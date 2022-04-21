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novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
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apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
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novice rank iconGamer /: Привет всем
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novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
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novice rank iconpkeydrop876543: эй
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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
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Deltarune - chapter one

Lovv_Lipton avatar

Lovv_Lipton

April 21, 2022 at 10:22 PM

Привет всем!
Сегодня я расскажу о первой главе игры DELTARUNE.
Вышла уже 2 глава, и я думаю что скоро выпущу еще одну такую статью.
Погнали)


!  Некоторые моменты будут понятны людям которые проходили либо слышали об игре UNDERTALE  !


Игра Deltarune (1 глава) была выпущена 31 декабря 2015 года разработчиком Toby Fox.
Еще не известно, чем является Deltarune по отношению к Undertale. Так как Дельтарун - анаграмма к Андертейл, мнения разошлись. Фанаты считают что это оригинальное АУ ( альтернативная вселенная ) , так как Тоби Фокс подтвердил что это не продолжение Андертейла, но все равно точно мы ничего не знаем.

В самом начале мы находимся в каком-то черном пространстве, и что-то неизвестное пытается с нами поговорить. Это что-то просит сделать нашего персонажа, дать ему характер, одежду и имя. (Еще не известно, повлияет ли это на следующие главы). После того как мы даем гг имя,
неизвестный нам голос говорит что у нас нет выбора кем мы будем в этом мире.. Ваше имя Крис. (Похоже на Фриск, не правда-ли?)

Мы проснулись в доме. Нас будит Ториель. Пройдясь по дому мы узнаем что наш брат Азриель. Выйдя на улицу мы видим что мы живем на поверхности, среди монстров. Единственное, что я пока-что не поняла, почему Крис единственный человек в их городе? (Город в котором проживает Крис называется Hometown.) Это пока неизвестно, осталось надеяться что по главам нам об этому расскажут.

Приходя в школу, Крис встретит жесткую характером, но добрым сердцем Сьюзи. Пока-что это основные главные герои.
Они случайно попадают в темный мир войдя в дверь в школьном шкафу..

Я не стану спойлерить и расскажу основное. 

БОЕВКА.
Вот так выглядит экран боя:
rwHcIzJVCZOb7JqNSHLdOQ2EKC8tdL.jpg

Вы можете управлять 2 персонажами. У каждого персонажа есть 5 иконок действия. 

У Криса (человек) :
-Бой,
-Действие,
-Предметы,
-Пощада,
-Защита.

У Сьюзи (Монстр) / такой набор действий есть у каждого монстра.
-Бой,
-Магия,
-Предметы,
-Пощада,
-Защита.

Особенности действий Криса в том, что только ОН может решить что будут делать его друзья.

КОНЦОВКИ.

К сожалению, при любом прохождении мы возвращаемся в тот-же городок, и ложимся спать. И какими мы небыли добрыми одуванчиками, Крис вытаскивает свою ДУШУ из тела, и у него начинается припадок.. Существует теория что игрок - и есть красная душа. А причина, по которой Крис не умирает после вынимания Игрока,  еще не известна, но возможно, у него есть своя душа которой Игрок управлять не может. Теорию пока-что не доказали, а фактов куча.

Спасибо за то, что прочитали эту статью)
Я постаралась рассказать всю основную инфу про 1 главу. Скоро будет вторая:)
Пока!)

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