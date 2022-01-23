Дождь

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Назад к форуму От пользователей

Как пройти квесты World of Warships?

Anon1642614330 avatar

Anon1642614330

January 23, 2022 at 09:01 PM

В этой статье я расскажу, как я прошёл квесты World of Warships и какие скриншоты у меня принимали.


Всем привет! В этой статье хочу кратко поделиться опытом прохождения квестов к игре World of Warships. 
Хотелось бы ещё подчеркнуть, что квест очень лёгкий и что самое главное, его быстро проверяют.
И так, начнём.
Для начала вам необходимо открыть на нашем сайте само задание и нажать "Играть бесплатно"
bi9ECP6xYjj94dsdLZ1NQ8G1kSmTy4.png
При нажатии на данную кнопку нас перекинет на официальный сайт разработчиков данной игры. Здесь нам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ новый аккаунт и скачать саму игру, думаю с этим разберётесь.

Переходим к заданиям непосредственно в самой игре. Всего их 3

Первое задание:
В этом задании нам необходимо сыграть 3 боя (просто сыграть, не обязательна победа!) и открыть новый корабль.
И так, советую все три боя сыграть на одном и том же корабле, чтобы вы получили достаточное количество опыта для исследования нового корабля.
Как только вы сыграете три боя, нажмёте на кнопку сверху "Исследования" и выберите следующий корабль по той же ветке, где идет ваш.
Просто исследуйте его и купите.

Далее скриншот.  Лично я выполнял все скриншоты в самом порту, ничего не открывая, предлагаю вам сделать тоже самое. Выберите из всех ваших кораблей тот, который только что исследовали и купили. Затем просто сделайте скриншот. Вот вам пример моего скриншота: 0TfU5kHyd6BpGq3mEWNSgSAXZCSx63.png

Второе задание:

Следующее задание абсолютно идентична предыдущему. Нам необходимо провести 7 боёв и исследовать новый корабль.
Действуем по той же тактике, играем 7 боёв на одном и том же корабле (ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ УЖЕ 2-ГО УРОВНЯ, КОТОРЫЙ ВЫ КУПИЛИ ДО ЭТОГО) и потом исследуем корабль 3 уровня.
Скриншот делаем также в порту, как показано выше.

Третье задание:

Третье задание также далеко не ушло, здесь нам необходимо сыграть 15 боёв и исследовать новый корабль. Здесь я решил не продолжать прокачивать прежнюю ветку, так как на 4-ый уровень уже достаточно много опыта потребуется и я просто исследовал ещё один 3-ий уровень по другой ветке. Задание приняли без проблем. Ниже оставлю скриншот. Как вы можете увидеть, у меня два корабля третьего уровня и это был мой скриншот последнего задания.
КAN4oiqMtgIUHQc2bdeIFICDfj9dx2d.png
Кстати, когда вы только зайдете в игру вы получите довольно интересный Японский премиальный крейсер Yubari 4 уровня и вместе с ним:
  • Командир с 6 очками навыков
  • Слот порта
  • 2000000 кредитов
  • 7 дней премиум аккаунта
  • 10x камуфляж Беспокойный Огонь

А между прочим, Yūbari - японский промо-крейсер премиум-класса IV уровня. Экспериментальный легкий крейсер, основанный на идее создания быстрого военного корабля с максимально мощным вооружением и минимальным водоизмещением. Он был первым в Императорском флоте Японии, оснащенным 610-мм торпедными аппаратами. К концу срока службы Юбари была усилена многочисленными зенитными орудиями.


Надеюсь кому-то был полезен. Всем удачи с квестами и всем пока, спасибо, что читали мою статью

SasukeUTiha2010 avatar

SasukeUTiha2010

January 24, 2022 at 04:17 PM

dfwdwdwwcc
SasukeUTiha2010 avatar

SasukeUTiha2010

January 24, 2022 at 04:18 PM

wcqwdqaddadadc
SasukeUTiha2010 avatar

SasukeUTiha2010

January 24, 2022 at 04:18 PM

цйввйввыайцаыв
SasukeUTiha2010 avatar

SasukeUTiha2010

January 24, 2022 at 04:18 PM

цвйвцйуаммч
SasukeUTiha2010 avatar

SasukeUTiha2010

January 24, 2022 at 04:18 PM

выамциииа
SasukeUTiha2010 avatar

SasukeUTiha2010

January 24, 2022 at 04:18 PM

цайайауайкцуавфаамп
SasukeUTiha2010 avatar

SasukeUTiha2010

January 24, 2022 at 04:18 PM

цвццвйапыввв
Neizerkol228 avatar

Neizerkol228

January 24, 2022 at 08:23 PM

Амм это кто написал так

nikita231243435 avatar

nikita231243435

February 11, 2022 at 04:24 AM

Спасибо просто уже 3 скрина не принимали
__gribfreexyz5 avatar

__gribfreexyz5

February 11, 2022 at 04:49 AM

игра просто топ советую всем
__gribfreexyz5 avatar

__gribfreexyz5

February 11, 2022 at 04:49 AM

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OstIvan avatar

OstIvan

February 11, 2022 at 03:41 PM

Спасибо за помощь!

dikiigrom avatar

dikiigrom

February 11, 2022 at 08:52 PM

круто спс

Amogus_23422342 avatar

Amogus_23422342

February 12, 2022 at 01:23 PM

ну спс
witherrrrr avatar

witherrrrr

February 12, 2022 at 07:05 PM

ну спс

ItzKvit0 avatar

ItzKvit0

February 13, 2022 at 12:18 AM

ну спс
Abtobad avatar

Abtobad

February 13, 2022 at 06:08 AM

ну спс
hhwuwngdj avatar

hhwuwngdj

February 13, 2022 at 01:13 PM

спасибо за помощь
ddemetriy avatar

ddemetriy

February 17, 2022 at 04:03 PM

Благодарю!
Drineli19 avatar

Drineli19

February 18, 2022 at 02:53 AM

на самом деле там реально нет ничего сложного, приятной игры
RealAndry avatar

RealAndry

February 19, 2022 at 10:23 AM

спасибо большое

Anon1645173380 avatar

Anon1645173380

February 19, 2022 at 12:41 PM

ячмсчячмымыммчсччмч
anna_vinter avatar

anna_vinter

February 25, 2022 at 04:44 PM

Спасибо,всё понятно.
mail28 avatar

mail28

March 11, 2022 at 06:44 AM

стреляй на ход противника в 1 или 2 размере корабля
bebra23 avatar

bebra23

March 11, 2022 at 03:35 PM

Круто

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