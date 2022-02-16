gamehag отзыв

Советую это приложение т.к. можно реально поднять денег и да , они выводятся!
ток уровень небольшая проблема до 3 уровня фиг дойдёшь
просто пиши много комментариев
это очень просто, хотя я не проверял от размера зависит опыт или нет
это очень просто, хотя я не проверял от размера зависит опыт или нет
это очень просто, хотя я не проверял от размера зависит опыт
кста читал что вроде 5 комментов в день даёт опыт это я тоже не проверял
следующий комментарий уже и ответит на этот вопрос
ну кста теоретически так можно будет передать на основный как много камней душ. хотя я думаю это слишком запарно
да 5 комментов это лимит, больше не дают опыта
Сайт проверен, я выводил стим ключи, робуксы и подарочные карты стим