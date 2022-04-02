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novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
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Prime CS:GO - СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ?

hofba1 avatar

hofba1

April 2, 2022 at 01:28 AM

Prime CS:GO - СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ ЕГО ИЛИ МОЖНО ДОВОЛЬСТВОВАТБЧЯ БЕСПЛАТНЫМ АККАУНТОМ? И ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ОТДАВАТЬ ОТ ОЛНОЙ ДО ДВУХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА PRIME?
Anon1648712342 avatar

Anon1648712342

April 2, 2022 at 01:40 AM

нет не сильно
squizzy5 avatar

squizzy5

April 2, 2022 at 02:27 AM

если играешь на фейсите, то нет смысла, а если в соревновательный режим, значит лучше купть, потому что без прайма попадаются читеры
rubl avatar

rubl

April 2, 2022 at 08:21 AM

Если покупать прайм через стим, то в любом случае купишь за 1080 рублей.
Прайм не обязателен, но я считаю его желательным, ведь ты во время новых операций или выхода новых кейсов, можешь выбить эти же кейсы, которые во время их выхода могут стоить под 200-400 рублей, да не много, но их можно выбить несколько штук, а на эти деньги купить игру в стиме

magnateee avatar

magnateee

April 2, 2022 at 11:04 AM

Если играть мм или напы, то конечно стоит, так как в бесплатной КС дофига читеров. Но можно играть на фейсит без прайма, там есть отличный античит, который не позволит читерам довольствоваться игрой.
derelor avatar

derelor

April 3, 2022 at 12:39 AM

я думаю да
PremiumName avatar

PremiumName

April 15, 2022 at 11:00 PM

Да желательно купить.
1) Игры без читеров.
2) Бесплатные скины после игры (со временем может прайм окупиться).
3) На фейсите нужно тоже покупать премиум (он дешевле).
4) Получение званий после игр.
MerryHappy23 avatar

MerryHappy23

April 16, 2022 at 07:04 AM

Если хочешь играть на постоянной основе то прайм нужен
maximmoz123 avatar

maximmoz123

April 17, 2022 at 01:03 AM

НЕ ПОКУПАЙ!. это безполезная трата денег, предметы падают редко , читеров хоть и поубавилось но еще много тех кому пофиг потомучто они как и я нафармили на много акаунтов прайм. Да и вообше есть фейсит и заместо получения скинов после катки купи нормальных скинов ))) а не прайм для того чтобы получать дешевые кейсы (так еще которые редко падают)
NaBik921 avatar

NaBik921

April 17, 2022 at 10:31 AM

если тебе без прайма надоели читеры то покупай
IsaZelik avatar

IsaZelik

April 17, 2022 at 11:51 AM

Я думая что да. Кс го без прайма -- не очень(
PopDimple avatar

PopDimple

April 17, 2022 at 10:16 PM

это зависит от желания играть со званиями и получать скины после матчей
_ya_eby_sobak avatar

_ya_eby_sobak

April 23, 2022 at 01:07 AM

кто подарит 1рубль на стим

_ya_eby_sobak avatar

_ya_eby_sobak

April 23, 2022 at 01:07 AM

кто подарит 1рубль на стим

portalytyt avatar

portalytyt

April 23, 2022 at 01:38 AM

думаю лучше не стоит если не хочешь копить звание и если хочешь в киберспорт
Mugivara_02 avatar

Mugivara_02

April 26, 2022 at 10:11 PM

лудше играть на фейсите, прайм если и окупает себя, то делает очень медлено, да и читеры все же есть на прайме, хоть и мало ¯\_( ͡ಠ ͜ʖ ͡ಠ)_/¯
e1one avatar

e1one

April 29, 2022 at 11:51 PM

Да, ты сможешь получать скины, звания разнообразие, забудешь про читеров. Сам собираюсь купить его
Artapollooo avatar

Artapollooo

May 4, 2022 at 04:00 AM

Прайм даёт возможность играть на серверах где очень редко встречаются читеры и вы сможете покупать операции CS:GO и пытаться с них что-то заработать. Ну и звания естесственно, более сложные соперники.
Kratos444 avatar

Kratos444

May 4, 2022 at 01:25 PM

благодаря прайму в кс можно получать скины после плотнейшей победной каточки и продавать их на других сайтах, по этому стоит.

sd640 avatar

sd640

May 5, 2022 at 09:18 PM

на твой выбор, просто стоит взвесить твой интерес к игре, а если ты хочешь его купить ради дропа с катки, то не советую, ибо будет очень долго выпадать что то ценное
BigB269 avatar

BigB269

May 8, 2022 at 01:43 PM

мне кажется стоит
detleve_satanic avatar

detleve_satanic

May 8, 2022 at 07:37 PM

естественно, так хоть скины выпадут и играть комфортней. Скины хоть и рандомные падают, но вот мне где-то пару месяцев падали максимум 5-6 рублей, а на прошлой неделе выпал за 600 рублей, считай, все зависит от удачи:)
TheArticul avatar

TheArticul

May 18, 2022 at 10:33 PM

Думаю, зависит от того, нравится тебе эта игра или нет? Если есть к ней дикий интерес, то прайм нужен
volkov_artyom_ avatar

volkov_artyom_

May 25, 2022 at 05:24 PM

стоит купить, чтобы выпадали скины разные и без читеров играть

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