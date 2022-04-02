Prime CS:GO - СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ ЕГО ИЛИ МОЖНО ДОВОЛЬСТВОВАТБЧЯ БЕСПЛАТНЫМ АККАУНТОМ? И ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ОТДАВАТЬ ОТ ОЛНОЙ ДО ДВУХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА PRIME?
если играешь на фейсите, то нет смысла, а если в соревновательный режим, значит лучше купть, потому что без прайма попадаются читеры
Если покупать прайм через стим, то в любом случае купишь за 1080 рублей.
Прайм не обязателен, но я считаю его желательным, ведь ты во время новых операций или выхода новых кейсов, можешь выбить эти же кейсы, которые во время их выхода могут стоить под 200-400 рублей, да не много, но их можно выбить несколько штук, а на эти деньги купить игру в стиме
Если играть мм или напы, то конечно стоит, так как в бесплатной КС дофига читеров. Но можно играть на фейсит без прайма, там есть отличный античит, который не позволит читерам довольствоваться игрой.
Да желательно купить.
1) Игры без читеров.
2) Бесплатные скины после игры (со временем может прайм окупиться).
3) На фейсите нужно тоже покупать премиум (он дешевле).
4) Получение званий после игр.
Если хочешь играть на постоянной основе то прайм нужен
НЕ ПОКУПАЙ!. это безполезная трата денег, предметы падают редко , читеров хоть и поубавилось но еще много тех кому пофиг потомучто они как и я нафармили на много акаунтов прайм. Да и вообше есть фейсит и заместо получения скинов после катки купи нормальных скинов ))) а не прайм для того чтобы получать дешевые кейсы (так еще которые редко падают)
если тебе без прайма надоели читеры то покупай
Я думая что да. Кс го без прайма -- не очень(
это зависит от желания играть со званиями и получать скины после матчей
кто подарит 1рубль на стим
кто подарит 1рубль на стим
думаю лучше не стоит если не хочешь копить звание и если хочешь в киберспорт
лудше играть на фейсите, прайм если и окупает себя, то делает очень медлено, да и читеры все же есть на прайме, хоть и мало ¯\_( ͡ಠ ͜ʖ ͡ಠ)_/¯
Да, ты сможешь получать скины, звания разнообразие, забудешь про читеров. Сам собираюсь купить его
Прайм даёт возможность играть на серверах где очень редко встречаются читеры и вы сможете покупать операции CS:GO и пытаться с них что-то заработать. Ну и звания естесственно, более сложные соперники.
благодаря прайму в кс можно получать скины после плотнейшей победной каточки и продавать их на других сайтах, по этому стоит.
на твой выбор, просто стоит взвесить твой интерес к игре, а если ты хочешь его купить ради дропа с катки, то не советую, ибо будет очень долго выпадать что то ценное
естественно, так хоть скины выпадут и играть комфортней. Скины хоть и рандомные падают, но вот мне где-то пару месяцев падали максимум 5-6 рублей, а на прошлой неделе выпал за 600 рублей, считай, все зависит от удачи:)
Думаю, зависит от того, нравится тебе эта игра или нет? Если есть к ней дикий интерес, то прайм нужен
стоит купить, чтобы выпадали скины разные и без читеров играть