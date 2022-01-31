В этой статье я хочу рассказать и сделать обзор про игру Five Nights at Freddy's (FNaF): Ultimate Custom Night.

Я расскажу о возможностях игры, сюжета(?) и её секретах.

камеры, отслеживание вентиляций и воздуховод находятся в нижней части экрана. По ним можно отслеживать аниматроников, отвлекать аудио-сигналом в воздуховодах, и добавлять ловушки в вентиляцию.

энергия: её расходуют двери, вентиляции, а также открытие камер и отдельные функции, о которых мы поговорим позже.

передняя и правая вентиляции: спереди и справа имеются вентиляционные проходы, которые зависят от энергии и расходуют её, а также могут защищать от некоторых аниматроников (?).

двери: справа и слева имеются дверные проходы, которые зависят от энергии и расходуют её, а также могут защищать от некоторых аниматроников (?).

функции: есть несколько функций, для отвлечения или защиты тех или иных юнитов. Например, всегда включенная музыкальная шкатулка.

С начала игры у нас 50 градусов в офисе. В начале игры у нас имеется три Faz-коина. В начале игры у нас имеется, как ни странно, 102% энергии. В этой ночи не будет появляться Ди-Ди, хотелось бы рассказать вам о ней в следующем параграфе.

Итак, начнем с того, о чем эта игра.На самом деле, сюжета в ней нет от слова совсем.. но есть теории, о которых я расскажу в конце статьи.В этой игре мы можем создать себе ночь из персонажей (аниматроников) игры, пришедших к нам из других частей франшизы. При выборе персонажей, так же выбирается их интеллект от единицы, вплоть до двадцати очков.Каждый аниматроник имеет свою личную механику, слабости, особенности. Есть и отличные от аниматроников персонажи: например Phone Guy: он просто звонит вам каждые 30 секунд. Если вы не отклоните его звонок, то он будет создавать шум, привлекая за собой аниматроников, которые на этот шум соответственно и реагируют.Игра имеет несколько важных компонентов:Теперь поговорим об одной теории.Есть теория, что эта игра = кошмары Уильяма Афтона, того же самого спрингтрапа. Поэтому, нас может напугать (убить) в игре сам спрингтрап - Уильям Афтон, т.к. это его же кошмары.Хорошо, перейдем к аспектам, о которых я хочу вам рассказать.В игре есть так называемые челленджи. В них находится определенное комбо аниматроников и обозначений их интеллекта. Например, челлендж Ladies Night (с англ. Ночь Дам)У каждого (почти) челленджа есть три вариации. Они отличаются добавлением некоторых аниматроников, а также повышением их интеллекта.В игре есть усиления которые мы можем выбрать в начале ночи. Их можно получить после конца почти любой ночи.Dee-Dee (с англ. Ди-Ди): она добавляет вам в ночь с шансом примерно 60-70% нового аниматроника, с интеллектом от 3 до 10. Так же может добавить любого секретного аниматроника с шансом 1%.XOR: та же Ди-Ди, но она появляется в самом сложном режиме в игре - 50/20 (50 аниматроников с интеллектом равным двадцати). Она добавляет с шансом 60-70% сразу 8 секретных аниматроников, о которых я расскажу в следующей статье. Если сделать ее аудио-дорожку обратной и замедлить ее, то будет то же самое, что и аудио-дорожка у обычной Ди-Ди. Кстати, название XOR ей придумало комьюнити игры.На этом все, надеюсь вы удовлетворены прочтением. Оставляйте свои отзывы:)