Дождь

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novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
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Назад к форуму От пользователей

Roblox: Floppy's playtime!

motyamotya avatar

motyamotya

March 25, 2022 at 10:01 PM

Многие задаются вопросом, как пройти клон популярной игры Poppy Playtime в Roblox.  Я думаю, такая помощь нужна единицам, да и сама статья эта будет больше обзором, но все же... начнем!

______________________________


Мы появляемся в лобби со множеством игроков и видим четыре  зеленых зоны. Первая зона для одного игрока, вторая - для двух, ну и так далее. Здесь все устроено очень удобно: каждые 30 секунд в третьей зоне заходят в игру 3 игрока, а в четвертой - каждые 40 секунд. в 1 зоне надо 10 секунд, а во второй - 20. Зона номер 4 обычно популярна среди друзей: компания сбивается кучкой, чтобы следующими зайти в игру. 

Вот мы и появляемся в игре: нас приветствует черный фон, а на нем белым цветом написана предыстория, пролог. Нам рассказывают об инциденте, произошедшем на фабрике игрушек. Предлагают найти....  цветочек? Хорошо, отыщем. 

iRD42Qt4rOYYl2SZJlg53iKFQ7mPOq.jpeg Появляемся мы вот в таком странном месте. 

 


Сперва мы осматриваемся: игра обязательно идет от первого лица. Видно несколько дверей. Побродив немного и открыв нужную, мы попадаем в комнату, на столе в ней лежит ключ. Нажав на клавишу F, мы поднимаем его. Желтенький ключ  теперь у нас в руках, ура. Нужно  открыть запертую дверь, ее можно найти, тоже походив по карте фабрики.

Попав в комнату, мы должны найти лом,  чтобы сломать вентиляцию. Предмет берем так же, как ключ, нажав на ту же клавишу. Взяв предмет, мы благополучно (а может, и нет), ломаем вентиляцию и запрыгиваем в нее по полкам. Зачем это надо? Открыть еще одну дверь! Только там нужен код. Где код? В комнате. Где комната?...

Просто идем по вентиляции. Там мы неожиданно проваливаемся, и на доске написан рандомный код из четырех цифр. Он отделен от странных надписей. 

Убрав доску со внутренней стороны комнаты, мы выбираемся и идем вводить полученный код. Зачем? Нам нужно взять синюю руку. Ой, нет, лапу. Или все-таки руку?

Нам говорят, что, нажав Q, можно эту руку использовать. Теперь идем ко двери и выстреливаем в нее рукой. Начинает светиться и заряжаться, несколько секунд спустя мы можем войти... 

Нас встречает Хагги... статуя? Нет, это Хагги Вагги! Нам обязательно надо выключить свет и взять у него из лапы ключ. Выключить свет можно, выстрелив синей рукой в дверь, которая светится. 

Попав рукой в ключ, мы идем учиться распознавать цвета. Ой, то есть решать головоломки, да. Тут мы видим несколько столбов разных цветов и кнопок. 

Выстрелив синей рукой в кнопку, мы должны обвязать два столба одинакового цвета,  и так делать, пока на стене не загорятся зеленые огоньки. Далее можно идти смотреть, как исчезает Хагги Вагги и открывать дверь.

 WjCIPEJMz6GXqvoD5xozoIPs4jtVhl.jpeg   мы можем увидеть руку Хагги Вагги, проходя по коридору, а затем его, идущего. 

 

Мы попадаем на неработающий конвейер, где должны собрать четыре батареи разных цветов и поставить их в специальную такую штуку, не знаю, как она называется. После этого нам выезжает на помощь красная рука. Теперь можно открыть... еще одну дверь.

Далее оказываемся на конвейере. Там надо снова обвязать столбы, использовав и синюю, и красную руку. Здесь будет сложнее, чем было раньше. 

Когда мы все сделали и обвязали, загорается сигнализация и мы едем. Едем и оказываемся в новой комнате...

anmanrob avatar

anmanrob

March 28, 2022 at 01:12 PM

Довольно позновательный обзор для тех,кто не играл в этот режим в Roblox
Milesha2008 avatar

Milesha2008

April 2, 2022 at 01:25 PM

Полезно
\

SabZhan avatar

SabZhan

April 2, 2022 at 07:32 PM

Довольно позновательный обзор для тех,кто не играл в этот режим в Roblox
SabZhan avatar

SabZhan

April 2, 2022 at 07:33 PM

скучно читать
Klim_2009 avatar

Klim_2009

April 2, 2022 at 07:46 PM

скучно
Klim_2009 avatar

Klim_2009

April 2, 2022 at 07:46 PM

но полезно
Klim_2009 avatar

Klim_2009

April 2, 2022 at 07:47 PM

хочу заработать робуксы
Klim_2009 avatar

Klim_2009

April 2, 2022 at 07:48 PM

надо камни душ собирать
Nightnn avatar

Nightnn

April 6, 2022 at 11:49 AM

Классная игра прям почти прадо подобно
hoknifelikebeta avatar

hoknifelikebeta

April 13, 2022 at 08:08 PM

ТОП режим всем советую

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