потенциальных врагов и никогда не знаете откуда ждать нападения к тому же у всех больших стран много морских границ вот посмотрите вокруг себя, то есть все потенциальные места для нападения противника, а я уж не говорю про территории которые соприкасаются с границами других государств так что подумайте несколько раз прежде чем начать играть большими государствами особенно в начале пока у вас нет опыта. Следующая категория стран не рекомендуется людям с низким онлайном в других ситуациях эти страны будут хорошим выбором для игрока это Германия, Польша и Франция, то есть вот-вот, и вот - особенно Германия, территорию этих стран очень плотно передвигаться между ними - не больше 1-2 часов поэтому вы постоянно должны координировать действия и мониторить ситуацию. Давайте наконец уже перейдем к странам благоприятным для новичков - которые во всех отношениях ну очень хороши для любого кто только недавно начал играть. Очень хорошим
выбором будут так называемые островные империи это Англия и Япония.
pmDHaJlwSM6j7o6EpDnHbBRmSnS8Ri.jpg
Англичане устроились над всей европой у них вначале в два раза больше производства, компонентов - это вот шестеренки, потому что у них два города и электроники. Это вот зеленые микросхемы, а также производство снабжения то зеленые ящики.
FdNeXusy8j0g3TdZRYt0PFuyRbP2Em.png
Сразу забегу немного вперед на разных территориях вы получаете примерно в три раза больше ресурсов чем на захвачена поэтому начальной территории, и добываемые на них ресурсы сыграют важную роль в планировании стратегии всей вашей
дальнейшей игры.
vcq9XzAkPYNDgvOvtJaiB3d1nxwXCE.jpg
В начале игры вам следует обезглавить Францию и Германию так как они могут сильно испортить ваше дальнейшее расширение либо договаривайтесь или вы их уничтожаете, но в любом случае предпринимайте какие-то действия насчет исследований делайте упор на авиацию и сухопутно-морской единицы которые могут высаживаться без использования портов, то есть вы садитесь не только вот в этом городе, в этом или в этом, а вы сможете высаживаться вдоль всего побережья что облегчит вашу жизнь, но усложнит жизнь противника потом можете исследовать ракеты и флот все остальное по вашим возможностям в экономике давайте перейдем к Японии в Японии есть два города с компонентами это повторюсь это с шестерёнками.
Второе будет снабжения, но это не самое важное в их экономике гораздо важнее то что у них два города с редкими материалами - это Саппоро и Хиросима. Извините за тавтологию, но редкий ресурс - он очень редкий и стоит он всегда дорого особенно в начале игры в плане развития науки советовать ничего нового не буду, все примерно так же как и в игре за Англию. Обращайте внимание на своих соседей, особенно на Китай и вьетнам именно они будут ограничивать вас первое время.
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Можете поглядывать на Россию возможно она на вас нападет, но это маловероятно.
Рекомендую дружить в игре с Японией это очень удобный союзник, хотя конечно выбирайте друзей в первую очередь не по расположению, а по активности это намного важнее следующий тип стран я назвал крайними сейчас поймете почему - это Южная африка, Италия и Аргентина - она конечно слишком длинная и подходит уже поменьше. Я прям так не советовал, но все-таки включил в этот список. Эти страны расположены на краях материков прийти к ним по суше можно только с одного направления севера поэтому имя относительно удобно развиваться даже при не очень хорошим олайне. - Я повторяться не буду вы потихоньку двигаетесь к северным частям материка уничтожаете потенциально опасных врагов, ищите активных союзников. При выборе друзей придерживайтесь главного правила - они не должны вам мешать ближайшее время при расширении ваших территорий ведь это грозит ненужною войной. Конечно игроки не боты и ведут себя по-разному, но обычно все происходит именно таким образом по исследованиям вы вольны выбирать любой развитие на ваше усмотрение.
victoryus2022prn avatar

victoryus2022prn

July 12, 2022 at 07:47 PM

норм круто
super_cat_10 avatar

super_cat_10

July 12, 2022 at 11:50 PM

круто норм

Periclezz avatar

Periclezz

July 13, 2022 at 04:09 AM

Норм круто

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