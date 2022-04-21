The Rake REMASTERED - Roblox

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novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
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apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem191 от Дождя.
novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
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novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
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SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
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The Rake REMASTERED - Roblox

linech avatar

linech

April 21, 2022 at 10:55 PM

Всем привет, сейчас я буду расказывать про свою любимую игру The Rake REMASTERED созданая NASARealist на платформе Roblox.
Я тут чтобы рассказать как выжить и как в итоге победить Рейка.


Об игре

Все начинаеться с того что игрок появляеться в лесу имея при себе только фонарик. Когда наступает ночь, Рейк вылазит из своей пещеры и идет на охоту. Вам при этом нужно пережить ночь и вот 5 правил которые помогут вам:
  1. Не тратьте выносливость в пустую - если Рейк будет приследовать вас, а у вас нету выносливости то вы скорее всего умрете.
  2. Не тратьте энергию просто так - если у вас закончиться энергия то вы не сможете использовать двери, свет и другие предметы которым нужно питание.
  3. Следуйте за группой игроков - у вас будет больше шансов выжить, если Рейк нападет на вас.
  4. СЛУШАЙТЕ своих товарещей - это может спасти вас! Всегда следуйте приказам профиссионалов, скорее всего они хотят помочь вам.
  5. Прислушайтесь к Рейку - если он возле вас можно услышать как он вынюхивает цель или топает.
Рейк - главный герой игры, который хочет убить вас, рубя всех своими длинными когтями.5wuvWoMXI6SSQmYhMIpYFIHCRkddao.jpg

Предметы

Фонарик - основной источник света, с которым появляються все игроки.

Компас - в игре с помощью него можно узнать свои координаты. Стоит 20 очковcXVQzpi3ETXVSXuT2qUJbFJ3nrEnz4.webp

Карта - 

показывает основные места в игре. Сама по себе не очень полезная, но новым игрокам она пригодится. Стоит 20 очков.PnKRK8vvEu0mEEdDE0UAZlP9jxJRFE.webp

Часы(требуеться энергия)- показывет сколько еще времени осталось до начала дня/ночи. Стоит 45 очков.

Витамины - один из самых полезных предметов, дающий бесконечную выносливость на 5 секунд. Стоит 80 очков.

Монитор(требуеться энергия) - позволяет просматривать все камеры на карте и может использоваться для отслеживания Рейка. Стоит 300 очков.

Аптечка - позволяет игроку лечить себя или других людей в случае ранения. Стоит 80 очков.

Капкан - если Рейк наступит на него, он получит урон и будет обездвижен на 6-7 секунд. Требуеться около 4-5 капканов чтобы убить его. Наносит 50 единиц урона Рейку. Стоит 250 Очков.

Трекер(требуеться энергия) - показывает насколько далеко находится Рейк от его текущего местоположения. Имеет дальность обнаружения 100, если Рейк находится за пределами этого радиуса, тогда на экране трекера появиться сообщение "SIGNAL LOST".pRdg0aRSc9DblvgKjeEDvQmQOXo3Bk.webp

Электрошоковая палка(требуеться энергия)это оружие, которое наносит 4-6 единиц обычного урона и 40 единиц урона, если ударить Рейка по голове. Для использования требуеться выносливость! Стоит 900 очков.

Ультрафиолетовая лампа(требуеться энергия) - он ярче фонарика и ослепляет Рейка, УФ-Лампа имеет свой отдельньй источник энергии. При длительном использовании необходимо перезарядить(подождать). Стоит 700 очков.

Вольтметр - показывает сколько осталось энергии, чтобы предсказать перебои в подаче электростанции. Стоит 75 очков.

Радио(требуеться энергия) - предмет, который можно найти только в убежище на столе, что позволяет игрокам общаться на растояние.

Ящик с инструментами - необходим для быстрой починки электростанции. Можно использовать 3 раза. Стоит 100 очков.

Бронежилет - после того как вы его наденете, уровень здоровья повыситься на 15%, что позволит выдержать больше ударов от Рейка. Стоит 450 Очков.

