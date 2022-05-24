Обзор на League of Legends: Wild Rift

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Gem12
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Gem42
Дождь

Gem63

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play через lootpay
SystemGamehag: 9 пользователей получили Gem33 от Дождя.
novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
novice rank iconKamilos31: Здесь кто-нибудь живой есть?
apprentice rank iconBURGER CUBE: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord, чтобы получать ежедневные розыгрыши гемов!
novice rank iconKamilos31: Ребята, вы знаете, как здесь купить подарочную карту Google Play за драгоценные камни?
novice rank iconBence: привет
novice rank iconmirazh: Привет всем
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Привет
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
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Обзор на League of Legends: Wild Rift

Mustachok avatar

Mustachok

May 24, 2022 at 06:20 PM

Ну что же, моя первая статья по League of Legends: Wild Rift (далее LoL: WR).

Обзор и мини-гайд на League of Legends: Wild Rift.

Начнём с того, что LoL: WR- игра в жанре MOBA. Для тех кто не знает то, MOBA (Multiplayer Online Battle Arena, пер. «многопользовательская онлайновая боевая арена»)-это игры где карта имеет примерно одинаковое планирование, но в разных исполнениях, в которых сражаются игроки на различных персонажах с уникальными наборами способностей.

Ясное дело, что LoL: WR- это мобильная адаптация не малоизвестной League of Legends, но даже так оно имеет ряд отличий


 

Начало.

Что жеж, начнём с того что, игру на скачать и пройти обучение.
pthYUZgXigLP2ilzn2GIEqShp7t9lR.pngn90SvTJYaeRlI08WKAWklDGgz4YiU6.png

(советуется пройти обучение до конца и ОЧЕНЬ ХОРОШО запомнить последние 3-4 курса так как они очень важны + плюшки за окончание тоже есть. Буду честен в начале они очень важны.)

 Геймплей.

Перед началом игры нужно выбрать режим игры. Их тут не так чтобы много. Рейтинговый режим - игра на ранговые. Самое больное в это режиме это то, что система подбора очень плохо работает. PVP (обычная игра) - игра не влияющая на твое звание. Но в этом режиме можно выполнять задания, получать опыт, зарабатывать синую пыль (местная валюта)  и повышать уровень мастерства чемпиона. Против ботов- игра против ботов (как неожиданно правда?). В этом режиме тоже можно получить все, что можно получить  в обычном режиме, но все награды будут уменьшены в два раза.
dNNsmtFU7tRLkT14tW23dDGGRz9lTt.png

Игра ведется от 3-го лица в изометрии. У каждого чемпиона есть набор из 4-х скиллов (умений). Все скиллы можно разделить на такие категории: направленное умение, умение с авто-наводкой (то есть если противник находится в дистанции умения то можно просто нажать), бафы и различные вариации рывков. Также существуют заклинания Призывателя («саммонерки»). Эти скиллы общие для всех чемпионов и где из них нужно выбирать перед боем или в меню сборок.
eQyRn74gRlPKH81PlLzh99RjDQDNfQ.png

Карта разделена на нижнюю линию(бот), средную линию(мид), верхняя линия(топ) и лес. Каждая линия имеет свою роль (в боту их 2:керри и саппорт).
p3V79EHiMX8i1lEFnA2lHr3zYRrQJu.png
В отличии от всех остальных у лесника нет своей линии он отвечает за объекты, помощь на различных линиях и прочее подобное. Подробнее об этом я расскажу в отдельной статье. На всех линиях есть 3 линии башен: внешняя, средняя и башни-ингибиторы. Уничтожение последних будет вызывать супер-миньонов. Главная цель игры: нексус – находится за всеми башнями и уничтожение одной из ингибиторов позволяет атаковать его.

 5UfIA58kBO9bsagzgjNTYhPprEUBQB.png

Меню.

Меню достаточно интуитивно понятное, но давайте по порядку. Первая вкладка внизу это магазин там можно купить многие вещи(чемпионы, скины и донатную валюту). Скины, в основном, покупаются за донат, но можно также копить специальную валюту.
SNEdeeMx52ilLHQOfW7s96uLoEogPn.png

Вторая вкладка- это страница сборок. В начале можете её не трогать.

Третья вкладка- это инвентарь там лежат всякие плюшки которые даются за события и ежедневные задания.
ia9yLhTPctZs5q6vq2cbU97KEGj0tC.png

Четвертая вкладка- это вкладка рейтинга. Ничего необычного обычное явление для соревновательной игры.
Пятая вкладка-это задания как ежедневные так и еженедельные.
f8kpE6i98uWvffwIVyCoHGWjMrkSe0.png

Шестая вкладка- это вкладка гильдий. Тоже ничего необычного в ней нет просто плюшки за то что ты играешь с согильдейцами.

 Итог.

Подытожить свою статью могу тем что, это моя первая статья и надеюсь на критику, которая будет мне полезна.
Спасибо за внимание!
gyMQf5rllhGwyOHELfbiNkOCdk8veM.png

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