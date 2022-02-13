Гайд по танкам в War Thunder

В игре вас встретит обучение,но даже после первых двух боёв вы вряд ли сможете понять что происходит вокруг вас,кто свой а кто нет.Что качать?Фугас или Шрапнель?!Постараюсь описать!

Присутсвует маркер(крестик) вероятности пробития. Нанесения урону как модулям танка(привод поворта башни,двигатель,трансмиссия) так и самому экипажу(командир,наводчик,заряжающий). Цвет модулей или членов экипажа показывает их степень повреждения . Засветы- на карте видно практически всех врагов что позваляет новобранцам легче ориентироваться и приспосабливаться к игре. Повышение характеристик техники-тут вам и мощность двигателя выше той что задумали конструкторы танка,скорость ремонта,поворота башни и наведения. Цена ремонта несколько ниже чем в других режимах. Простота режима-режим действительно прост,весел и полезен для начинающих. Отсутсвие огня по своим союзникам(Да-да мой первый бой в Симуляторном режиме показал,что сперва нужно узнать модели техники всех стран по возможности и трофейную в том числе

Каким снарядом стрелять?- Каморный боеприпас станет вашим другом до 4-5 ранга игры,снаряд при пробитии брони взрывается и с 90% шансом уничтожает экипаж.Главное стрелять в уязвимые зоны, для этого зайдите в режим анализа брони вашей или интересующей вас техники и спокойно изучайте ее особенности.

Как правильно убить танк противника?- Совместить перекрестье прицела танка с техникой противника для большинства средних танков требуется четко попасть в щеки башни,лоб корпуса;легкая техника спокойно пробивается и поражается в любую проекцию;тяжелые танки нужно стараться обходить с флангов,либо выцеливать слабые зоны( К примеру у КВ-1 это гнездо пулемёта стрелка радиста и скулы башни)

Что обозначает цвет модулей техники? Белый/серый — нет повреждений,Зеленый/синий — небольшие повреждения,Красный — большие повреждения,Черный — выведен из строя.

Обратите внимание!

Израиль(В скором времени) Италия Франция Швеция Япония Китай Британия США Германия СССР

Игра в большинстве своем популярна среди любителей танков,но пилотов здесь уважают и всегда можно с танка пересесть на самолет.С самого начала может показаться что игра сложная,но спешу вас уверить что после 20 или 40 боев в Аркадном режиме игры(в игре их ой как много,но популярны аркадные и реалистичные).Знайте что нужно всегда нужно ориентироваться на мини карту,помощь союзников и количество боеприпасов в боеукладке вашей техники.В игре ограниченное использование огнетушителей,пополнить их нельзя и если вас подожгли более двух раз,то увы техника спустя какое то время будет потеряна(Взрыв боекомплекта,топливных баков или же выведение экипажа из строя).На данный момент в игре присутсвуют ветки исследования техники таких наций как:Удивительно,правда?Помимо широкого ассортимента техники в игре присутсвуют снаряды и каждый из них уникален по типу,скорости полёта и применению.Ознакомиться каждый может на оффициальном сайте и форуме там вы не только можете узнать об каких либо механиках,но и запреметить баги,ошибки и подать заявку об их исправлениях.