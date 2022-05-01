Criminality | Roblox

Criminality-это игра даёт вам возможность играть за бандита .Действия игры происходят в городе где нет законов .Вы можете делать всё что вы хотите.

Версия данной статьи была сделана для русской аудитории.

(Создано:29/04/22)

Внимание! Информация может устареть после любого обновления ,поэтому проверяйте информацию об обновлениях.

Всегда смотрите на версию игры.

И так начнём с списка холодного оружия .Здесь есть ножи ,катаны ,ломы и прочее.

Также все оружия имеют классы на которые они поделены.

Также в игре есть и огнестрельные оружия .С таким оружием можно не бояться людей ,но и не надо атаковать.

Но цены на оружия дорогие ,поэтому думайте хорошо перед покупкой ведь они на одну жизнь.

Список огнестрельного оружия:

Деньги:

В игре очень много способов получения денег ,но какой самый выгодный ,а какой самый плохой?

Сейчас я отвечу на эти вопросы.

Запомните! В игре всего 2 основных и 2 дополнительных способа получения денег.

Первый основной это кассы .Нужно ломать кассы для получения денег ,но кассы могут быть в опасных местах.

Фото кассы:

Но в игре есть ещё и второй основной способ получения денег .Это сейфы (Два вида: двойной и обычный).

Фото двойного (закрытого):

И фото открытого:

И два дополнительных способа получения денег это подбирания денег с игроков и получения денег за награду при убийстве игрока (Который в розыске).

Игра может быть сложной и смотрите обучение в игре.

Существуют пвп-зоны ,где надо драться с людьми.

Советы:

Если не можете драться ,то держитесь подальше от опасных людей.

Не посещайте центр города ведь там много людей.

Если вы безоружны то не рискуйте ,отправляясь в места с двойными сейфами.

В домах могут быть кассы и сейфы.

Каждые 15 минут вы получаете зарплату.

Во всех режимах кроме стандарта только зарплата может давать опыт.

Если вы новичок ,то играйте на серверах для начинающих (Доступны с 1-10 уровня)

Факты:

В игре есть предметы которые не относятся к основным видам предметов.

При открытие сейфов нужна отмычка или лом.

При открытие сейфов отмычкой вы должны пройти головоломку.

Сейфы могут быть открыты гранатой.

Из грязи можно достать разные предметы (Начиная с ножа заканчивая автоматом).

Вы получаете большой урон от падения.

В игре есть оружия за донат.

Есть секретные оружия.

На приватных серверах можно сделать и настроить свой сервер ,параметры сервера.

В игре есть донат на оружейную (При покупке этой оружейной ,вы получаете дополнительные оружия которые недоступны для обычных игроков).

В старых версиях из сейфов вылетали деньги и существовал удар с воздуха.

Игра стала бесплатной после зимнего обновления 2021-2022 года.

В игре есть специальный режим игры для тех кто покупал игру и для тех кто купил специальный пропуск.

Места с двойными сейфами:

Метро ,Vibe Check ,дом рядом с кафе ,башня ,запертая комната кафе.

Я разделил всю информацию на несколько частей и вы прочитали первую.

Ждите вторую.

Составил:Ghostbrickio. Для связи со мной:Ghostbrickio (Roblox).