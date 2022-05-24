Всем привет! Хочу показать и рассказать про игру в роблокс, называется Beyond Volleyball League.

Beyond Volleyball League - это игра про волейбол, в ней можно потратить своё свободное время в удовольствие.

Скажу сразу, что эта игра для любителей волейбола, и кто любит в него играть, эта игра реализовает волейбол в 3d режим на платформе роблокс.

Начнём!

В этой игре вы управляете персонажем кнопками клавиатуры.

Начнём с основ.

Когда вы появляетесь, вам выпадает ранг, определённый рост, и определённое лицо персонажа (рандом).





В верхнем левом углу пишется ваш ранг.



И также лицо персонажа, каждому выпадает разное лицо (такое выпало мне).









Нажимая на " Ранги " нас перебрасывает в меню, в котором находится топ игроков по рангам, кэшем и поинтов.





Нажимая на " Магазин " нас перебрасывает в магазин, где вы можете купить за поинты улучшения к игре.







Нажимая на " Информация " вас перекинет в окошко с информацией об вашем персонаже.



Всё остальное находится в меню, теперь поговорим про настройки, пикупы, ключевые и анимации.









В настройках вы можете изменить или поставить общие настройки либо игровые.

В общих настраивается: эффекты камеры , время , яркость и гладкость .

В игровых: цвет трейла от мяча, эффекты прыжка, удара, приёма и так далее (эффекты прыжка, приёма и удара стоят игровых денег в роблокс).





В косметике вы можете выбрать мяч и зал, мяч которым вы хотите играть, и зал в котором вы хотите играть.









А теперь более интересная вещь. Это ключевые настройки. В них вы можете настроить все кнопки в игре на которых вы играете под себя. Это очень удобно.





И теперь осталось самое интересное!

Это анимации.

В разделе " Анимации " вы можете поставить любую другую анимацию на ваш прыжок, приём и блок!

Например:

прыжка

Судья ЛХ

Kami IDC LH

Анимация прыжка которая у меня была "Судья ЛХ":

А теперь анимация прыжка на которую я поменял " Kami IDC LH ":

Также можно и с другими анимациями. Это работает на приёме, блоке и погружении.





Существуют много вариантов подач, но новичкам советую подавать подачу на "V" с места, позже обязательно пробуйте друге варианты подач, их вы сможете найти в туториалах.

Это всё основное которое я хотел вам показать.

Давайте перейдём к силам и режимам.

Внизу у вас есть такие штучки.



Красная полоса отвечает за силу ваших ударов.

Силу можно менять быстрее на кнопки "Z", "X", "C".

"Z" - самая маленькая сила. (Напомню что в меню вы можете поменять размер вашей силы на кнопки).

"X" - средняя сила.

"C" - самая большая сила.

А серая за скорость.

Для того чтобы бегать быстрее вам нужно нажимать на "T". (Я напомню, что вы меню вы можете подстроить все кнопки под себя).





Теперь перейдём к режиму.

Режим только один и это блок, чтобы поставить этот режим вы должны нажать на цифру "1".

Тогда при нажатии пробела вы будете не бить а блокировать.





Как будет меняться режим:



При прыжке:





