Your Bizarre Adventure ROBLOX

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Gem12
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Gem42
Дождь

Gem63

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Я могу это купить, да
novice rank iconKamilos31: за драгоценности
novice rank iconKamilos31: А как тогда это купить другим способом?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Думаю, это недоступно для Польши. Кто-то уже спрашивал об этом некоторое время назад.
novice rank iconKamilos31: Что нужно ввести в Lootpay, чтобы найти подарочную карту Google Play?
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Или PayPal. Купить Google Play можно с помощью обоих.
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда возьми Visa
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня есть
novice rank iconKamilos31: Тут что, одни боты или как?
novice rank iconmirazh: Куку)))
novice rank iconKamilos31: Где там находится подарочная карта Google Play?
novice rank iconKamilos31: В LootPay нет Google Play
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: google play через lootpay
SystemGamehag: 9 пользователей получили Gem33 от Дождя.
novice rank iconKamilos31: Кто-нибудь ответит мне на вопрос?
novice rank iconrot now: я сейчас у врат Вальгаллы
novice rank iconKamilos31: Здесь кто-нибудь живой есть?
apprentice rank iconBURGER CUBE: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord, чтобы получать ежедневные розыгрыши гемов!
novice rank iconKamilos31: Ребята, вы знаете, как здесь купить подарочную карту Google Play за драгоценные камни?
novice rank iconBence: привет
novice rank iconmirazh: Привет всем
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Привет
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
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Your Bizarre Adventure ROBLOX

Zolya21 avatar

Zolya21

March 24, 2022 at 05:25 PM

И так, сейчас я пишу о игре в роблоксе   Your Bizarre Adventure

Эта игра про аниме JoJo Bizarre Adventure ( Невероятные приключения ДжоДжо), игра в жанре PvP.

В игре можно выбивать стенды, как и в самом аниме. В игре так же есть сюжет, хотя и немного короткий, но всё же есть.

Наверное одна из лучших игр по JoJо.

Ну конечно, боевка тут никто не поспорит, хорошая.

 

 


59nQXJpamHV86Z3g2z6IQt0hKwukvB.png Сюжет игры начинается в 5 части самого аниме по игре. 

Что бы получить стенд, нужна стрела.
Что бы получить стрелу, нужно пройти первое задание от Джорно Джованны. Ну или найти её возле мусорок или по всей карте.
Если ты хочешь убрать свой стенд, тебе нужна Рокакака. (Её тоже можно найти у мусорки). Если вы закончите сюжетную линию, вы должны пойти к порталам в скачки на лошадях. И там будет стоять человек который берет 5,000 и дает вам новый престиж.

Так же в игре есть трейд. Можно либо кидать трейд,  либо на прямую дать предмет на кнопку Backspace.VgSktTiic4BizgWco5ltBvqVhBoHy4.png
Стенды в игре разные, но они от 3 части ДжоДжо до 7.
В боевке иногда бывают трудности потому что некоторые стенды слишком сильные, как например TwOH - The world over heaven.
Стенд который останавливает время и имеет большой урон.Но могут быть стенды и сильнее его.JrYCWUpK2RHB6Ah9hN1EiZktquV0Te.png
Кроме стендов, в игре есть Fighting-Style (стиль боя)

Стилей боя всего 5. Все стоят по 10,000 (хамон стоит 15,000)
1. БОКС - имеет 3 скилла Fist Barrage, Jaw Breaker, Eye Gouge.
2. ПЛАК - имеет 6 скиллов Thrust, Instant Slash, Aerial Ace, Pierce Strike, Triple Pierce Strike, Crescent Slash. - Улучшенный блок.
3. ХАМОН - имеет 3 скилла Scarlet Overdrive, Sunlight Yellow Overdrive, Zoom Punch. - Нужно копить на букву G.
4.ВАМПИР - имеет 3 скилла Vaporization Freeze, Space Ripper Stingy Eyes, Life Drain. - Вы горите на солнце :(
5.СПИН - имеет 4 скилла Spin Punch, Steel Ball, Multi Steel Balls, Golden Skin. - Нужно копить на букву G.
По моему мнению лучше всего брать бокс или плак, потому что они подходят почти ко всем стендам.
В игре есть банды, Украшения, которые можно купить около кафе босса за 10,000.
MmRlhDjRk5jcl43oa16bdATNAoehPS.png
В игре есть режимы: THE MAIN GAME (обычная игра) 
THE METAL BALL RUN (скачки на лошадях на выживание,  основано на 7 части ДжоДжо, в ней есть 3 места, есть обычный и соревновательный. Обычный - доступны обычные не сильные стедны, а соревновательный - доступны стенды эволюции типо: SPTW, TWOH).
В скачке на лошадях дается револьвер, который замедляет лошадей, если в них выстрелить.
Стенды которые стоит брать в метал бол ран: Star Platinum - имеет тайм стоп и большую силу, Hermit purple - большой урон от огня, Magician’s Red - урон от огня (очеень большой), Hierophant Green - может станить и с этого получаются хорошие комбо, Crazy Diamond - хиллит. The Hand - много урона, Six Pistols - урон от пуль, Cream - большой урон и поглощение конечностей, Anubis - контра.
А так же есть колизей, просто 1на1.
Вообщем, игра хорошая.
Сразу предупреждаю, остерегайтесь токсиков. Ариведерчи!

Anon1648081271 avatar

Anon1648081271

March 24, 2022 at 09:38 PM

Спс

Bolchebnik avatar

Bolchebnik

April 2, 2022 at 11:35 PM

хорошая статья:grinning:

Bolchebnik avatar

Bolchebnik

April 2, 2022 at 11:35 PM

хорошая статья:grinning:

naazrikk avatar

naazrikk

April 28, 2022 at 10:42 AM

Спасибо

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