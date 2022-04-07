Гайд по модификации для майнкрафта TerraFirmaCraft

Здравствуйте, добрый день, добрый вечер и доброе утро! В этой статье я хочу вам объяснить как начать играть с модификацией TerraFirmaCraft и расскажу о его основах.

Итак начнём с самой простой вещи-спавн!





№1 спавн и начало игры с модификацией

Когда вы заспавнитесь вы очутитесь в абсолютно другом мире не похожим на стандартный мир майнкрафта. Вы заметите что трава более тусклая, на земле лежат камни и палки, а также растут разные растения и ходят новые мобы.

Итак, первое что нужно сделать это собрать палок и камней столько сколько вам нужно, но учтите что у вас должно быть как минимум два камня чтобы сделать свой первый инструмент. На данном этапе игры мы не можем практически ничего.

Ах да забыл упомянуть инвентарь.

В инвентаре появились ещё несколько вкладок помимо самого инвентаря. Первая вкладка это календарь он указывает сколько сейчас времени и какой сейчас год и день, вторая вкладка это параметры вашего мастерства по типу фермерства, добычи, животноводства, горного дела и разделки животных, ну и третья отвечает за вашу диету, то есть теперь нужно поддерживать баланс разных питательных веществ а именно: Молоко, белок, овощи, зерно.

№2 Инструменты и выдалбливание камня

Итак, после того как мы добыли камни и палки нам нужно сделать инструменты, но как? В инвентаре они не крафтятся, дерево без топора не добыть и верстак с деревянными инструментами не сделать! Ответ простой: нажимаем ПКМ и у нас открывается меню выдалбливания камня размером 5 на 5 клеток



В этом интерфейсе нам и нужно выдалбивать свои первые инструменты(крафт каждой детали предоставлен на фотографии)

Самым первым советую сделать оголовье топора, лезвие ножа, лезвие копья и оголовье лопаты. После того как мы их высекли нужно соединить их с палкой во внутреннем верстаке и мы получаем свои первые инструменты и идём рубить дерево, срезать траву, убивать животину ради мяса и шкур и копать землю и глину.

№3 Костёр и горючее для костра

Что же, с инструментами разобрались теперь осталось разобраться с другим: где нам готовить еду и греться? И в этом нам поможет костёр! Чтобы сделать его нам сначало нужно соединить две палки во внутреннем верстаке и получить можно сказать своё первое огниво.

Затем бросьте два бревна и три палки на землю и подожгите их тем самым вы создадите свой костёр! Итак мы создали костёр на котором будем жарить мясо. Нажав ПКМ мы заходим в интерфейс костра слева от него есть четыре ячейки для древесины а по середине у нас сверху ячейка для жарки мяса и снизу две ячейки куда будет перемещаться пожаренное мясо. Также на костре можно делать факела.





№4 Глина, глиняные формы, предметы из глины и шахтная печь

Итак, у нас есть еда, инструменты, и костёр у которого тепло, но надо развиваться дальше! Если у вас имеется модификация Hwyla то вы с легкостью найдёте ГЛИНУ которая нам как раз нужна!

После добычи глины нам нужно также как и с камнями нужно открыть интерфейс для создания вещей и формочек из глины. Сперва нужно слепить глиняный кувшин, форму для оголовья кирки, форму для оголовья топора, большой кувшин и кувшинчик для воды. Но это пол дела, их ведь нужно где то высушить, а костёр для этого не подходить так как температуры маловато. И для этого нам нужно сделать шахтную печь.

Чтобы сделать шахтную печь нужно выкопать один блок земли и на кнопку V положить внутрь кувшинчики и формы глиняные. Затем нужно положить туда 8 брёвен и 8 веников соломы, а затем поджечь это всё нашим "Огнивом", но учтите что оно может зажечься не с первого раза.

После того как мы сделали это мы ждём 12 часов которые длятся 12 минут реального времени и всё мы имеем при себе обожжённые формы и кувшинчики.

На этом всё на сегодня. В следующей статье я расскажу как делать свои первые металлические инструменты и рассмотрим угольную печь.

Пока и удачи вам!