Criminality | Roblox

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Gem14
Tecna23
Tecna23
Gem12
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wagner_perac
Gem42
Дождь

Gem63

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play через lootpay
SystemGamehag: 9 пользователей получили Gem33 от Дождя.
novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
novice rank iconKamilos31: Здесь кто-нибудь живой есть?
apprentice rank iconBURGER CUBE: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord, чтобы получать ежедневные розыгрыши гемов!
novice rank iconKamilos31: Ребята, вы знаете, как здесь купить подарочную карту Google Play за драгоценные камни?
novice rank iconBence: привет
novice rank iconmirazh: Привет всем
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Привет
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
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Criminality | Roblox |

shobserg avatar

shobserg

May 1, 2022 at 02:08 AM

Criminality-это игра даёт вам возможность играть за бандита .Действия игры происходят в городе где нет законов .Вы можете делать всё что вы хотите.

 

Версия данной статьи была сделана для русской аудитории.

(Создано:29/04/22)

Внимание! Информация может устареть после любого обновления ,поэтому проверяйте информацию об обновлениях.

Всегда смотрите на версию игры.

 

 


И так начнём с списка холодного оружия .Здесь есть ножи ,катаны ,ломы и прочее.

Tmlgj6rV82JzTjis0dshSlKxVDLyr8.png

Cez0QTSHPjU4dvtN6gNFHAnItXOBpB.png

Также все оружия имеют классы на которые они поделены.

 

Также в игре есть и огнестрельные оружия .С таким оружием можно не бояться людей ,но и не надо атаковать.

Но цены на оружия дорогие ,поэтому думайте хорошо перед покупкой ведь они на одну жизнь.

Список огнестрельного оружия:

PJZ7plUJaOlfvuXHr7CCWgB78crLVl.png

SdJCRWJ4YQtKuXxhTDwhX8JsnsnfhV.png

Деньги:

В игре очень много способов получения денег ,но какой самый выгодный ,а какой самый плохой?

Сейчас я отвечу на эти вопросы.

Запомните! В игре всего 2 основных и 2 дополнительных способа получения денег.

Первый основной это кассы .Нужно ломать кассы для получения денег ,но кассы могут быть в опасных местах.

Фото кассы:

1lxSIkpReMteaQYSag5AD3Q1HOLf5t.png

Но в игре есть ещё и второй основной способ получения денег .Это сейфы (Два вида: двойной и обычный).

Фото двойного (закрытого):

J9SiKa1cECtZUn1rMYXtANiS6qXCz9.png

И фото открытого:

9OBMG8Eef4tYJUCn05MsQbL0CjKGw5.png

И два дополнительных способа получения денег это подбирания денег с игроков и получения денег за награду при убийстве игрока (Который в розыске).

Игра может быть сложной и смотрите обучение в игре.

Существуют пвп-зоны ,где надо драться с людьми.

 

 

Советы:

Если не можете драться ,то держитесь подальше от опасных людей.

Не посещайте центр города ведь там много людей.

Если вы безоружны то не рискуйте ,отправляясь в места с двойными сейфами.

В домах могут быть кассы и сейфы.

Каждые 15 минут вы получаете зарплату.

Во всех режимах кроме стандарта только зарплата может давать опыт.

Если вы новичок ,то играйте на серверах для начинающих (Доступны с 1-10 уровня)

 

 

Факты:

В игре есть предметы которые не относятся к основным видам предметов.

При открытие сейфов нужна отмычка или лом.

При открытие сейфов отмычкой вы должны пройти головоломку.

Сейфы могут быть открыты гранатой.

Из грязи можно достать разные предметы (Начиная с ножа заканчивая автоматом).

Вы получаете большой урон от падения.

В игре есть оружия за донат.

Есть секретные оружия.

На приватных серверах можно сделать и настроить свой сервер ,параметры сервера.

В игре есть донат на оружейную (При покупке этой оружейной ,вы получаете дополнительные оружия которые недоступны для обычных игроков).

В старых версиях из сейфов вылетали деньги и существовал удар с воздуха.

Игра стала бесплатной после зимнего обновления 2021-2022 года.

В игре есть специальный режим игры для тех кто покупал игру и для тех кто купил специальный пропуск.

 

Места с двойными сейфами:

Метро ,Vibe Check ,дом рядом с кафе ,башня ,запертая комната кафе.

Я разделил всю информацию на несколько частей и вы прочитали первую.

Ждите вторую.

Составил:Ghostbrickio. Для связи со мной:Ghostbrickio (Roblox).

 

 

geometry_geme avatar

geometry_geme

May 16, 2022 at 11:57 PM

хыхыхых
Airat_top avatar

Airat_top

May 17, 2022 at 11:17 PM

криминалити скатился
Anonymous1652820087 avatar

Anonymous1652820087

May 18, 2022 at 01:55 AM

в последние время криминалити скатился
Anonymous1652820087 avatar

Anonymous1652820087

May 18, 2022 at 01:55 AM

в последние время криминалити скатился
kingcong avatar

kingcong

May 27, 2022 at 11:15 PM

люблю играть в роблокс
Anon1672936257 avatar

Anon1672936257

January 5, 2023 at 10:31 PM

А что дает прайм? Я так и не пойму?
Anon1672936257 avatar

Anon1672936257

January 5, 2023 at 10:31 PM

А что дает прайм? Я так и не пойму?
Krytoivasa avatar

Krytoivasa

January 12, 2023 at 05:48 PM

игра топ свем советую играйте игра бомба
Xoce_YT2 avatar

Xoce_YT2

July 13, 2023 at 01:25 PM

все п шут что криминалити скатился
Xoce_YT2 avatar

Xoce_YT2

July 13, 2023 at 01:25 PM

все п шут что криминалити скатился
Xoce_YT2 avatar

Xoce_YT2

July 13, 2023 at 01:26 PM

а посему никто не в силах объяснить
Anon1697558879 avatar

Anon1697558879

November 2, 2023 at 01:38 PM

Крим скатился до не узнаваемости

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