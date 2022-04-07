Гайд по модификации для майнкрафта TerraFirmaCraft

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Gem14
Tecna23
Tecna23
Gem12
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Gem42
Дождь

Gem63

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play через lootpay
SystemGamehag: 9 пользователей получили Gem33 от Дождя.
novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
novice rank iconKamilos31: Здесь кто-нибудь живой есть?
apprentice rank iconBURGER CUBE: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord, чтобы получать ежедневные розыгрыши гемов!
novice rank iconKamilos31: Ребята, вы знаете, как здесь купить подарочную карту Google Play за драгоценные камни?
novice rank iconBence: привет
novice rank iconmirazh: Привет всем
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Привет
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
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Назад к форуму От пользователей

Гайд по модификации для майнкрафта TerraFirmaCraft

Aleksandrdrdrdr5 avatar

Aleksandrdrdrdr5

April 7, 2022 at 05:36 PM

Здравствуйте, добрый день, добрый вечер и доброе утро! В этой статье я хочу вам объяснить как начать играть с модификацией TerraFirmaCraft и расскажу о его основах.


Итак начнём с самой простой вещи-спавн!

№1 спавн и начало игры с модификацией

    Когда вы заспавнитесь вы очутитесь в абсолютно другом мире не похожим на стандартный мир майнкрафта. Вы заметите что трава более тусклая, на земле лежат камни и палки, а также растут разные растения и ходят новые мобы.
    Итак, первое что нужно сделать это собрать палок и камней столько сколько вам нужно, но учтите что у вас должно быть как минимум два камня чтобы сделать свой первый инструмент. На данном этапе игры мы не можем практически ничего.
    Ах да забыл упомянуть инвентарь.
В инвентаре появились ещё несколько вкладок помимо самого инвентаря. Первая вкладка это календарь он указывает сколько сейчас времени и какой сейчас год и день, вторая вкладка это параметры вашего мастерства по типу фермерства, добычи, животноводства, горного дела и разделки животных, ну и третья отвечает за вашу диету, то есть теперь нужно поддерживать баланс разных питательных веществ а именно: Молоко, белок, овощи, зерно.

№2 Инструменты и выдалбливание камня

Итак, после того как мы добыли камни и палки нам нужно сделать инструменты, но как? В инвентаре они не крафтятся, дерево без топора не добыть и верстак с деревянными инструментами не сделать! Ответ простой: нажимаем ПКМ и у нас открывается меню выдалбливания камня размером 5 на 5 клеток

QctmhHNvoF8S8GjM3kX9wdfG7cBCQ9.jpg
В этом интерфейсе нам и нужно выдалбивать свои первые инструменты(крафт каждой детали предоставлен на фотографии)
    Самым первым советую сделать оголовье топора, лезвие ножа, лезвие копья и оголовье лопаты. После того как мы их высекли нужно соединить их с палкой во внутреннем верстаке и мы получаем свои первые инструменты и идём рубить дерево, срезать траву, убивать животину ради мяса и шкур и копать землю и глину.

№3 Костёр и горючее для костра

Что же, с инструментами разобрались теперь осталось разобраться с другим: где нам готовить еду и греться? И в этом нам поможет костёр! Чтобы сделать его нам сначало нужно соединить две палки во внутреннем верстаке и получить можно сказать своё первое огниво.
    Затем бросьте два бревна и три палки на землю и подожгите их тем самым вы создадите свой костёр! Итак мы создали костёр на котором будем жарить мясо. Нажав ПКМ мы заходим в интерфейс костра слева от него есть четыре ячейки для древесины а по середине у нас сверху ячейка для жарки мяса и снизу две ячейки куда будет перемещаться пожаренное мясо. Также на костре можно делать факела.

№4 Глина, глиняные формы, предметы из глины и шахтная печь

Итак, у нас есть еда, инструменты, и костёр у которого тепло, но надо развиваться дальше! Если у вас имеется модификация Hwyla то вы с легкостью найдёте ГЛИНУ которая нам как раз нужна! 
    После добычи глины нам нужно также как и с камнями нужно открыть интерфейс для создания вещей и формочек из глины. Сперва нужно слепить глиняный кувшин, форму для оголовья кирки, форму для оголовья топора, большой кувшин и кувшинчик для воды. Но это пол дела, их ведь нужно где то высушить, а костёр для этого не подходить так как температуры маловато. И для этого нам нужно сделать шахтную печь.
    Чтобы сделать шахтную печь нужно выкопать один блок земли и на кнопку V положить внутрь кувшинчики и формы глиняные. Затем нужно положить туда 8 брёвен и 8 веников соломы, а затем поджечь это всё нашим "Огнивом", но учтите что оно может зажечься не с первого раза.
    После того как мы сделали это мы ждём 12 часов которые длятся 12 минут реального времени и всё мы имеем при себе обожжённые формы и кувшинчики.

На этом всё на сегодня. В следующей статье я расскажу как делать свои первые металлические инструменты и рассмотрим угольную печь.

Пока и удачи вам!

vovasvck avatar

vovasvck

April 8, 2022 at 02:14 AM

Очень круто
vovasvck avatar

vovasvck

April 8, 2022 at 02:14 AM

Очень круто
Krash6666 avatar

Krash6666

April 10, 2022 at 11:21 PM

О это моя любимая игры
seakot avatar

seakot

April 30, 2022 at 03:29 PM

Полезная информация
1232197896789 avatar

1232197896789

May 11, 2022 at 07:34 PM



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Гайд по модификации для майнкрафта TerraFirmaCraft на форуме От пользователей на Gamehag