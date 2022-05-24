Всем привет! Хочу показать и рассказать про игру в роблокс, называется Beyond Volleyball League.
Beyond Volleyball League - это игра про волейбол, в ней можно потратить своё свободное время в удовольствие.
Скажу сразу, что эта игра для любителей волейбола, и кто любит в него играть, эта игра реализовает волейбол в 3d режим на платформе роблокс.
Начнём!
В этой игре вы управляете персонажем кнопками клавиатуры.
Начнём с основ.
В правом верхнем углу находится ваш поинты и кэш.Перейдём к более важным вещам.
- Когда вы появляетесь, вам выпадает ранг, определённый рост, и определённое лицо персонажа (рандом).
- В верхнем левом углу пишется ваш ранг.
- И также лицо персонажа, каждому выпадает разное лицо (такое выпало мне).
В левом нижнем углу у нас находится ранги, магазин, информация, и меню в котором всё находится.Давайте начнем с рангов.
- Нажимая на "Ранги" нас перебрасывает в меню, в котором находится топ игроков по рангам, кэшем и поинтов.
- Нажимая на "Магазин" нас перебрасывает в магазин, где вы можете купить за поинты улучшения к игре.
- Нажимая на "Информация" вас перекинет в окошко с информацией об вашем персонаже.
Всё остальное находится в меню, теперь поговорим про настройки, пикупы, ключевые и анимации.
- В настройках вы можете изменить или поставить общие настройки либо игровые.
В общих настраивается: эффекты камеры, время, яркость и гладкость.
В игровых: цвет трейла от мяча, эффекты прыжка, удара, приёма и так далее (эффекты прыжка, приёма и удара стоят игровых денег в роблокс).
- В косметике вы можете выбрать мяч и зал, мяч которым вы хотите играть, и зал в котором вы хотите играть.
А теперь более интересная вещь. Это ключевые настройки. В них вы можете настроить все кнопки в игре на которых вы играете под себя. Это очень удобно.
И теперь осталось самое интересное!
Это анимации.
У меня была анимация прыжка "Судья ЛХ", и если я поставлю например на "Kami IDC LH" то моя анимация будет другая.
- В разделе "Анимации" вы можете поставить любую другую анимацию на ваш прыжок, приём и блок!
- Анимация прыжка которая у меня была "Судья ЛХ":
- А теперь анимация прыжка на которую я поменял "Kami IDC LH":
Теперь я вам расскажу про основные кнопки! 1. Пробел это прыжок. 2. На левую кнопку мышки приём мяча нижнем приёмом и удар в прыжке. 3. На "F" и "R" верхний приём вперёд и назад. 4. На "G" спавн мячика.5. На "Q" погруженние.На "V" обычная подача с места.
- Также можно и с другими анимациями. Это работает на приёме, блоке и погружении.
- Существуют много вариантов подач, но новичкам советую подавать подачу на "V" с места, позже обязательно пробуйте друге варианты подач, их вы сможете найти в туториалах.
Это всё основное которое я хотел вам показать.
Давайте перейдём к силам и режимам.
- Внизу у вас есть такие штучки.
- Красная полоса отвечает за силу ваших ударов.
Силу можно менять быстрее на кнопки "Z", "X", "C".
"Z" - самая маленькая сила. (Напомню что в меню вы можете поменять размер вашей силы на кнопки).
"X" - средняя сила.
"C" - самая большая сила.
- А серая за скорость.
Для того чтобы бегать быстрее вам нужно нажимать на "T". (Я напомню, что вы меню вы можете подстроить все кнопки под себя).
Теперь перейдём к режиму.
- Режим только один и это блок, чтобы поставить этот режим вы должны нажать на цифру "1".
Тогда при нажатии пробела вы будете не бить а блокировать.
Как будет меняться режим:
При прыжке:
- Последнее что я хочу вам показать, это пикупы.
Пикупы находятся также в меню. В них вы можете присоединиться к игре и поиграть с другими игроками!
И это всё что я хотел вам показать и рассказать. Спасибо за внимание!