Specter - Roblox | PHASMOPHOBIA в Roblox

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novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem191 от Дождя.
novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
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Specter - Roblox | PHASMOPHOBIA в Roblox

MariaShuyskaya avatar

MariaShuyskaya

February 9, 2022 at 10:44 AM

Игра в Roblox от Lithium Labs, понравившаяся почти тремстам тысячам игроков! Её преимущества в отличной реализации популярной игры Phasmophobia и стабильно большом онлайне.

Взгляните в лицо своим страхам и объединитесь с тремя другими игроками, чтобы найти улики, исследовать паранормальные явления и обнаружить призрака.


Все мы знаем игру Phasmophobia, которая вышла в ранний доступ 18 сентября 2020 года. Это многопользовательская компьютерная игра в жанре психологический хоррор, который стоит некоторую сумму в стиме. Наверняка многие удивились бы, если бы узнали, что в неё можно поиграть совершенно бесплатно. И я говорю вовсе не про пиратские версии. Как вы догадались по названию, речь идет о Roblox.

Phasmophobia в Roblox. Есть ли на самом деле?

Определенно, да. Режим Specter тому доказательство. Игра, ставшая фаворитом у миллиона игроков. Она была создана ещё в 2020 году, сразу спустя 5 месяцев после оригинала, но обновляется до сих пор. Разработчики удерживают стабильный онлайн регулярными обновлениями, простым управлением и атмосфере.

Да-да, вы всё правильно поняли. Атмосфера - ключевой фактор в поддержании большого онлайна в этой игре. Разработчики заморочились со звуковым сопровождением, скримерами и будоражащими погонями призрака за игроком. Несомненно, это не идет ни в какое сравнение с самой Phasmophobией, и лучше все же купить оригинал для полного спектра эмоций и адреналина, но как free вариант - самое то.

Что обещают разработчики Specter? Что уже доступно?

Все игры обновляют и меняют, подогревая тем самым интерес геймеров. Это касается и режима Specter в Roblox. Разработчики обещают добавить новую механику в игре, совершенно отличную от старой, еще больше стаффа в магазине, новые моды, которые не будут похожи на классическое обнаружение призрака, гораздо больше уровней сложности. На данный момент мы имеем:

- скины для игрока;

- скины для фургона;

- ежедневные задания;

- уровень и xp для сезонных пассов;

- 3 уровня сложности в общем доступе(легкий, средний, сложный);

- 4 уровня для донатеров(легкий, средний, сложный и безумный);

- ежемесячные события для всех желающих.

Возможно ли играть без доната? Игровая валюта.

Да, возможно. Разработчики предоставляют множество способов для этого. Новичков не валят с захода в игру, ставя перед фактом, что без стаффа игру не пройти. Вы вообще можете играть без него на призраках легкого и среднего уровня. Со временем у вас появится некоторая сумма игровой валюты, станет доступен магазин, который обновляется ежедневно. Но даже если вы не приобретёте вещи для поиска улик и дополнительных заданий, то это никак не помешает получать удовольствие и яркие эмоции от игры.

Игровую валюту вы получаете за выполнение миссий, правильно угаданного призрака, улики и страховку(например, если у вас после дома с призраком слишком низкая вменяемость - sanity, или если вы погибли).

WARNINGS. Настройки игры.

Будоражащие и волнующие игры прекрасны, но не стоит забывать о своих нервных клетках, которые, как правило, восстанавливаться не могут.

FLASHING LIGHTS & LOUD NOISES

Наверняка многие поняли смысл этих слов, но если же нет, то на русском это означает "Мигающие огни и громкие звуки". Стандартное предупреждение во многих хоррорах, будьте осторожны и следите за своим здоровьем. ;)

В игре есть настройки, регулирующие "степень страха", там можно убрать скримеры, сделать звук тише и прочее.

zUuxH4UDUTWwnXh81EZAeBpbUDthWB.png

Предметы и геймплей.

Sanity soda. В игре нет здоровья, но есть шкала вашей вменяемости(sanity). Чем её меньше, тем выше вероятность быть убитым призраком. Для её восстановления есть только sanity soda, которую можно приобрести в магазине. 100$

EMF Reader. Как правило, выдается всем игрокам при старте и находится в каждом фургоне бесконечное количество раз. Может быть использовано для нахождения комнаты призрака и для установления улики 5 EMF. 100$

Spirit box. Используется для общения с призраком и для установления улики spirit box evidence. 100$

Strong flashlight. Улучшенная версия стандартного фонарика, чтобы видеть в темноте лучше. 150$

Motion sensor. Датчик движений, который издает звуки, если призрак движется рядом с ним. 120$

Book. Книга используется для получения улики writing piece of evidence. 75$

Ghost googles. Позволяет видеть в темноте лучше и найти улики orbs. 125$

Candle. Освещает пока нет электричества. 30$

Lighter. Используется для освещения вещей. 25$

Video camera. Позволяет увидеть любое место на дистанции. 200$

Crucifix. Выбросите это, когда призрак начинается охотиться. 100$

Thermometer. Позволяет видеть какая температура окружает вас. Может помочь найти комнату призрака и используется для установления улики freezing evidence. 100$

Glowstick.  Маленький бесконечный источник света. 40$

Начало игры.

Чтобы сыграть, вам нужно создать лобби или же присоединиться к одному существующему. Выбрать карту(всего их 13, рекомендую новичкам начать с Family Home) и уровень сложности(easy - легкий, medium - средний, hard - сложный, insane - безумный)

Управление.

W, A, S, D - ходьба

G - выбросить предмет

Shift - бег

ПКМ - использовать предмет

J - журнал, помогающий определить тип призрака и его особенности

Последовательность действий.

Для начала посмотрите на имя призрака и миссии в фургоне, затем отправляйтесь в здание, и постарайтесь найти комнату призрака с помощью предметов, о которых было рассказано ранее. После обнаружения комнаты можете смело закидывать туда весь стафф и использовать предметы, которые у вас есть для обнаружения улик. Следите за шкалой EMF, не пропускайте мимо возможные отпечатки пальцев на стекле или завалявшуюся кость под ногами. Будьте внимательны и осторожны. Тактика у каждого своя, получайте удовольствие от решения подобных задач.

ZKZJP32RNCer3a9o2SCuikscgHEvE4.png

Завершение.

Игра подойдет для любителей взбудоражиться и пощекотать свои нервы, а также для тех, кому нравится сам геймплей. Обнаружение призрака, интересная механика и необычный стафф. Этот режим заслуживает аудиторию, которую имеет. Несомненно, каждый сможет влиться и насладиться игровым процессом.
Catocat avatar

Catocat

February 9, 2022 at 02:37 PM

спасибо поиграю
2021JFJKGDGD32542 avatar

2021JFJKGDGD32542

February 9, 2022 at 03:54 PM

Спс

Anonymous1644400716 avatar

Anonymous1644400716

February 9, 2022 at 05:01 PM

спавибо
aboba228000 avatar

aboba228000

February 9, 2022 at 05:24 PM

прпрпрпривет
Catocat avatar

Catocat

February 9, 2022 at 05:40 PM

спасибо
lorenso_Sweet avatar

lorenso_Sweet

February 9, 2022 at 07:16 PM

Спасибо

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