Дают КД?

faretask Те, кто выполнил квест на 9к КД в игре State of Survival, скажите - как долго прокачиваться до 23 штаба, а также дают ли КД за выполнение квеста? Я просто сомневаюсь в такой системе как "Проверяется автоматически", вообщем, дают ли КД за выполнение квеста, и работает ли эта система Автоматической проверки?

Anon1654632103 Ну незнаю не проверял

Death_Nikita@ я хз, мне покачто недовали

LEXA_112006 Сейчас выполняю данный квест, пока ничего сказать не могу, как выполню- скажу. Ну по длительности миниум за 10-15 дней можно выполнить, по ощущениям.

wh1tez за 4 дня активной игры, я достиг 12 уровня штаба, думаю через дней 7 уже дойду до 23

STAREISHINA Ребята,не выполняйте этот квест,я уже его выполнял,даже с двух телефонов,но меня тупо послали,я вот потратил 2 недели и в пустую,смысла в тех поддержки нету,снова пошлёт и скажет что сделано что-то не так

nairagladvalakas я буду его выполнять если что напишу результаты

Davros386 А если когда-то давно скачал эту игру и удалил, а сейчас снова скачал для квеста, квест можно пройти?

nairagladvalakas нельзя

Anon1654930116 Старейшина, а ты думаешь что все так просто? Попробуй почитать ещё внимательнее условия. Если отказывают то просто закидывай им скрины по десятку раз, или заскамь (напиши) в поддержку, но на английском. Тут все английские проверяющие и админы сидят.

Anon1654930116 Старейшина, а ты думаешь что все так просто? Попробуй почитать ещё внимательнее условия. Если отказывают то просто закидывай им скрины по десятку раз, или заскамь (напиши) в поддержку, но на английском. Тут все английские проверяющие и админы сидят.

STAREISHINA Так ты не проверял,а я то проверял,у меня опыта больше в понимании заданий,в тех поддержку уже писал,меня в итоге послали,сказав,что я не до конца выполнил условие задания

Morbi556 Мне не дали я за 14 дней дошел до 23 шатаба

Sasnyhsh Нужно 20 дней играть и достигнуть 23 или выше уровня

STAREISHINA Я вчера увидел что челу из Казахстана приняли,я ему кинул в друзья,может примет и тогда я его спрошу как он его выполнил

Bebra_Inside ну и что принял?

vitya1010_ нужен 23 уровень города а не штаба как я думаю

TaLiS96 до 23 уровня доходить долго, да ещё и мало ли не выплатят

ase_er Думаю если все правильно сделать, то выплатят и за 9к КД 23 лвл это не сложно и не очень долго

qqqdbppp пните когда инфа будет





qqqdbppp пните когда инфа будет





qqqdbppp пните когда инфа будет





jebroun9 А как это 23 уровень города (есле не штаба)?





qqqdbppp есть кто 23 лвл вкачал?





absolute29 Ребята стоит начать делать квест?

vitya1010_ не выполняйте ребят это очень сложно делать, я уже удалил игру потому что прокачивать нет смысла и мне за 5 дней нужно пркоачать с 15 до 23 уровня а там ускорялки нету и строительство идёт от 1 дня и 12 часов до 6 дней

qqqdbppp 10 день 18 лвл

WEERTF Так как насчет квеста дают КД или нет

arsen_ryzhii Те, кто выполнил квест на 9к КД в игре State of Survival, скажите - как долго прокачиваться до 23 штаба, а также дают ли КД за выполнение квеста? Я просто сомневаюсь в такой системе как "Проверяется автоматически", вообщем, дают ли КД за выполнение квеста, и работает ли эта система Автоматической проверки?





qqqdbppp arsen_ryzhii если даже дают это дико сложно за 20 дней





Treef За 20 дней нереально достигнуть 23 уровня штаба, так как с 20 уровня на 21 обновляется 4 дня, с 21 на 22 - 6 дней, а с 22 на 23 уже 9 дней

Treef Я сейчас обновляюсь до 21 уровня, возможно примут, хотя уже прошло 20 дней

gold12926 дамн в месяце очень мало этот квест сделали походу реально проблемы

Danila68 понял ,квест лучше не брать.

Lolhop Я тоже

Grodgora Не дают за эту игру. Мне за мафию только начислили.... Больше ни где не зачисляют

Rariryt Плохо...

ezhevi4e4ka Лучше не тратить время

Treef Начислили кд. Все сразу выдалось, как только я достиг 23 уровня штаба. Можете через мой профиль чекнуть задание. За 20 дней не успеть, я где-то месяц с лишним потратил на выполнение, однако все равно выдают. Стоит ли делать это задание? Если у вас не осталось других игр или хотите сразу много кд, то это задание в самый раз, хотя времени придется потратить очень много.