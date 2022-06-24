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novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
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novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
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как быстро улучшить уровень?

Ahsas_13 avatar

Ahsas_13

June 24, 2022 at 09:50 AM

как его быстрее повысить
vitya1010_ avatar

vitya1010_

June 27, 2022 at 08:58 AM

юзай ускорялку чаще чтобы улучшать уровни строений которые нужны для прокачки уровня штаба
TaLiS96 avatar

TaLiS96

June 27, 2022 at 10:09 AM

выполняй задания что бы получать ускоряли для улучшений
aristocrat5 avatar

aristocrat5

July 1, 2022 at 08:45 PM

юзай ускорялки для улучшений
Subohaka avatar

Subohaka

July 19, 2022 at 12:02 AM

Мне кажется невозможно выполнить это задание, за 10 дней у меня 20 штаб. Но нужно еще улучшать другие здания, много ресов искать и благосостояние повышать. Чтобы апнуть ещё 3 лвла, нужно будет всего ещё дней 20... Вот 20 лвл за 20 дней было бы вполне норм, потому что я играю чуть ли не постоянно заходя в игру...А на 23 лвл нужно 1.5-2 месяца...
bess433 avatar

bess433

July 23, 2022 at 03:37 PM

да нет я за 18 дней сделал
mrbobux20 avatar

mrbobux20

July 24, 2022 at 01:34 AM

Ускорялки
Subohaka avatar

Subohaka

July 26, 2022 at 09:43 AM

Я все ускорялки юзал и в топовом клане ещё находясь, невозможно этот квест за 20 дней сделать, только если донатить. Уровень сложности максимальный :person_facepalming:♂
medic_gaming4 avatar

medic_gaming4

July 28, 2022 at 12:48 AM

как Bess433 это же анрил
Nadyusha avatar

Nadyusha

July 28, 2022 at 11:59 PM

Все реально, получить штаб 23 уровня. Купить 2 строителя и строить не тратя ускорялки и не поднимая уровень шефа, ждя квест 4-8 день Охота на охотника - где по максимуму убиваем только зомбиков, добывая мешки ( с них будут ускорялки), потом ускорялки тратим на квеста Виживут сильнейшие первого(8день) и 5 дня (12 день) и все на 12-13 день после старта тратя ускорялки как я написала, штаб будет 23 уровня
mansur_donat avatar

mansur_donat

July 29, 2022 at 11:53 PM

да кто знает

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