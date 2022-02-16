gamehag отзыв

Kostya0091234567890 Советую это приложение т.к. можно реально поднять денег и да , они выводятся!

Kristin444 жеесть, ояень крутоо

pashokek32 ток уровень небольшая проблема до 3 уровня фиг дойдёшь

dead_stranger просто пиши много комментариев

dead_stranger это очень просто, хотя я не проверял от размера зависит опыт или нет это очень просто, хотя я не проверял от размера зависит опыт или нет это очень просто, хотя я не проверял от размера зависит опыт

dead_stranger нет не зависит

dead_stranger кста читал что вроде 5 комментов в день даёт опыт это я тоже не проверял

dead_stranger следующий комментарий уже и ответит на этот вопрос

dead_stranger ну кста теоретически так можно будет передать на основный как много камней душ. хотя я думаю это слишком запарно

dead_stranger да 5 комментов это лимит, больше не дают опыта

Pavel2006n Сайт проверен, я выводил стим ключи, робуксы и подарочные карты стим

vamp8 сайт годный

Exiri201 норм сайт

COFFI5093 у меня почти 3 уровень