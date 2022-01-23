В этой статье я расскажу, как я прошёл квесты World of Warships и какие скриншоты у меня принимали.Всем привет! В этой статье хочу кратко поделиться опытом прохождения квестов к игре World of Warships.
Хотелось бы ещё подчеркнуть, что квест очень лёгкий и что самое главное, его быстро проверяют.
И так, начнём.
Для начала вам необходимо открыть на нашем сайте само задание и нажать "Играть бесплатно"
При нажатии на данную кнопку нас перекинет на официальный сайт разработчиков данной игры. Здесь нам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ новый аккаунт и скачать саму игру, думаю с этим разберётесь.
Переходим к заданиям непосредственно в самой игре. Всего их 3
Первое задание:
В этом задании нам необходимо сыграть 3 боя (просто сыграть, не обязательна победа!) и открыть новый корабль.
И так, советую все три боя сыграть на одном и том же корабле, чтобы вы получили достаточное количество опыта для исследования нового корабля.
Как только вы сыграете три боя, нажмёте на кнопку сверху "Исследования" и выберите следующий корабль по той же ветке, где идет ваш.
Просто исследуйте его и купите.
Далее скриншот. Лично я выполнял все скриншоты в самом порту, ничего не открывая, предлагаю вам сделать тоже самое. Выберите из всех ваших кораблей тот, который только что исследовали и купили. Затем просто сделайте скриншот. Вот вам пример моего скриншота:
Второе задание:
Следующее задание абсолютно идентична предыдущему. Нам необходимо провести 7 боёв и исследовать новый корабль.
Действуем по той же тактике, играем 7 боёв на одном и том же корабле (ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ УЖЕ 2-ГО УРОВНЯ, КОТОРЫЙ ВЫ КУПИЛИ ДО ЭТОГО) и потом исследуем корабль 3 уровня.
Скриншот делаем также в порту, как показано выше.
Третье задание:
Третье задание также далеко не ушло, здесь нам необходимо сыграть 15 боёв и исследовать новый корабль. Здесь я решил не продолжать прокачивать прежнюю ветку, так как на 4-ый уровень уже достаточно много опыта потребуется и я просто исследовал ещё один 3-ий уровень по другой ветке. Задание приняли без проблем. Ниже оставлю скриншот. Как вы можете увидеть, у меня два корабля третьего уровня и это был мой скриншот последнего задания.
К
Кстати, когда вы только зайдете в игру вы получите довольно интересный Японский премиальный крейсер Yubari 4 уровня и вместе с ним:
- Командир с 6 очками навыков
- Слот порта
- 2000000 кредитов
- 7 дней премиум аккаунта
- 10x камуфляж Беспокойный Огонь
А между прочим, Yūbari - японский промо-крейсер премиум-класса IV уровня. Экспериментальный легкий крейсер, основанный на идее создания быстрого военного корабля с максимально мощным вооружением и минимальным водоизмещением. Он был первым в Императорском флоте Японии, оснащенным 610-мм торпедными аппаратами. К концу срока службы Юбари была усилена многочисленными зенитными орудиями.
Надеюсь кому-то был полезен. Всем удачи с квестами и всем пока, спасибо, что читали мою статью
Спасибо просто уже 3 скрина не принимали
игра просто топ советую всем
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на самом деле там реально нет ничего сложного, приятной игры
стреляй на ход противника в 1 или 2 размере корабля