Обзор на League of Legends: Wild Rift

Ну что же, моя первая статья по League of Legends: Wild Rift (далее LoL: WR).

Обзор и мини-гайд на League of Legends: Wild Rift.

Начнём с того, что LoL: WR- игра в жанре MOBA. Для тех кто не знает то, MOBA (Multiplayer Online Battle Arena, пер. «многопользовательская онлайновая боевая арена»)-это игры где карта имеет примерно одинаковое планирование, но в разных исполнениях, в которых сражаются игроки на различных персонажах с уникальными наборами способностей.

Ясное дело, что LoL: WR- это мобильная адаптация не малоизвестной League of Legends, но даже так оно имеет ряд отличий

Начало.

Что жеж, начнём с того что, игру на скачать и пройти обучение.



(советуется пройти обучение до конца и ОЧЕНЬ ХОРОШО запомнить последние 3-4 курса так как они очень важны + плюшки за окончание тоже есть. Буду честен в начале они очень важны.)

Геймплей.

Перед началом игры нужно выбрать режим игры. Их тут не так чтобы много. Рейтинговый режим - игра на ранговые. Самое больное в это режиме это то, что система подбора очень плохо работает. PVP (обычная игра) - игра не влияющая на твое звание. Но в этом режиме можно выполнять задания, получать опыт, зарабатывать синую пыль (местная валюта) и повышать уровень мастерства чемпиона. Против ботов- игра против ботов (как неожиданно правда?). В этом режиме тоже можно получить все, что можно получить в обычном режиме, но все награды будут уменьшены в два раза.



Игра ведется от 3-го лица в изометрии. У каждого чемпиона есть набор из 4-х скиллов (умений). Все скиллы можно разделить на такие категории: направленное умение, умение с авто-наводкой (то есть если противник находится в дистанции умения то можно просто нажать), бафы и различные вариации рывков. Также существуют заклинания Призывателя («саммонерки»). Эти скиллы общие для всех чемпионов и где из них нужно выбирать перед боем или в меню сборок.



Карта разделена на нижнюю линию(бот), средную линию(мид), верхняя линия(топ) и лес. Каждая линия имеет свою роль (в боту их 2:керри и саппорт).



В отличии от всех остальных у лесника нет своей линии он отвечает за объекты, помощь на различных линиях и прочее подобное. Подробнее об этом я расскажу в отдельной статье. На всех линиях есть 3 линии башен: внешняя, средняя и башни-ингибиторы. Уничтожение последних будет вызывать супер-миньонов. Главная цель игры: нексус – находится за всеми башнями и уничтожение одной из ингибиторов позволяет атаковать его.

Меню.





Меню достаточно интуитивно понятное, но давайте по порядку. Первая вкладка внизу это магазин там можно купить многие вещи(чемпионы, скины и донатную валюту). Скины, в основном, покупаются за донат, но можно также копить специальную валюту.



Вторая вкладка- это страница сборок. В начале можете её не трогать.

Третья вкладка- это инвентарь там лежат всякие плюшки которые даются за события и ежедневные задания.



Четвертая вкладка- это вкладка рейтинга. Ничего необычного обычное явление для соревновательной игры.

Пятая вкладка-это задания как ежедневные так и еженедельные.



Шестая вкладка- это вкладка гильдий. Тоже ничего необычного в ней нет просто плюшки за то что ты играешь с согильдейцами.

Итог.



Подытожить свою статью могу тем что, это моя первая статья и надеюсь на критику, которая будет мне полезна.

Спасибо за внимание!

