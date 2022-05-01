Criminality | Roblox

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shobserg
May 1, 2022 at 02:08 AM
Criminality-это игра даёт вам возможность играть за бандита .Действия игры происходят в городе где нет законов .Вы можете делать всё что вы хотите.
Версия данной статьи была сделана для русской аудитории.
(Создано:29/04/22)
Внимание! Информация может устареть после любого обновления ,поэтому проверяйте информацию об обновлениях.
Всегда смотрите на версию игры.
И так начнём с списка холодного оружия .Здесь есть ножи ,катаны ,ломы и прочее.
Также все оружия имеют классы на которые они поделены.
Также в игре есть и огнестрельные оружия .С таким оружием можно не бояться людей ,но и не надо атаковать.
Но цены на оружия дорогие ,поэтому думайте хорошо перед покупкой ведь они на одну жизнь.
Список огнестрельного оружия:
Деньги:
В игре очень много способов получения денег ,но какой самый выгодный ,а какой самый плохой?
Сейчас я отвечу на эти вопросы.
Запомните! В игре всего 2 основных и 2 дополнительных способа получения денег.
Первый основной это кассы .Нужно ломать кассы для получения денег ,но кассы могут быть в опасных местах.
Фото кассы:
Но в игре есть ещё и второй основной способ получения денег .Это сейфы (Два вида: двойной и обычный).
Фото двойного (закрытого):
И фото открытого:
И два дополнительных способа получения денег это подбирания денег с игроков и получения денег за награду при убийстве игрока (Который в розыске).
Игра может быть сложной и смотрите обучение в игре.
Существуют пвп-зоны ,где надо драться с людьми.
Советы:
Если не можете драться ,то держитесь подальше от опасных людей.
Не посещайте центр города ведь там много людей.
Если вы безоружны то не рискуйте ,отправляясь в места с двойными сейфами.
В домах могут быть кассы и сейфы.
Каждые 15 минут вы получаете зарплату.
Во всех режимах кроме стандарта только зарплата может давать опыт.
Если вы новичок ,то играйте на серверах для начинающих (Доступны с 1-10 уровня)
Факты:
В игре есть предметы которые не относятся к основным видам предметов.
При открытие сейфов нужна отмычка или лом.
При открытие сейфов отмычкой вы должны пройти головоломку.
Сейфы могут быть открыты гранатой.
Из грязи можно достать разные предметы (Начиная с ножа заканчивая автоматом).
Вы получаете большой урон от падения.
В игре есть оружия за донат.
Есть секретные оружия.
На приватных серверах можно сделать и настроить свой сервер ,параметры сервера.
В игре есть донат на оружейную (При покупке этой оружейной ,вы получаете дополнительные оружия которые недоступны для обычных игроков).
В старых версиях из сейфов вылетали деньги и существовал удар с воздуха.
Игра стала бесплатной после зимнего обновления 2021-2022 года.
В игре есть специальный режим игры для тех кто покупал игру и для тех кто купил специальный пропуск.
Места с двойными сейфами:
Метро ,Vibe Check ,дом рядом с кафе ,башня ,запертая комната кафе.
Я разделил всю информацию на несколько частей и вы прочитали первую.
Ждите вторую.
Составил:Ghostbrickio. Для связи со мной:Ghostbrickio (Roblox).
geometry_geme
May 16, 2022 at 11:57 PM
Airat_top
May 17, 2022 at 11:17 PM
Anonymous1652820087
May 18, 2022 at 01:55 AM
Anonymous1652820087
May 18, 2022 at 01:55 AM
kingcong
May 27, 2022 at 11:15 PM
Anon1672936257
January 5, 2023 at 10:31 PM
Anon1672936257
January 5, 2023 at 10:31 PM
Krytoivasa
January 12, 2023 at 05:48 PM
Xoce_YT2
July 13, 2023 at 01:25 PM
Xoce_YT2
July 13, 2023 at 01:25 PM
Xoce_YT2
July 13, 2023 at 01:26 PM
Anon1697558879
November 2, 2023 at 01:38 PM
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