Ракетница - можно использовать для вызова сброса припасов. Ящик может содержать 6 предметов: Бронежилет, Аптечка, Трекер, Витамины, Электрошоковая палка, УФ-Лампа. Ракетница будет появляться в разных местах карты, и игроки сможет успешно найти ее с помощью компас и координат, найденных  в базовом лагере.

Так как все же убить Рейка?

Сначала нужно собрать команду из 3-5 людей и набрать полезных вещей: витамины, аптечка, трекер, УФ-Лампа(необязательно), электрошоковая палка. Далее нужно чтобы каждый игрок купил капкан(в суме нужно 3 капкана) и расставить их в разных местах(так как их нельзя ставить рядом) и запомнить эти места. После этого ждем Рейка возле первого капкана, когда он на наступает бежим сразу ко второму капкану и ждем его снова там. Потом когда он наступил на 2 капкан, возле 3 капкана должны стоять 2-4 игрока с палками и в тот момент когда он наступает на 3 капкан, все игроки должны его по очереди бить палками. После этого Рейк убежит в свою пещеру и в награду дадут в 2 раза больше очков.0LNSvi287uIUaQWF9uV6Ty5hGJgI0X.jpg







 




 

Obabka avatar

Obabka

April 21, 2022 at 11:27 PM

Статья полезная, всем советую прочитать если любите играть в рейк!
farmon avatar

farmon

April 22, 2022 at 08:38 PM

Статья полезная

Anon1650273756 avatar

Anon1650273756

April 23, 2022 at 03:42 PM

полезная статья
stepanych666 avatar

stepanych666

May 6, 2022 at 06:36 PM

я играл мне зашло полезная статья

stepanych666 avatar

stepanych666

May 6, 2022 at 06:36 PM

я играл мне зашло полезная статья

Dimmy_combat avatar

Dimmy_combat

July 4, 2022 at 04:37 PM

полезный информация
ALLSAY avatar

ALLSAY

July 4, 2022 at 08:57 PM

Люблю, эту игру
melb1t avatar

melb1t

July 4, 2022 at 09:12 PM

gjufjdghjofzxhgud
melb1t avatar

melb1t

July 4, 2022 at 09:12 PM

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timka_333 avatar

timka_333

September 8, 2022 at 09:37 PM

Сколько искал информации о новой версии как его убить и нашёл спасибо.
Но незнаешь ли ты можно убить его одному?
timka_333 avatar

timka_333

September 8, 2022 at 09:37 PM

Сколько искал информации о новой версии как его убить и нашёл спасибо.
Но незнаешь ли ты можно убить его одному?
timka_333 avatar

timka_333

September 8, 2022 at 09:37 PM

Сколько искал информации о новой версии как его убить и нашёл спасибо.
Но незнаешь ли ты можно убить его одному?
wertghg avatar

wertghg

September 15, 2022 at 10:45 AM

erdjcjjcjc
Lessy1805 avatar

Lessy1805

September 23, 2022 at 02:37 AM

я люблю роблокс но у меня сейчас не грузит игра,когда появится Wi-i загружу её
ali_nahmatov avatar

ali_nahmatov

November 22, 2022 at 02:06 PM

cool

ali_nahmatov avatar

ali_nahmatov

November 22, 2022 at 02:06 PM

cool!!

ali_nahmatov avatar

ali_nahmatov

November 22, 2022 at 02:08 PM

hello!!!1!1
ali_nahmatov avatar

ali_nahmatov

November 22, 2022 at 02:09 PM

cool1111
1111
nataxa12 avatar

nataxa12

December 13, 2022 at 09:19 PM

мы с моим другом в двоем убили и вызвали кровавую ночь без всяких капканов, но инфа полезная.
supermaks30001 avatar

supermaks30001

December 13, 2022 at 10:27 PM

круто обалденно
2inzhu4 avatar

2inzhu4

December 14, 2022 at 05:40 PM

статья полезная

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