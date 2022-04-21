Deltarune - chapter one

Привет всем!
Сегодня я расскажу о первой главе игры DELTARUNE.
Вышла уже 2 глава, и я думаю что скоро выпущу еще одну такую статью.
Погнали)
! Некоторые моменты будут понятны людям которые проходили либо слышали об игре UNDERTALE !
Игра Deltarune (1 глава) была выпущена 31 декабря 2015 года
разработчиком Toby Fox.
Еще не известно, чем является Deltarune по отношению к Undertale. Так как Дельтарун - анаграмма к Андертейл
, мнения разошлись. Фанаты считают что это оригинальное АУ ( альтернативная вселенная )
, так как Тоби Фокс подтвердил что это не продолжение Андертейла,
но все равно точно мы ничего не знаем
.
В самом начале мы находимся в каком-то черном пространстве, и что-то неизвестное
пытается с нами поговорить. Это что-то просит сделать нашего персонажа, дать ему характер, одежду и имя. (Еще не известно, повлияет ли это на следующие главы
). После того как мы даем гг имя,
неизвестный нам голос говорит что у нас нет выбора кем мы будем в этом мире.. Ваше имя Крис. (Похоже на Фриск, не правда-ли?)
Мы проснулись в доме. Нас будит Ториель.
Пройдясь по дому мы узнаем что наш брат Азриель.
Выйдя на улицу мы видим что мы живем на поверхности, среди монстров.
Единственное, что я пока-что не поняла, почему Крис единственный человек в их городе? (Город в котором проживает Крис называется Hometown.)
Это пока неизвестно, осталось надеяться что по главам нам об этому расскажут.
Приходя в школу, Крис встретит жесткую характером, но добрым сердцем Сьюзи.
Пока-что это основные главные герои.
Они случайно попадают в темный мир войдя в дверь в школьном шкафу..
Я не стану спойлерить
и расскажу основное. БОЕВКА.
Вот так выглядит экран боя:
Вы можете управлять 2 персонажами. У каждого персонажа есть 5 иконок действия.
У Криса (человек) :-Бой,-Действие,-Предметы,-Пощада,-Защита.
У Сьюзи (Монстр) / такой набор действий есть у каждого монстра.-Бой,-Магия,-Предметы,-Пощада,-Защита.
Особенности действий Криса в том, что только ОН может решить что будут делать его друзья.
КОНЦОВКИ.
К сожалению, при любом прохождении мы возвращаемся в тот-же городок, и ложимся спать.
И какими мы небыли добрыми одуванчиками, Крис вытаскивает свою ДУШУ из тела, и у него начинается припадок.. Существует теория что игрок - и есть красная душа.
А причина, по которой Крис не умирает после вынимания Игрока, еще не известна, но возможно, у него есть своя душа которой Игрок управлять не может. Теорию пока-что не доказали, а фактов куча.Спасибо за то, что прочитали эту статью)
Я постаралась рассказать всю основную инфу про 1 главу. Скоро будет вторая:)Пока!)