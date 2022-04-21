Deltarune - chapter one

Привет всем!

Сегодня я расскажу о первой главе игры DELTARUNE.

Вышла уже 2 глава, и я думаю что скоро выпущу еще одну такую статью.

Погнали)

! Некоторые моменты будут понятны людям которые проходили либо слышали об игре UNDERTALE !

Игра Deltarune (1 глава) была выпущенаразработчикомЕще не известно, чем является Deltarune по отношению к Undertale. Так как, мнения разошлись. Фанаты считают что это, так какно все равноВ самом начале мы находимся в каком-то черном пространстве, ипытается с нами поговорить. Это что-то просит сделать нашего персонажа, дать ему характер, одежду и имя. (). После того как мы даем гг имя,неизвестный нам голос говорит чтоМы проснулись в доме. Нас будитПройдясь по дому мы узнаем чтоВыйдя на улицу мы видим чтоЕдинственное, что я пока-что не поняла, почему Крис единственный человек в их городе? (Город в котором проживает Крис называетсяЭто пока неизвестно, осталось надеяться что по главам нам об этому расскажут.Приходя в школу, Крис встретит жесткую характером, но добрым сердцемПока-что это основные главные герои.Они случайно попадают вВот так выглядитВы можете управлятьУ КрисаУ СьюзиК сожалению,И какими мы небыли добрыми одуванчиками,Я постаралась рассказать