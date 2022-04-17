Гайд по Muck

Это обзор на бесплатную игру в стиме - Muck. Приятного ппрочтения!

Весной 2021-го года западный ютубер Dani загорелся идеей сделать смешную мультиплеерную игру-выживалку на Unity. Знал бы он к чему это приведёт... За 1 месяц игру скачали около 4 миллионов раз. На тот момент игра была еще совсем сырая и недоделанная (примерно как старые версии Майнкрафта). Dani понимал что такой игрой долго аудиторию не удержишь и поэтому 30 июля 2021 года выпускает огромное обновление. В игру был добавлен сюжет, боссы и даже достижения. Это мои небольшой гайд по игре.В начале создается случайный мир состоящий из лугов, лесов, пляжей и озёр. Сразу предупрежу что в игре нет сохранений потому-что игра изначально задумывалась как рогалик. Есть три типа сложности: Wacky (Обычный), Gamer (Сложный) и ohno (Дарк Соулс).В начале игры вам выдается кирка и топор. Киркой можно ломать камень и различные руды (Уголь, Железо, Золото, Алмаз и Изумруд). Если положить руду и уголь в печь то вы сможете получить слиток! Из слитков можно создавать оружие.Иногда по миру можно находить сундуки. Из сундуков выпадают бонусы, кстати о них. Кроссовки дают тебе бонус к скорости, Ореховое Масло увеличивает стамину а Молоко даёт тебе больше здоровья. Убивая коров вы получаете мясо. Также в игре есть режим строительства. Освоиться в нём довольно легко, поэтому внимания заострять на нём не будем.Один из первых добавленных боссов в игре - Big Chunk (не спрашивайте). Он бьёт дубиной по земле и может убить вас ударной волной (для битвы очень рекомендую найти кроссовки).Второй Босс - Buff Gronk. У него два больших меча которые он может в вас кидать. Будьте осторожны ведь оба босса появляются случайно. Лучше всегда быть наготове.На лугах можно собирать розовые съедобные грибы. На краю карты стоит корабль который нужно достроить и собрать пять кристаллов. На острове стоят монументы со стражами. Если подойти к такому и нажать "Challenge Guardian" начнется битва с боссом при победе над которым вы получите один из кристаллов. Принеся все 5 кристаллов на корабль начнется последняя битва с боссом. Босс это дракон по имени Боб который летает над кораблём и стреляет огненными шарами. Для битвы очень рекомендую взять с собой лук т.к. босс очень редко спускается на землю.Спасибо огромное всем кто прочитал мою статью! Игра бесплатная и скачать её можно в Steam. Я рассказал не про все функции чтобы не испортить впечатление от игры. У этого разработчика есть ещё две игры - Karlson и Crab Game. Видео про их разработку можно найти на его канале. Может быть когда-нибудь я расскажу и про эти две игры. А пока всем пока!