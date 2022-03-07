Перепутал кинул не тот скриншот за выполненную работу, пока ждал релоада квеста. Сделал ещё 5 побед и их стало 10. Когда отправил скриншот меня обвинили что аккаунт старый и не дали награды за 5 побед.

Учитывая что я новичёк и только 2 дня как играю в WarTunder аккаунт совсем новый.

у меня тоже не приняли аккаунт, создал новый с похожим никнеймом, сыграл 9 игр, 5 из них победные, аккаунт не приняли, сказали что он старый, мне нужно скрины даты создания скинуть?

Тот же вопрос. Еще проверяют конечно, но у меня 6 побед. Скинуть скрин создания это хорошая идея, если и так не примут или проигнорируют ну нафиг их. Кто кидал есть результаты?

и квест могут не принять даже если в конце ника цифры добавил потому что занят ник?

Crossout уже второй аккаунт создаю, сдаю квест в тот же день, квест не принимают пишут у вас старый аккаунт. Награду не дают.

что заскринить в последнем задании мне до этого давали 150 орлов я потратил осталось 10 что фоткать отклюняют подскажите по крайне мере 1 отмена

dsyy_80

я не в курсе, я только догадываться могу. Наверное у них ест ьвозможность пробить по базе данных есть ли по факту наличие 150 орлов н профиле игрока. А вообще может они специально не выдают награду, можно в тех поддержку написать gamehag.com/ru/контакт я написал пока жду тишина