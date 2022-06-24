Subohaka

Мне кажется невозможно выполнить это задание, за 10 дней у меня 20 штаб. Но нужно еще улучшать другие здания, много ресов искать и благосостояние повышать. Чтобы апнуть ещё 3 лвла, нужно будет всего ещё дней 20... Вот 20 лвл за 20 дней было бы вполне норм, потому что я играю чуть ли не постоянно заходя в игру...А на 23 лвл нужно 1.5-2 месяца...