В этой статье я расскажу, как я прошёл квесты World of Warships и какие скриншоты у меня принимали.

Первое задание:

Второе задание:

Третье задание:

Командир с 6 очками навыков

Слот порта

2000000 кредитов

7 дней премиум аккаунта

10x камуфляж Беспокойный Огонь

А между прочим, Yūbari - японский промо-крейсер премиум-класса IV уровня. Экспериментальный легкий крейсер, основанный на идее создания быстрого военного корабля с максимально мощным вооружением и минимальным водоизмещением. Он был первым в Императорском флоте Японии, оснащенным 610-мм торпедными аппаратами. К концу срока службы Юбари была усилена многочисленными зенитными орудиями.