Дождь

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Назад к форуму От пользователей

Ultimate Custom Night - обзор.

justniktovk avatar

justniktovk

January 31, 2022 at 04:51 AM

В этой статье я хочу рассказать и сделать обзор про игру Five Nights at Freddy's (FNaF): Ultimate Custom Night.
Я расскажу о возможностях игры, сюжета(?) и её секретах.


Итак, начнем с того, о чем эта игра.
На самом деле, сюжета в ней нет от слова совсем.. но есть теории, о которых я расскажу в конце статьи.

В этой игре мы можем создать себе ночь из персонажей (аниматроников) игры, пришедших к нам из других частей франшизы. При выборе персонажей, так же выбирается их интеллект от единицы, вплоть до двадцати очков.

Каждый аниматроник имеет свою личную механику, слабости, особенности. Есть и отличные от аниматроников персонажи: например Phone Guy: он просто звонит вам каждые 30 секунд. Если вы не отклоните его звонок, то он будет создавать шум, привлекая за собой аниматроников, которые на этот шум соответственно и реагируют.

Игра имеет несколько важных компонентов: 
  • камеры, отслеживание вентиляций и воздуховод находятся в нижней части экрана. По ним можно отслеживать аниматроников, отвлекать аудио-сигналом в воздуховодах, и добавлять ловушки в вентиляцию.
  • энергия: её расходуют двери, вентиляции, а также открытие камер и отдельные функции, о которых мы поговорим позже.
  • передняя и правая вентиляции: спереди и справа имеются вентиляционные проходы, которые зависят от энергии и расходуют её, а также могут защищать от некоторых аниматроников (?).
  • двери: справа и слева имеются дверные проходы, которые зависят от энергии и расходуют её, а также могут защищать от некоторых аниматроников (?).
  • функции: есть несколько функций, для отвлечения или защиты тех или иных юнитов. Например, всегда включенная музыкальная шкатулка.

Теперь поговорим об одной теории.

Есть теория, что эта игра = кошмары Уильяма Афтона, того же самого спрингтрапа. Поэтому, нас может напугать (убить) в игре сам спрингтрап - Уильям Афтон, т.к. это его же кошмары.

Хорошо, перейдем к аспектам, о которых я хочу вам рассказать.

В игре есть так называемые челленджи. В них находится определенное комбо аниматроников и обозначений их интеллекта. Например, челлендж Ladies Night (с англ. Ночь Дам)
bWKtnv4CCWO4UvVL1nNUXvLDaqo2I6.jpg

У каждого (почти) челленджа есть три вариации. Они отличаются добавлением некоторых аниматроников, а также повышением их интеллекта. 

В игре есть усиления которые мы можем выбрать в начале ночи. Их можно получить после конца почти любой ночи.
  1. С начала игры у нас 50 градусов в офисе.
  2. В начале игры у нас имеется три Faz-коина.
  3. В начале игры у нас имеется, как ни странно, 102% энергии.
  4. В этой ночи не будет появляться Ди-Ди, хотелось бы рассказать вам о ней в следующем параграфе.
Dee-Dee (с англ. Ди-Ди): она добавляет вам в ночь с шансом примерно 60-70% нового аниматроника, с интеллектом от 3 до 10. Так же может добавить любого секретного аниматроника с шансом 1%.
XOR: та же Ди-Ди, но она появляется в самом сложном режиме в игре - 50/20 (50 аниматроников с интеллектом равным двадцати). Она добавляет с шансом 60-70% сразу 8 секретных аниматроников, о которых я расскажу в следующей статье. Если сделать ее аудио-дорожку обратной и замедлить ее, то будет то же самое, что и аудио-дорожка у обычной Ди-Ди. Кстати, название XOR ей придумало комьюнити игры.

На этом все, надеюсь вы удовлетворены прочтением. Оставляйте свои отзывы:)
mamarylitn avatar

mamarylitn

January 31, 2022 at 11:48 PM

Лутший фнаф
0000055555 avatar

0000055555

February 1, 2022 at 03:34 AM

мне понравилось
0000055555 avatar

0000055555

February 1, 2022 at 03:35 AM

это игра такая классная
888886666677777 avatar

888886666677777

February 1, 2022 at 03:35 AM

классно
0000055555 avatar

0000055555

February 1, 2022 at 03:35 AM

самая крутая игра
888886666677777 avatar

888886666677777

February 1, 2022 at 03:35 AM

прикольно
888886666677777 avatar

888886666677777

February 1, 2022 at 03:36 AM

да она классная
Fleyd_Yt avatar

Fleyd_Yt

February 2, 2022 at 10:32 AM

Игра топ
HAMERLOK228 avatar

HAMERLOK228

February 2, 2022 at 03:27 PM

НОРМ ИГРА НО НЕ ТОП\
HAMERLOK228 avatar

HAMERLOK228

February 2, 2022 at 03:27 PM

Оставляйте свои отзывы:) ОК

HAMERLOK228 avatar

HAMERLOK228

February 2, 2022 at 03:28 PM

СУПЕР МЕГА ХАРОШ

HAMERLOK228 avatar

HAMERLOK228

February 2, 2022 at 03:31 PM

СУПЕР ДУПЕР МЕГА АНАЛЬНО ХАРОШ

ZERYWI13 avatar

ZERYWI13

February 2, 2022 at 07:41 PM

дуже крутой обзор топчик и игра топ
golden_fox4 avatar

golden_fox4

February 2, 2022 at 07:46 PM

часть интересная, но глаза бегут по экрану, сложно разобраться
nikita231243435 avatar

nikita231243435

February 7, 2022 at 04:10 AM

ХУдшая часть

tipo_bogdan avatar

tipo_bogdan

February 10, 2022 at 01:01 PM

на сложных настройках игра превратиться в пианино
Anon1644522767 avatar

Anon1644522767

February 11, 2022 at 02:28 AM

Фандом фнаф лучший
Martemonchik avatar

Martemonchik

February 11, 2022 at 02:29 AM

очень тяжелый
nikita231243435 avatar

nikita231243435

February 11, 2022 at 04:17 AM

Худший фнаф из 9 частей
senger1 avatar

senger1

February 14, 2022 at 08:20 PM

Харош чел!
Mike_Collins avatar

Mike_Collins

February 14, 2022 at 09:46 PM

ггщншгншгн
elastiko avatar

elastiko

February 19, 2022 at 12:56 PM

Спасибо за обзор

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