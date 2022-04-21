The Rake REMASTERED - Roblox

Всем привет, сейчас я буду расказывать про свою любимую игру The Rake REMASTERED созданая NASARealist на платформе Roblox.

Я тут чтобы рассказать как выжить и как в итоге победить Рейка.

Об игре

Не тратьте выносливость в пустую - если Рейк будет приследовать вас, а у вас нету выносливости то вы скорее всего умрете. Не тратьте энергию просто так - если у вас закончиться энергия то вы не сможете использовать двери, свет и другие предметы которым нужно питание. Следуйте за группой игроков - у вас будет больше шансов выжить, если Рейк нападет на вас. СЛУШАЙТЕ своих товарещей - это может спасти вас! Всегда следуйте приказам профиссионалов, скорее всего они хотят помочь вам. Прислушайтесь к Рейку - если он возле вас можно услышать как он вынюхивает цель или топает.

Предметы





Все начинаеться с того что игрок появляеться в лесу имея при себе только фонарик. Когда наступает ночь,вылазит из своей пещеры и идет на охоту. Вам при этом нужно пережить ночь и воткоторые помогут вам:главный герой игры, который хочет убить вас, рубя всех своими длинными когтями.основной источник света, с которым появляються все игроки.

Компас - в игре с помощью него можно узнать свои координаты. Стоит 20 очков

Карта -

Так как все же убить Рейка?

показывает основные места в игре. Сама по себе не очень полезная, но новым игрокам она пригодится.очков.(требуеться энергия)-показывет сколько еще времени осталось до начала дня/ночи.один из самых полезных предметов, дающий бесконечную выносливость наочков.(требуеться энергия)позволяет просматривать все камеры на карте и может использоваться для отслеживанияпозволяет игроку лечить себя или других людей в случае ранения.еслинаступит на него, он получит урон и будет обездвижен на 6-7 секунд. Требуеться около 4-5 капканов чтобы убить его. Наносит(требуеться энергия)показывает насколько далеко находитсяот его текущего местоположения. Имеет дальность обнаружения, еслинаходится за пределами этого радиуса, тогда на экране трекера появиться сообщение(требуеться энергия)это оружие, которое наносит 4-6 единиц обычного урона и 40 единиц урона, если ударитьпо голове.(требуеться энергия)- он ярче фонарика и ослепляетУФ-Лампа имеет свой отдельньй источник энергии. При длительном использовании необходимо перезарядить(подождать).показывает сколько осталось энергии, чтобы предсказать перебои в подаче электростанции.(требуеться энергия)предмет, который можно найти только в убежище на столе, что позволяет игрокам общаться на растояние.необходим для быстрой починки электростанции. Можно использовать 3 раза.после того как вы его наденете, уровень здоровья повыситься на 15%, что позволит выдержать больше ударов отможно использовать для вызова сброса припасов. Ящик может содержать 6 предметов:Ракетница будет появляться в разных местах карты, и игроки сможет успешно найти ее с помощью компас инайденных вСначала нужно собрать команду изи набрать полезных вещей:Далее нужно чтобы каждый игроки расставить их в разных местах(так как их нельзя ставить рядом) и запомнить эти места. После этого ждемвозле первого капкана, когда он на наступает бежим сразу ко второму капкану и ждем его снова там. Потом когда он наступил на 2 капкан,и в тот момент когда он наступает на 3 капкан, все игроки должны его по очереди бить палками. После этогои в награду дадут в