Prime CS:GO - СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ?

hofba1 Prime CS:GO - СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ ЕГО ИЛИ МОЖНО ДОВОЛЬСТВОВАТБЧЯ БЕСПЛАТНЫМ АККАУНТОМ? И ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ОТДАВАТЬ ОТ ОЛНОЙ ДО ДВУХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА PRIME?

Anon1648712342 нет не сильно

squizzy5 если играешь на фейсите, то нет смысла, а если в соревновательный режим, значит лучше купть, потому что без прайма попадаются читеры

rubl Если покупать прайм через стим, то в любом случае купишь за 1080 рублей.

Прайм не обязателен, но я считаю его желательным, ведь ты во время новых операций или выхода новых кейсов, можешь выбить эти же кейсы, которые во время их выхода могут стоить под 200-400 рублей, да не много, но их можно выбить несколько штук, а на эти деньги купить игру в стиме





magnateee Если играть мм или напы, то конечно стоит, так как в бесплатной КС дофига читеров. Но можно играть на фейсит без прайма, там есть отличный античит, который не позволит читерам довольствоваться игрой.

derelor я думаю да

PremiumName Да желательно купить.

1) Игры без читеров.

2) Бесплатные скины после игры (со временем может прайм окупиться).

3) На фейсите нужно тоже покупать премиум (он дешевле).

4) Получение званий после игр.

MerryHappy23 Если хочешь играть на постоянной основе то прайм нужен

maximmoz123 НЕ ПОКУПАЙ!. это безполезная трата денег, предметы падают редко , читеров хоть и поубавилось но еще много тех кому пофиг потомучто они как и я нафармили на много акаунтов прайм. Да и вообше есть фейсит и заместо получения скинов после катки купи нормальных скинов ))) а не прайм для того чтобы получать дешевые кейсы (так еще которые редко падают)

NaBik921 если тебе без прайма надоели читеры то покупай

IsaZelik Я думая что да. Кс го без прайма -- не очень(

PopDimple это зависит от желания играть со званиями и получать скины после матчей

_ya_eby_sobak кто подарит 1рубль на стим





_ya_eby_sobak кто подарит 1рубль на стим





portalytyt думаю лучше не стоит если не хочешь копить звание и если хочешь в киберспорт

Mugivara_02 лудше играть на фейсите, прайм если и окупает себя, то делает очень медлено, да и читеры все же есть на прайме, хоть и мало ¯\_( ͡ಠ ͜ʖ ͡ಠ)_/¯

e1one Да, ты сможешь получать скины, звания разнообразие, забудешь про читеров. Сам собираюсь купить его

Artapollooo Прайм даёт возможность играть на серверах где очень редко встречаются читеры и вы сможете покупать операции CS:GO и пытаться с них что-то заработать. Ну и звания естесственно, более сложные соперники.

Kratos444 благодаря прайму в кс можно получать скины после плотнейшей победной каточки и продавать их на других сайтах, по этому стоит.





sd640 на твой выбор, просто стоит взвесить твой интерес к игре, а если ты хочешь его купить ради дропа с катки, то не советую, ибо будет очень долго выпадать что то ценное

BigB269 мне кажется стоит



detleve_satanic естественно, так хоть скины выпадут и играть комфортней. Скины хоть и рандомные падают, но вот мне где-то пару месяцев падали максимум 5-6 рублей, а на прошлой неделе выпал за 600 рублей, считай, все зависит от удачи:)

TheArticul Думаю, зависит от того, нравится тебе эта игра или нет? Если есть к ней дикий интерес, то прайм нужен