Гайд по браузерной онлаин игре conflictnations.com
Гайд по браузерной онлайн игре conflictnations.com
Всем привет, давайте сегодня поговорим о выборе страны это очень важный момент и от этого зависит ваше развитие в игре для начала я скажу за какие страны не стоит играть новичку. Первая страна это Россия - нет, нет я не русофоб, вы не подумайте - сейчас вы поймете почему сначала перечислю страны.
Давайте перейдем к России я вам более наглядно объясню почему не стоит играть новичку за такие большие страны как вы наверное уже догадались - эти страны не рекомендую начинающим из-за огромных территорий особенно Россию, она больше всех, как и в реальной жизни.
Вот смотрите просто для сравнения у них есть большая провинция, а есть провинция Десногорск вот сам это прикол что ресурсов они приносят одинаково, но перемещаться по вот этой территории намного дольше чем по территориям вот в этой части, то есть вы
будете очень много тратить времени на перемещение, но сейчас давайте вам поподробнее расскажу про плюсы и минусы стран гигантов.
Давайте начну с плюсов, первый плюс это то что вас долго и тяжело окупировать
. Вот например однажды я играл за Германию и у меня была Россия из вражеского мне альянса, ну мы уже соприкасались практически территориями с игроком.
- Я не нападал на него хотя войска у него были намного слабее в тот момент, но понимаете если бы я сделал это, то есть начал бы нападать боевые действия затянулись на очень долгое время мне
в тот момент это было невыгодно. Второй плюс - это то что у больших стран много выбора среди цели для атаки давайте, опять же глянем на россию вокруг нее очень много стран и все они
будут развиты по-разному, как правило, мы выбираем самого безобидного, или самого потенциально опасного противника и начинаем крошить его государства ну я к чему веду выбор у вас всегда будет на кого
напасть посмотрите вокруг. Кстати сразу отмечу цветными указаны те страны за которых может играть игрок
смотрите Монголия, Китай, Корея тут рядом. Ну ладно их и не будем считать - Казахстан, Грузия:)
смешно немного стала. Беларусь, Украина Латвия и Эстония Финляндия - вот видите выбор вот всегда есть, но вот теперь-то мы перейдем к
минусам.
Не так страшно, но все-таки очень много занимает времени переброска войск, вот прямо очень до отчасти вас спасет сеть аэродромов, но все равно те кто может позволить себе часто онлайн умрут от скуки.
Я отправил солдат, подставил производства, пообщался с игроками. Дале
я наладил дипломатию, поторговал
да все больше делать нечего выходим, но во второй минус выходит один из плюсов и вот он - действительно очень критически вы окружены кучей потенциальных врагов и никогда не знаете откуда ждать нападения к тому же у всех больших стран много морских границ вот посмотрите вокруг себя, то есть все потенциальные места для нападения противника, а я уж не говорю про территории которые соприкасаются с границами других государств так что подумайте несколько раз прежде чем начать играть большими государствами особенно в начале пока у вас
нет опыта. Следующая категория стран не рекомендуется людям с низким онлайном
в других ситуациях эти страны будут хорошим выбором для игрока это Германия, Польша и Франция, то есть вот-вот, и вот - особенно Германия, территорию этих стран очень плотно передвигаться между ними - не больше 1-2 часов поэтому вы постоянно должны координировать действия и мониторить ситуацию. Давайте наконец уже перейдем к странам благоприятным для новичков - которые во всех отношениях ну очень хороши для любого кто только недавно начал играть. Очень хорошим
выбором будут так называемые островные империи это Англия и Япония.
Англичане устроились над всей европой у них вначале в два раза больше производства, компонентов - это вот шестеренки, потому что у них два города и электроники. Это вот зеленые микросхемы, а также производство снабжения то зеленые ящики.
Сразу забегу немного вперед на разных территориях вы получаете примерно в три раза больше ресурсов чем на захвачена поэтому начальной территории, и добываемые на них ресурсы сыграют важную роль в планировании стратегии всей вашей
дальнейшей игры.
В начале игры вам следует обезглавить Францию и Германию так как они могут сильно испортить ваше дальнейшее расширение либо договаривайтесь или вы их уничтожаете, но в любом случае предпринимайте какие-то действия насчет исследований делайте упор на авиацию и сухопутно-морской единицы которые могут высаживаться без использования портов, то есть вы садитесь не только вот в этом городе, в этом или в этом, а вы сможете высаживаться вдоль всего побережья что облегчит вашу жизнь, но усложнит жизнь противника потом можете исследовать
ракеты и флот все остальное по вашим возможностям в экономике давайте перейдем к Японии в Японии есть два города с компонентами это повторюсь это с шестерёнками.
Второе будет снабжения, но это не самое важное в их экономике гораздо важнее то что у них два города с редкими материалами - это Саппоро и Хиросима. Извините за тавтологию, но редкий ресурс - он очень редкий и стоит он всегда дорого особенно в начале игры в плане развития науки советовать ничего нового не буду, все примерно так же как и в игре за Англию. Обращайте внимание на своих соседей, особенно на Китай и вьетнам именно они будут ограничивать вас первое время.
Можете поглядывать на Россию возможно она на вас нападет, но это маловероятно.
Рекомендую дружить в игре с Японией это очень удобный союзник, хотя конечно выбирайте друзей в первую очередь не по расположению, а по активности это намного важнее следующий тип стран я назвал крайними сейчас поймете почему - это Южная африка, Италия и Аргентина - она конечно слишком длинная и подходит уже поменьше. Я прям так не советовал, но все-таки включил в этот список. Эти страны расположены на краях материков прийти к ним по суше можно только с одного направления севера поэтому имя относительно удобно развиваться даже при не очень хорошим олайне. - Я повторяться не буду вы потихоньку двигаетесь к северным частям материка уничтожаете потенциально опасных врагов, ищите активных союзников. При выборе друзей придерживайтесь главного правила - они не должны вам мешать ближайшее время при расширении ваших территорий ведь это грозит ненужною войной. Конечно игроки не боты и ведут себя по-разному, но обычно все происходит именно таким образом по исследованиям вы вольны выбирать любой развитие на ваше усмотрение.