Гайд по танкам в War Thunder

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novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem191 от Дождя.
novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
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Назад к форуму От пользователей

Гайд по танкам в War Thunder

Anon1644574079 avatar

Anon1644574079

February 13, 2022 at 01:55 AM

В игре вас встретит обучение,но даже после первых двух боёв вы вряд ли сможете понять что происходит вокруг вас,кто свой а кто нет.Что качать?Фугас или Шрапнель?!Постараюсь описать!


Игра в большинстве своем популярна среди любителей танков,но пилотов здесь уважают и всегда можно с танка пересесть на самолет.С самого начала может показаться что игра сложная,но спешу вас уверить что после 20 или 40  боев в Аркадном режиме игры(в игре их ой как много,но популярны аркадные и реалистичные).Говоря про режимы то советую для начала Аркаду и вот почему:
  1. Присутсвует маркер(крестик) вероятности пробития. Нанесения урону как модулям танка(привод поворта башни,двигатель,трансмиссия) так и самому экипажу(командир,наводчик,заряжающий). Цвет модулей или членов экипажа показывает их степень повреждения  .
  2. Засветы- на карте видно практически всех врагов что позваляет новобранцам легче ориентироваться и приспосабливаться к игре.
  3. Повышение характеристик техники-тут вам и мощность двигателя выше той что задумали конструкторы танка,скорость ремонта,поворота башни и наведения.
  4. Цена ремонта несколько ниже чем в других режимах.
  5. Простота режима-режим действительно прост,весел и полезен для начинающих.
  6. Отсутсвие огня по своим союзникам(Да-да мой первый бой  в Симуляторном режиме показал,что сперва нужно узнать модели техники всех стран по возможности и трофейную в том числе 

Знайте что нужно всегда нужно ориентироваться на мини карту,помощь союзников и количество боеприпасов в боеукладке вашей техники.Частые вопросы:
  • Каким снарядом стрелять?-Каморный боеприпас станет вашим другом до 4-5 ранга игры,снаряд при пробитии брони взрывается и с 90% шансом уничтожает экипаж.Главное стрелять в уязвимые зоны,для этого зайдите в режим анализа брони вашей или интересующей вас техники и спокойно изучайте ее особенности.
  • Как правильно убить танк противника?-Совместить перекрестье прицела танка с техникой противника для большинства средних танков требуется четко попасть в щеки башни,лоб корпуса;легкая техника спокойно пробивается и поражается в любую проекцию;тяжелые танки нужно стараться обходить с флангов,либо выцеливать слабые зоны(К примеру у КВ-1 это гнездо пулемёта стрелка радиста и скулы башни)
  • Что обозначает цвет модулей техники? Белый/серый — нет повреждений,Зеленый/синий — небольшие повреждения,Красный — большие повреждения,Черный — выведен из строя.
Обратите внимание! В игре ограниченное использование огнетушителей,пополнить их нельзя и если вас подожгли более двух раз,то увы техника спустя какое то время будет потеряна(Взрыв боекомплекта,топливных баков или же выведение экипажа из строя).



На данный момент в игре присутсвуют ветки исследования  техники таких наций как:
  1. Израиль(В скором времени)
  2. Италия
  3. Франция
  4. Швеция
  5. Япония
  6. Китай
  7. Британия
  8. США
  9. Германия
  10. СССР
Удивительно,правда?Помимо широкого ассортимента техники в игре присутсвуют снаряды и каждый из них уникален по типу,скорости полёта и применению.Ознакомиться каждый может на оффициальном сайте и форуме там вы не только можете узнать об каких либо механиках,но и запреметить баги,ошибки и подать заявку об их исправлениях.
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Anon1635099334 avatar

Anon1635099334

February 13, 2022 at 05:33 AM

ввввввввввввввв

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