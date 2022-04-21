The Rake REMASTERED - Roblox

Всем привет, сейчас я буду расказывать про свою любимую игру The Rake REMASTERED созданая NASARealist на платформе Roblox.
Я тут чтобы рассказать как выжить и как в итоге победить Рейка.
Об игре
Все начинаеться с того что игрок появляеться в лесу имея при себе только фонарик. Когда наступает ночь, Рейк
вылазит из своей пещеры и идет на охоту. Вам при этом нужно пережить ночь и вот 5 правил
которые помогут вам:
Рейк -
- Не тратьте выносливость в пустую - если Рейк будет приследовать вас, а у вас нету выносливости то вы скорее всего умрете.
- Не тратьте энергию просто так - если у вас закончиться энергия то вы не сможете использовать двери, свет и другие предметы которым нужно питание.
- Следуйте за группой игроков - у вас будет больше шансов выжить, если Рейк нападет на вас.
- СЛУШАЙТЕ своих товарещей - это может спасти вас! Всегда следуйте приказам профиссионалов, скорее всего они хотят помочь вам.
- Прислушайтесь к Рейку - если он возле вас можно услышать как он вынюхивает цель или топает.
главный герой игры, который хочет убить вас, рубя всех своими длинными когтями.
Предметы
Фонарик -
основной источник света, с которым появляються все игроки.
Компас - в игре с помощью него можно узнать свои координаты. Стоит 20 очков
Карта -
показывает основные места в игре. Сама по себе не очень полезная, но новым игрокам она пригодится. Стоит 20
очков.Часы
(требуеться энергия)-
показывет сколько еще времени осталось до начала дня/ночи. Стоит 45 очков.
Витамины -
один из самых полезных предметов, дающий бесконечную выносливость на 5 секунд. Стоит 80
очков.Монитор
(требуеться энергия) -
позволяет просматривать все камеры на карте и может использоваться для отслеживания Рейка. Стоит 300 очков.
Аптечка -
позволяет игроку лечить себя или других людей в случае ранения. Стоит 80 очков.
Капкан -
если Рейк
наступит на него, он получит урон и будет обездвижен на 6-7 секунд. Требуеться около 4-5 капканов чтобы убить его. Наносит 50 единиц урона Рейку. Стоит 250 Очков.
Трекер
(требуеться энергия) -
показывает насколько далеко находится Рейк
от его текущего местоположения. Имеет дальность обнаружения 100
, если Рейк
находится за пределами этого радиуса, тогда на экране трекера появиться сообщение "SIGNAL LOST"
.Электрошоковая палка
(требуеться энергия) -
это оружие, которое наносит 4-6 единиц обычного урона и 40 единиц урона, если ударить Рейка
по голове. Для использования требуеться выносливость! Стоит 900 очков.
Ультрафиолетовая лампа
(требуеться энергия)
- он ярче фонарика и ослепляет Рейка,
УФ-Лампа имеет свой отдельньй источник энергии. При длительном использовании необходимо перезарядить(подождать). Стоит 700 очков.
Вольтметр -
показывает сколько осталось энергии, чтобы предсказать перебои в подаче электростанции. Стоит 75 очков.
Радио
(требуеться энергия) -
предмет, который можно найти только в убежище на столе, что позволяет игрокам общаться на растояние.Ящик с инструментами -
необходим для быстрой починки электростанции. Можно использовать 3 раза. Стоит 100 очков.
Бронежилет -
после того как вы его наденете, уровень здоровья повыситься на 15%, что позволит выдержать больше ударов от Рейка. Стоит 450 Очков.
Ракетница -
можно использовать для вызова сброса припасов. Ящик может содержать 6 предметов: Бронежилет, Аптечка, Трекер, Витамины, Электрошоковая палка, УФ-Лампа.
Ракетница будет появляться в разных местах карты, и игроки сможет успешно найти ее с помощью компас и координат,
найденных в базовом лагере.
Так как все же убить Рейка?
Сначала нужно собрать команду из 3-5 людей
и набрать полезных вещей: витамины, аптечка, трекер, УФ-Лампа(необязательно), электрошоковая палка.
Далее нужно чтобы каждый игрок купил капкан(в суме нужно 3 капкана)
и расставить их в разных местах(так как их нельзя ставить рядом) и запомнить эти места. После этого ждем Рейка
возле первого капкана, когда он на наступает бежим сразу ко второму капкану и ждем его снова там. Потом когда он наступил на 2 капкан, возле 3 капкана должны стоять 2-4 игрока с палками
и в тот момент когда он наступает на 3 капкан, все игроки должны его по очереди бить палками. После этого Рейк убежит в свою пещеру
и в награду дадут в 2 раза больше очков
.