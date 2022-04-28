Дождь

Gem63

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play через lootpay
SystemGamehag: 9 пользователей получили Gem33 от Дождя.
novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
novice rank iconKamilos31: Здесь кто-нибудь живой есть?
apprentice rank iconBURGER CUBE: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord, чтобы получать ежедневные розыгрыши гемов!
novice rank iconKamilos31: Ребята, вы знаете, как здесь купить подарочную карту Google Play за драгоценные камни?
novice rank iconBence: привет
novice rank iconmirazh: Привет всем
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Привет
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
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Lineage 2 Essence: краткий обзор

JustFox128 avatar

JustFox128

April 28, 2022 at 08:56 PM

Здравствуйте, уважаемые читатели!

в этой статье я кратко расскажу об игре Lineage 2 Essence, затрону геймплей плюсы и минусы.
И отвечу на главный вопрос: а стоит ли?


Lineage 2 Essence это Культовая MMORPG для OC Windows, первый релиз которой состоялся аж в 2003 году! Но несмотря на год выпуска игра определенно достойна вашего внимания.

Плюсы:

В Lineage вы пройдете увлекательное путешествие, которое порадует вас интересными Боссами, врагами, и pvp боями. В линейке игр lineage 2 есть несколько версий, и essence одна из простейших, но просто в этом случае не значит скучно. Интересная система прокачки состоящая из 36 ступеней профессии, берущих корень из всем нам известных магов воинов и т.п. взаимодействия с игроками и NPC не позволят оставить игру в "Долгом ящике", а динамичная музыка скрасит ваш геймплей. UEw96SONAr86bw1kNUzojba8BwYQOx.jpg


Выбор рассы:

В игре присутствуют несколько расс: привычные люди, эльфы двух видов-обыкновенные и темные, орки, гномы, камаели и артеи. От выбора класса и рассы, завсисит (внезапно) дальнейшая прокачка классов, которая открывается на 20, 40, 76+ уровнях

PVP:

PVP в этой игре заслуживает отдельного внимания. Игрок может вступить в бой с другим в любой момент и в любом месте, но умные разработчики продумали защиту новичкам. Когда игрок вступает в бой с другим его ник станет фиолетовым, чтобы показать что он готовится атаковать. Если его противник не атакует в ответ, то после его смерти на убийцу накладывается сильный дебафф, который очень сильно усложняет игру. Дебафф держится до тех пор, пока его "Карма"  не поднимется назад до нужного, положительного значения. Также есть несколько видов Pvp активности: как одиночное, так и ордой из сотен человек.

Помимо перечисленного в плюсы идет понятность сервера: игра даст вам все необходимое для приятной игры. Все это, в купе с новыми обновлениямии понятным интерфейсом превозносит игру еще на несколько ступеней в вашем "списке желаемого"
Разработчики внимательно следят за игрой: несколько раз в месяц проводятся профилактические работы и завозятся новые ивенты, то есть заскучать в ней-невозможно!

Решили отойти от компьютера за чаем? Надоел ручной гринд? Не беда! В игре присутствует "режим охоты", в нем ваш герой будет атаковать каждого, кого увидит.
В совокупности всего сказанного можно сделать вывод что Lineage 2 essence является отличным вариантом провести уютный вечер у компьютера.

Минусы:

Если вы абсолютный ценитель RTX, не терпите текстур разрешением меньше чем 4K и идеальные движения травы по ветру ваш стандарт красоты - то вам немного не сюда. Учитывая все плюсы функционала в минусы можно записать довольно старенькую графику. И хотя это больше дело вкуса и графика в этом случае лично у меня вызывает ностальгию, вас же это может не устроить, поэтому я просто обязан был написать об этом
_clown1 avatar

_clown1

April 29, 2022 at 08:40 PM

оцениваю 5 из 10

Altynbek564 avatar

Altynbek564

April 29, 2022 at 09:14 PM

Чево кратки обзор

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