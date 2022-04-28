Здравствуйте, уважаемые читатели!



в этой статье я кратко расскажу об игре Lineage 2 Essence, затрону геймплей плюсы и минусы.

И отвечу на главный вопрос: а стоит ли?

Плюсы:

этодля, первый релиз которой состоялся аж в 2003 году! Но несмотря на год выпуска игра определенно достойна вашего внимания.

В Lineage вы пройдете увлекательное путешествие, которое порадует вас интересными Боссами, врагами, и pvp боями. В линейке игр lineage 2 есть несколько версий, и essence одна из простейших, но просто в этом случае не значит скучно. Интересная система прокачки состоящая из 36 ступеней профессии, берущих корень из всем нам известных магов воинов и т.п. взаимодействия с игроками и NPC не позволят оставить игру в "Долгом ящике", а динамичная музыка скрасит ваш геймплей.

Выбор рассы:

PVP:

Минусы:

В игре присутствуют несколько расс: привычные люди, эльфы двух видов-обыкновенные и темные, орки, гномы, камаели и артеи. От выбора класса и рассы, завсисит (внезапно) дальнейшая прокачка классов, которая открывается на 20, 40, 76+ уровняхPVP в этой игре заслуживает отдельного внимания. Игрок может вступить в бой с другим в любой момент и в любом месте, но умные разработчики продумали защиту новичкам. Когда игрок вступает в бой с другим его ник станет фиолетовым, чтобы показать что он готовится атаковать. Если его противник не атакует в ответ, то после его смерти на убийцу накладывается сильный дебафф, который очень сильно усложняет игру. Дебафф держится до тех пор, пока его "Карма" не поднимется назад до нужного, положительного значения. Также есть несколько видов Pvp активности: как одиночное, так и ордой из сотен человек.Помимо перечисленного в плюсы идет понятность сервера: игра даст вам все необходимое для приятной игры. Все это, в купе с новыми обновлениямии понятным интерфейсом превозносит игру еще на несколько ступеней в вашем "списке желаемого"Разработчики внимательно следят за игрой: несколько раз в месяц проводятся профилактические работы и завозятся новые ивенты, то есть заскучать в ней-невозможно!Решили отойти от компьютера за чаем? Надоел ручной гринд? Не беда! В игре присутствует "режим охоты", в нем ваш герой будет атаковать каждого, кого увидит.В совокупности всего сказанного можно сделать вывод что Lineage 2 essence является отличным вариантом провести уютный вечер у компьютера.Если вы абсолютный ценитель RTX, не терпите текстур разрешением меньше чем 4K и идеальные движения травы по ветру ваш стандарт красоты - то вам немного не сюда. Учитывая все плюсы функционала в минусы можно записать довольно старенькую графику. И хотя это больше дело вкуса и графика в этом случае лично у меня вызывает ностальгию, вас же это может не устроить, поэтому я просто обязан был написать об этом