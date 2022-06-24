юзай ускорялку чаще чтобы улучшать уровни строений которые нужны для прокачки уровня штаба
выполняй задания что бы получать ускоряли для улучшений
юзай ускорялки для улучшений
Мне кажется невозможно выполнить это задание, за 10 дней у меня 20 штаб. Но нужно еще улучшать другие здания, много ресов искать и благосостояние повышать. Чтобы апнуть ещё 3 лвла, нужно будет всего ещё дней 20... Вот 20 лвл за 20 дней было бы вполне норм, потому что я играю чуть ли не постоянно заходя в игру...А на 23 лвл нужно 1.5-2 месяца...
да нет я за 18 дней сделал
Я все ускорялки юзал и в топовом клане ещё находясь, невозможно этот квест за 20 дней сделать, только если донатить. Уровень сложности максимальный :person_facepalming:♂
Все реально, получить штаб 23 уровня. Купить 2 строителя и строить не тратя ускорялки и не поднимая уровень шефа, ждя квест 4-8 день Охота на охотника - где по максимуму убиваем только зомбиков, добывая мешки ( с них будут ускорялки), потом ускорялки тратим на квеста Виживут сильнейшие первого(8день) и 5 дня (12 день) и все на 12-13 день после старта тратя ускорялки как я написала, штаб будет 23 уровня