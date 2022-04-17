Гайд по Muck

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novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem191 от Дождя.
novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
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Гайд по Muck

BurbaVD avatar

BurbaVD

April 17, 2022 at 04:48 AM

Это обзор на бесплатную игру в стиме - Muck. Приятного ппрочтения!


Вступление
Весной 2021-го года западный ютубер Dani загорелся идеей сделать смешную мультиплеерную игру-выживалку на Unity. Знал бы он к чему это приведёт... За 1 месяц игру скачали около 4 миллионов раз. На тот момент игра была еще совсем сырая и недоделанная (примерно как старые версии Майнкрафта). Dani понимал что такой игрой долго аудиторию не удержишь и поэтому 30 июля 2021 года выпускает огромное обновление. В игру был добавлен сюжет, боссы и даже достижения. Это мои небольшой гайд по игре.
Подготовка
В начале создается случайный мир состоящий из лугов, лесов, пляжей и озёр. Сразу предупрежу что в игре нет сохранений потому-что игра изначально задумывалась как рогалик. Есть три типа сложности: Wacky (Обычный), Gamer (Сложный) и ohno (Дарк Соулс).

Основы Игры
В начале игры вам выдается кирка и топор. Киркой можно ломать камень и различные руды (Уголь, Железо, Золото, Алмаз и Изумруд). Если положить руду и уголь в печь то вы сможете получить слиток! Из слитков можно создавать оружие. 
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Иногда по миру можно находить сундуки. Из сундуков выпадают бонусы, кстати о них. Кроссовки дают тебе бонус к скорости, Ореховое Масло увеличивает стамину а Молоко даёт тебе больше здоровья. Убивая коров вы получаете мясо. Также в игре есть режим строительства. Освоиться в нём довольно легко, поэтому внимания заострять на нём не будем.
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Боссы
Один из первых добавленных боссов в игре - Big Chunk (не спрашивайте). Он бьёт дубиной по земле и может убить вас ударной волной (для битвы очень рекомендую найти кроссовки).
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Второй Босс - Buff Gronk. У него два больших меча которые он может в вас кидать. Будьте осторожны ведь оба босса появляются случайно. Лучше всегда быть наготове.

Сюжет
На лугах можно собирать розовые съедобные грибы.  На краю карты стоит корабль который нужно достроить и собрать пять кристаллов. На острове стоят монументы со стражами. Если подойти к такому и нажать "Challenge Guardian" начнется битва с боссом при победе над которым вы получите один из кристаллов. Принеся все 5 кристаллов на корабль начнется последняя битва с боссом. Босс это дракон по имени Боб который летает над кораблём и стреляет огненными шарами. Для битвы очень рекомендую взять с собой лук т.к. босс очень редко спускается на землю.
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Заключение
Спасибо огромное всем кто прочитал мою статью! Игра бесплатная и скачать её можно в Steam. Я рассказал не про все функции чтобы не испортить впечатление от игры. У этого разработчика есть ещё две игры - Karlson и Crab Game. Видео про их разработку можно найти на его канале. Может быть когда-нибудь я расскажу и про эти две игры. А пока всем пока!
Anon1686067028 avatar

Anon1686067028

June 6, 2023 at 08:59 PM

Я новый игрок в muck. я не очень люблю монстров, Как убрать монстров? Подскажите Модификацию или Другой способ
zawarudo847 avatar

zawarudo847

June 28, 2023 at 02:14 PM

советую не качатся дальше мифрила потому что этого достаточно для босса я всех боссов так убил
ReMixDragon avatar

ReMixDragon

August 22, 2023 at 02:20 PM

Гайд поход,спасибо
Wexor avatar

Wexor

September 26, 2023 at 05:26 PM

Отличный гайд, спасибо.

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