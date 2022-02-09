Specter - Roblox | PHASMOPHOBIA в Roblox

Игра в Roblox от Lithium Labs, понравившаяся почти тремстам тысячам игроков! Её преимущества в отличной реализации популярной игры Phasmophobia и стабильно большом онлайне.



Взгляните в лицо своим страхам и объединитесь с тремя другими игроками, чтобы найти улики, исследовать паранормальные явления и обнаружить призрака.



миллиона

Sanity soda.

EMF Reader.

Spirit box.

Strong flashlight.

Motion sensor.

Book.

Ghost googles.

Candle.

Lighter.

Video camera.

Crucifix.

Thermometer.

Glowstick.

Все мы знаем игру Phasmophobia, которая вышла в ранний доступ 18 сентября 2020 года. Это многопользовательская компьютерная игра в жанре психологический хоррор, который стоит некоторую сумму в стиме. Наверняка многие удивились бы, если бы узнали, что в неё можно поиграть совершенно бесплатно. И я говорю вовсе не про пиратские версии. Как вы догадались по названию, речь идет о Roblox.Определенно, да. Режим Specter тому доказательство. Игра, ставшая фаворитом уигроков. Она была создана ещё в 2020 году, сразу спустя 5 месяцев после оригинала, но обновляется до сих пор. Разработчики удерживают стабильный онлайн регулярными обновлениями, простым управлением и атмосфере.Да-да, вы всё правильно поняли. Атмосфера - ключевой фактор в поддержании большого онлайна в этой игре. Разработчики заморочились со звуковым сопровождением, скримерами и будоражащими погонями призрака за игроком. Несомненно, это не идет ни в какое сравнение с самой Phasmophobией, и лучше все же купить оригинал для полного спектра эмоций и адреналина, но как free вариант - самое то.Все игры обновляют и меняют, подогревая тем самым интерес геймеров. Это касается и режима Specter в Roblox. Разработчики обещают добавить новую механику в игре, совершенно отличную от старой, еще больше стаффа в магазине, новые моды, которые не будут похожи на классическое обнаружение призрака, гораздо больше уровней сложности. На данный момент мы имеем:- скины для игрока;- скины для фургона;- ежедневные задания;- уровень и xp для сезонных пассов;- 3 уровня сложности в общем доступе(легкий, средний, сложный);- 4 уровня для донатеров(легкий, средний, сложный и безумный);- ежемесячные события для всех желающих.Да, возможно. Разработчики предоставляют множество способов для этого. Новичков не валят с захода в игру, ставя перед фактом, что без стаффа игру не пройти. Вы вообще можете играть без него на призраках легкого и среднего уровня. Со временем у вас появится некоторая сумма игровой валюты, станет доступен магазин, который обновляется ежедневно. Но даже если вы не приобретёте вещи для поиска улик и дополнительных заданий, то это никак не помешает получать удовольствие и яркие эмоции от игры.Игровую валюту вы получаете за выполнение миссий, правильно угаданного призрака, улики и страховку(например, если у вас после дома с призраком слишком низкая вменяемость - sanity, или если вы погибли).Будоражащие и волнующие игры прекрасны, но не стоит забывать о своих нервных клетках, которые, как правило, восстанавливаться не могут.FLASHING LIGHTS & LOUD NOISESНаверняка многие поняли смысл этих слов, но если же нет, то на русском это означает "Мигающие огни и громкие звуки". Стандартное предупреждение во многих хоррорах, будьте осторожны и следите за своим здоровьем. ;)В игре есть настройки, регулирующие "степень страха", там можно убрать скримеры, сделать звук тише и прочее.В игре нет здоровья, но есть шкала вашей вменяемости(sanity). Чем её меньше, тем выше вероятность быть убитым призраком. Для её восстановления есть только sanity soda, которую можно приобрести в магазине. 100$Как правило, выдается всем игрокам при старте и находится в каждом фургоне бесконечное количество раз. Может быть использовано для нахождения комнаты призрака и для установления улики 5 EMF. 100$Используется для общения с призраком и для установления улики spirit box evidence. 100$Улучшенная версия стандартного фонарика, чтобы видеть в темноте лучше. 150$Датчик движений, который издает звуки, если призрак движется рядом с ним. 120$Книга используется для получения улики writing piece of evidence. 75$Позволяет видеть в темноте лучше и найти улики orbs. 125$Освещает пока нет электричества. 30$Используется для освещения вещей. 25$Позволяет увидеть любое место на дистанции. 200$Выбросите это, когда призрак начинается охотиться. 100$Позволяет видеть какая температура окружает вас. Может помочь найти комнату призрака и используется для установления улики freezing evidence. 100$Маленький бесконечный источник света. 40$Начало игры.Чтобы сыграть, вам нужно создать лобби или же присоединиться к одному существующему. Выбрать карту(всего их 13, рекомендую новичкам начать с Family Home) и уровень сложности(easy - легкий, medium - средний, hard - сложный, insane - безумный)Управление.W, A, S, D - ходьбаG - выбросить предметShift - бегПКМ - использовать предметJ - журнал, помогающий определить тип призрака и его особенностиПоследовательность действий.Для начала посмотрите на имя призрака и миссии в фургоне, затем отправляйтесь в здание, и постарайтесь найти комнату призрака с помощью предметов, о которых было рассказано ранее. После обнаружения комнаты можете смело закидывать туда весь стафф и использовать предметы, которые у вас есть для обнаружения улик. Следите за шкалой EMF, не пропускайте мимо возможные отпечатки пальцев на стекле или завалявшуюся кость под ногами. Будьте внимательны и осторожны. Тактика у каждого своя, получайте удовольствие от решения подобных задач.Игра подойдет для любителей взбудоражиться и пощекотать свои нервы, а также для тех, кому нравится сам геймплей. Обнаружение призрака, интересная механика и необычный стафф. Этот режим заслуживает аудиторию, которую имеет. Несомненно, каждый сможет влиться и насладиться игровым процессом.