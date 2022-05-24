Beyond Volleyball League

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Gem42
Дождь

Gem63

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play через lootpay
SystemGamehag: 9 пользователей получили Gem33 от Дождя.
novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
novice rank iconKamilos31: Здесь кто-нибудь живой есть?
apprentice rank iconBURGER CUBE: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord, чтобы получать ежедневные розыгрыши гемов!
novice rank iconKamilos31: Ребята, вы знаете, как здесь купить подарочную карту Google Play за драгоценные камни?
novice rank iconBence: привет
novice rank iconmirazh: Привет всем
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Привет
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
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Beyond Volleyball League

Anon1652086605 avatar

Anon1652086605

May 24, 2022 at 06:20 PM

Всем привет! Хочу показать и рассказать про игру в роблокс, называется Beyond Volleyball League.

Beyond Volleyball League - это игра про волейбол, в ней можно потратить своё свободное время в удовольствие.

Скажу сразу, что эта игра для любителей волейбола, и кто любит в него играть, эта игра реализовает волейбол в 3d режим на платформе роблокс. 

Начнём!


В этой игре вы управляете персонажем кнопками клавиатуры.

Начнём с основ.

  • Когда вы появляетесь, вам выпадает ранг, определённый рост, и определённое лицо персонажа (рандом).

  • В верхнем левом углу пишется ваш ранг.
    agnqfuY4HqBRlwPzqc45qdzLoHIAtr.PNG 
  • И также лицо персонажа, каждому выпадает разное лицо (такое выпало мне).
    N82DMQaUD8ftSCCHnXVIoELvXpl1fA.PNG
В правом верхнем углу находится ваш поинты и кэш.
qCq9xERJvk7jC4SQr1cuGaBtMrT0Vs.PNG
Перейдём к более важным вещам.

В левом нижнем углу у нас находится ранги, магазин, информация, и меню в котором всё находится.
Давайте начнем с рангов.
g42FO5BtWy9PksSDICAAnYJjUlMGqb.PNG
  • Нажимая на "Ранги" нас перебрасывает в меню, в котором находится топ игроков по рангам, кэшем и поинтов.

b7c6gw19w0prFJeXgw5CMeI3QIHPPc.PNG

  • Нажимая на "Магазин" нас перебрасывает в магазин, где вы можете купить за поинты улучшения к игре.


3DV0vGWrgk2ed8jFbFnYex9FOxaUy8.PNG

  • Нажимая на "Информация" вас перекинет в окошко с информацией об вашем персонаже.

    Всё остальное находится в меню, теперь поговорим про настройки, пикупы, ключевые и анимации.


kZaBh7dAwD0hRtiLeSHuuxHvvDxgea.PNG

  • В настройках вы можете изменить или поставить общие настройки либо игровые. 
    В общих настраивается: эффекты камеры, время, яркость и гладкость.
    В игровых: цвет трейла от мяча, эффекты прыжка, удара, приёма и так далее (эффекты прыжка, приёма и удара стоят игровых денег в роблокс).

EoN0Qc25JCEvWqJEnZWxIvYNOxXlC8.PNG

  • В косметике вы можете выбрать мяч и зал, мяч которым вы хотите играть, и зал в котором вы хотите играть.

dzLaSodbycsI14zIYqkJ7jo4IUBir8.PNG

А теперь более интересная вещь. Это ключевые настройки. В них вы можете настроить все кнопки в игре на которых вы играете под себя. Это очень удобно.

И теперь осталось самое интересное! 

Это анимации.

5vOy64IC5I2mbz9pWP9hrD59ClTpLl.PNG

  • В разделе "Анимации" вы можете поставить любую другую анимацию на ваш прыжок, приём и блок!

  • Например:
         У меня была анимация
         прыжка "Судья ЛХ", и если я поставлю например на "Kami IDC LH" то моя анимация будет другая.

  • Анимация прыжка которая у меня была "Судья ЛХ":

         rGvqARj4k0qFmZonvDn1SF4FUZYeRL.PNG
  • А теперь анимация прыжка на которую я поменял "Kami IDC LH":
         rWSsASXTLnV0tSFVWpIsWPKNMSy4OZ.PNG
  • Также можно и с другими анимациями. Это работает на приёме, блоке и погружении.  

         Теперь я вам расскажу про основные кнопки! 

1. Пробел это прыжок. 
HqAFhfb7eF5rkKDBYxLJC8ypIxIVM8.PNG7lugx2Lkd1hEsPm7eGnNCdSVw9BHeu.jpg  
2. На левую кнопку мышки приём мяча нижнем приёмом и удар в прыжке.
ZkqSShASPYaamknClYT91BJZfcsXMG.jpg wl9PgYKBpDVhu0YSIdq5C8vv751t0A.jpg
3. На "F" и "R" верхний приём вперёд и назад.
jvaAyjF3VNF21ncLOM10VhGWqjPY4t.jpg JfosmTI4NssCe0Gbi1Oc8t3euHSVRR.jpg  
4. На "G" спавн мячика.
IqqPvtL3CKLtpoNNXyGfy7wya5K3pO.jpg
5. На "Q" погруженние.
9tEGGyOqBRBcOKrlWOwkO2aGMGsudv.jpg
На "V" обычная подача с места. 
E4xsxicG2BOj11Eqq6PgDuiRxW9RsR.jpg
  • Существуют много вариантов подач, но новичкам советую подавать подачу на "V" с места, позже обязательно пробуйте друге варианты подач, их вы сможете найти в туториалах. 

         Это всё основное которое я хотел вам показать. 

         Давайте перейдём к силам и режимам. 

 

  • Внизу у вас есть такие штучки.

JcUjOYlEQYiwGNTKFRNbc7kF1mqaP8.jpg

  • Красная полоса отвечает за силу ваших ударов.
    Силу можно менять быстрее на кнопки "Z", "X", "C". 
    "Z" - самая маленькая сила. (Напомню что в меню вы можете поменять размер вашей силы на кнопки).
    "X" - средняя сила.
    "C" - самая большая сила.
  •  А серая за скорость.
    Для того чтобы бегать быстрее вам нужно нажимать на "T". (Я напомню, что вы меню вы можете подстроить все кнопки под себя).

         Теперь перейдём к режиму.

  • Режим только один и это блок, чтобы поставить этот режим вы должны нажать на цифру "1".
    Тогда при нажатии пробела вы будете не бить а блокировать.

         Как будет меняться режим:
YG23joMK6QP8cOgTjjPQZUWnPwzKIg.jpg
         При прыжке:
v1z79wzgJI1yIs9Dur07rDugEfheHZ.jpg

  • Последнее что я хочу вам показать, это пикупы.

    IiWjo5IFvjOsGSXPMPfifDqZr4LHwk.jpg

    Пикупы находятся также в меню. В них вы можете присоединиться к игре и поиграть с другими игроками!

    И это всё что я хотел вам показать и рассказать. Спасибо за внимание!

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