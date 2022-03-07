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Дождь

Gem403

novice rank iconmisael plata: Привет
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novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
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Не дали награду

dsyy_80 avatar

dsyy_80

March 7, 2022 at 04:29 PM

Перепутал кинул не тот скриншот за выполненную работу, пока ждал релоада квеста. Сделал ещё 5 побед и их стало 10. Когда отправил скриншот меня обвинили что аккаунт старый и не дали награды за 5 побед.
dsyy_80 avatar

dsyy_80

March 7, 2022 at 04:29 PM

Игра WanTunder
dsyy_80 avatar

dsyy_80

March 7, 2022 at 04:31 PM

Учитывая что я новичёк и только 2 дня как играю в WarTunder аккаунт совсем новый.
alex_rap981 avatar

alex_rap981

March 7, 2022 at 06:09 PM

Таковы правила сайта. Прийдётся делать новый аккаунт

dsyy_80 avatar

dsyy_80

March 7, 2022 at 06:11 PM

спасибки
cumworm avatar

cumworm

March 8, 2022 at 03:33 AM

у меня тоже не приняли аккаунт, создал новый с похожим никнеймом, сыграл 9 игр, 5 из них победные, аккаунт не приняли, сказали что он старый, мне нужно скрины даты создания скинуть?

anatko avatar

anatko

March 8, 2022 at 03:52 PM

Тот же вопрос. Еще проверяют конечно, но у меня 6 побед. Скинуть скрин создания это хорошая идея, если и так не примут или проигнорируют ну нафиг их. Кто кидал есть результаты?
naryh52 avatar

naryh52

March 8, 2022 at 07:29 PM

кидаю 3 раз, жду что будет

naryh52 avatar

naryh52

March 8, 2022 at 07:30 PM

гораздо лучше квест вро ворлд оф варшипс, там и проверяют быстро, мне через 5 мин 1 квест дали и легче гораздо

the_tank avatar

the_tank

March 12, 2022 at 12:35 PM

и квест могут не принять даже если в конце ника цифры добавил потому что занят ник?
WazeAze3120100 avatar

WazeAze3120100

March 12, 2022 at 12:42 PM

У меня не прияло задание 6 побед аккаунт новый ники совпадают. Что мне делать?

volfiwolconok avatar

volfiwolconok

March 13, 2022 at 02:27 PM

Дали награду мне
Sergo4765 avatar

Sergo4765

March 17, 2022 at 02:05 PM

мне тоже награды не дали, жалко.
Vlad225hot avatar

Vlad225hot

March 28, 2022 at 04:30 PM

Тоже не дали

wakatayson_jke avatar

wakatayson_jke

March 28, 2022 at 06:28 PM

Мне лично выдают все награды, либо ошибка сайта:grinning:
BANANA678 avatar

BANANA678

March 29, 2022 at 11:26 AM

ужасный сайт уже третий аккаунт создаю и всё равно не принимают

cyclik1 avatar

cyclik1

March 29, 2022 at 06:07 PM

создал новый ак а пишет что нет

xDanionX avatar

xDanionX

March 30, 2022 at 04:14 PM

свяжитесь с технической поддержкой для решения данной ошибки
dsyy_80 avatar

dsyy_80

April 3, 2022 at 05:35 PM

Crossout уже второй аккаунт создаю, сдаю квест в тот же день, квест не принимают пишут у вас старый аккаунт. Награду не дают.
_EROR_404_ avatar

_EROR_404_

April 3, 2022 at 07:25 PM

что заскринить в последнем задании мне до этого давали 150 орлов я потратил осталось 10 что фоткать отклюняют подскажите по крайне мере 1 отмена
dsyy_80 avatar

dsyy_80

April 4, 2022 at 08:59 AM

я не в курсе, я только догадываться могу. Наверное у них ест ьвозможность пробить по базе данных есть ли по факту наличие 150 орлов н профиле игрока. А вообще может они специально не выдают награду, можно в тех поддержку написать gamehag.com/ru/контакт я написал пока жду тишина

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