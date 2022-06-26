Помогите пж, я не пойму что делаю не так. Зарегистрировал новый аккаунт, отправил скриншот, задание не принимают: "Кажется, ты не зарегистрировал новый аккаунт в игре". Может ли быть проблема в том что я случайно достиг 9 уровня, а не 7?
может быть у тебя ник в игре не совпадает с ником на сайте gamehag (перед началом задания была инструкция что и как делать)
нет, все правильно ник такой же
не могу скинуть скриншот помогите
а как делать в какой либо игре скриншот?
а за сколько у вас принимают 1-ый квест
я просто уже жду часов 5
Не знаю в чем проблема, но квест больше 2 дней не принимают или я делаю что-то не правильно. (лол оказывается .png формат не принимает, а .jpeg приняли на проверку)
эти гонюки непринели мое задание хотя там все было идеально ровно 7 левл мой ник каторый в геймхак вывод они просто не принимают задания
У меня 141 лвлв ещё не рассмотрели)
я вообще с rblx.land мне надо накопить 250 гемов и тогда я получу на rblx.land 109 робуксов
Сделал кучу заданий не дали ни разу камней развод не ведитесь
трижды задание сдавал пишет что не создал новый аккаунт это спецом что бы мы много аккаунтов делали
И сколько надо удилить времени что бы их выполнить ?
это реально развод, и скам чистой воды, множество видосов на юутубе смотрел перед тем как сюда зайти но до последнего верил "ну мне же точно повезет " но не,тут тебе не дадут заработать, зарабатывают только они на том что мы делаем задания, а они ничего не платят с первого раза , С первого раза не платят потому что хотят чтобы человек еще аккаунт зарегистрировал и принес им бабла, чистый скам и трата времени
У меня оба задания приняли с первого раза, ждал не более 10 минут, где то выше видел комент что .PNG форматы скринов не принимают, я отправлял .JPG и приняли нормально.
наверно надо создовать акк на сайте а не в лаунчере
Тупизм с первым задание, на первое задание я сделал 3 аккаунта с условием задания и залил. Отклонили. В чётвертый раз решил залить чистый, новый аккаунт с 1 уровнем и бацц. Приняли
Это созданное чтобы деньги зарабатывать и все а не тем кто выполняет
Arctodas, это ты про данную игру или в целом про сайт? Я в другие задания скидывал пнг и все норм считало, а тут хз второй раз скидываю(с двух разных новых акков) и кукиш с маслом.