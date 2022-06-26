GemЗарабатывать

Sebastian Mita vidal
Sebastian Mita vidal
Gem28
Salus35
Salus35
Gem28
Marcos Melo
Marcos Melo
Gem446
johnnybrown1064
johnnybrown1064
Gem56
brisa.baez901
brisa.baez901
Gem28
fliam7055
fliam7055
Gem28
soki
soki
Gem665
bogdanlitvin92
bogdanlitvin92
Gem28
espinolaemilyn
espinolaemilyn
Gem28
spiderbiter245
spiderbiter245
Gem7
Sérgio Trovão
Sérgio Trovão
Gem28
cronourameshi4
cronourameshi4
Gem18
serseri genc
serseri genc
Gem343
carriersara790
carriersara790
Gem28
Phoenix X
Phoenix X
Gem49
star brils
star brils
Gem28
gabomendoza0117
gabomendoza0117
Gem28
Phoenix X
Phoenix X
Gem7
carriersara790
carriersara790
Gem875
Mr Desperado
Mr Desperado
Gem10
Дождь

Gem403

novice rank iconfri243547: привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет papus
novice rank iconspiderbiter245: привет
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem114 от Дождя.
novice rank iconcronourameshi4: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconMr Desperado: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconGael seguil: hhooo
novice rank iconGael seguil: привет
novice rank iconAlfred Bundle: mone
novice rank iconfra4: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem177 от Дождя.
novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
Войдите, чтобы начать общение в чате

31

0/160

Назад к форуму Fox Legends

Не принимают задание.

Yukeeeo avatar

Yukeeeo

June 26, 2022 at 08:40 PM

Помогите пж, я не пойму что делаю не так. Зарегистрировал новый аккаунт, отправил скриншот, задание не принимают: "Кажется, ты не зарегистрировал новый аккаунт в игре". Может ли быть проблема в том что я случайно достиг 9 уровня, а не 7?
mijta avatar

mijta

June 27, 2022 at 10:57 AM

может быть у тебя ник в игре не совпадает с ником на сайте gamehag (перед началом задания была инструкция что и как делать)
Yukeeeo avatar

Yukeeeo

June 27, 2022 at 01:26 PM

нет, все правильно ник такой же

magistr9 avatar

magistr9

June 27, 2022 at 05:11 PM

даже
jenia1014 avatar

jenia1014

July 4, 2022 at 04:05 PM

не могу скинуть скриншот помогите
tImka_6326 avatar

tImka_6326

July 9, 2022 at 06:10 PM

а как делать в какой либо игре скриншот?

3apa3a1337 avatar

3apa3a1337

July 9, 2022 at 10:18 PM

а за сколько у вас принимают 1-ый квест
я просто уже жду часов 5
Retsameurt avatar

Retsameurt

July 9, 2022 at 10:24 PM

Не знаю в чем проблема, но квест больше 2 дней не принимают или я делаю что-то не правильно. (лол оказывается .png формат не принимает, а .jpeg приняли на проверку)
kooper2 avatar

kooper2

July 10, 2022 at 08:58 AM

эти гонюки непринели мое задание хотя там все было идеально ровно 7 левл мой ник каторый в геймхак вывод они просто не принимают задания
kisura avatar

kisura

July 10, 2022 at 10:01 AM

У меня 141 лвлв ещё не рассмотрели)
3apa3a1337 avatar

3apa3a1337

July 10, 2022 at 12:26 PM

я вообще с rblx.land мне надо накопить 250 гемов и тогда я получу на rblx.land 109 робуксов
MrHeisenberg2022 avatar

MrHeisenberg2022

July 31, 2022 at 01:13 PM

Сделал кучу заданий не дали ни разу камней развод не ведитесь

MrHeisenberg2022 avatar

MrHeisenberg2022

July 31, 2022 at 01:18 PM

трижды задание сдавал пишет что не создал новый аккаунт это спецом что бы мы много аккаунтов делали

Danikc228 avatar

Danikc228

August 1, 2022 at 11:35 PM

Задания сложные ?
Danikc228 avatar

Danikc228

August 1, 2022 at 11:35 PM

И сколько надо удилить времени что бы их выполнить ?
defo1t1 avatar

defo1t1

August 24, 2022 at 01:40 AM

это реально развод, и скам чистой воды, множество видосов на юутубе смотрел перед тем как сюда зайти но до последнего верил "ну мне же точно повезет " но не,тут тебе не дадут заработать, зарабатывают только они на том что мы делаем задания, а они ничего не платят с первого раза , С первого раза не платят потому что хотят чтобы человек еще аккаунт зарегистрировал и принес им бабла, чистый скам и трата времени
Arctodas avatar

Arctodas

August 24, 2022 at 08:44 PM

У меня оба задания приняли с первого раза, ждал не более 10 минут, где то выше видел комент что .PNG форматы скринов не принимают, я отправлял .JPG и приняли нормально.
makakakaka777 avatar

makakakaka777

August 29, 2022 at 01:16 AM

наверно надо создовать акк на сайте а не в лаунчере
Neyki avatar

Neyki

August 29, 2022 at 12:14 PM

Тупизм с первым задание, на первое задание я сделал 3 аккаунта с условием задания и залил. Отклонили. В чётвертый раз решил залить чистый, новый аккаунт с 1 уровнем и бацц. Приняли
kostyer_meow avatar

kostyer_meow

October 15, 2022 at 01:25 PM

Это созданное чтобы деньги зарабатывать и все а не тем кто выполняет
BigRedLine avatar

BigRedLine

October 17, 2022 at 01:56 PM

Arctodas, это ты про данную игру или в целом про сайт? Я в другие задания скидывал пнг и все норм считало, а тут хз второй раз скидываю(с двух разных новых акков) и кукиш с маслом.

Join the conversion by creating an account on Gamehag

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играхПомощьО нас

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности