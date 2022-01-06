Как они это делают

danmozr Как в топе рейтинга появляются американцы, которые зарабатывают 18 000 КД за день. Если зайти на их профиль, то видно, что онидаже не выполняют квестов, только награды забирают. P. S. Знаю, что такая тема уже есть, но там я не нашел ответа. В чем же их секрет???

Mariia23 я одна про ето не слишала?

atfixteam @danmozr

В профиле, вроде, не все выполненные квесты отображаются. Кроме того, за первые три места дают КД. Поэтому там могут быть и свои. :wink:



atfixteam @Mariia23

В самом низу есть ссылка под названием РЕЙТИНГ. Она отображает тех, кто больше всего собрал КД за день, месяц и всего. Сегодня там на первом месте кто-то, кто, якобы, собрал 18 000 КД, хотя в профиле у него не стоит, что он выполнил какие-то квесты. Теперь ясно?



Anon1641704099 я тоже так хочу

ZHESTJAGGA В рейтинг попадают ещё и те, кто покупает кд за деньги, это также считается за "заработанные кд"

theegor_ezzz привет

HAMERLOK228 Етож какие задроты ети америкосы?:smile:

Hanbatel кто?

HELLO64124 Так они покупают гемы





atfixteam Покупают КД за деньги, чтобы потом за эти КД опять деньги в виде Steam Wallet или типа этого купить. :grin:



danmozr @atfixteam кстати да, тоже думал над этим. Какой смысл покупать деньги за деньги?





ZHESTJAGGA @atfixteam для покупки игр покупают, так дешевле им выходит, тем более, если выполняют парочку заданий, выполненные задания, которые на стенах предложений не показываются на странице, что они были выполнены, но КД получают за это

__theozzi__ фывфвавфыавыава

RealAndry нечего не понел но ладно





lustra2424 Очень крутая игра с различной техникой от танков первой мировой до современных зенито





witherrrrr игра очень крутая и интересная

NitroS23 я одна про ето не слишала?





atfixteam @ZHESTJAGGA

> для покупки игр покупают, так дешевле им выходит



Тут игры дорогие. Дешевле, чем за 10 000 КД ничего путного не найти, а 12 000 КД стоят где-то 25 евро. За такую сумму можно много ключей купить.



КД в квестах собирать ещё можно, но за настоящие деньги их покупать...

Zeeoloxi для покупки игр покупают, так дешевле им выходит, тем более, если выполняют парочку заданий, выполненные задания, которые на стенах предложений не показываются на странице, что они были выполнены, но КД получают за это

Zeeoloxi плалплплп

ZHESTJAGGA я ответил всё верно, перечитай. Объясню немного на примере STAR WARS Jedi: Fallen Order =15к КД: игра стоит тут 24 евро (12к КД) + 3-5к КД можно спокойно взять в 2-3 заданиях, получается всё те же 24 евро + условно потраченный выходной, идём в стим и там эта игра стоит 40 евро. Есть разница?

hahalet228 я люблю когда волосатые мужики обмазываются маслом

Pavel2006n Круто - го донатить





atfixteam Во-первых, мы говорили о том, что они все КД покупают за деньги. О выполнении заданий речи не было. А если все 15000 КД купить, то на это уже где-то 30 евро уйдёт. А, во-вторых, STAR WARS Jedi: Fallen Order - не очень хороший пример, т.к. эту игру на днях тут во время Valentine's Giveaway бесплатно раздавали. Кроме того, ключ тут получишь только для Origin, а не для Стима. А в Origin эта игра сейчас 10 евро стоит, да и в Стиме на распродаже большую скидку дают. То есть ты в итоге вкладываешь 30 евро, чтобы получить игру за 10.



Anon1645820169 Как в топе рейтинга появляются американцы, которые зарабатывают 18 000 КД за день. Если зайти на их профиль, то видно, что онидаже не выполняют квестов, только награды забирают. P. S. Знаю, что такая тема уже есть, но там я не нашел ответа. В чем же их секрет???

stas4556 wake up

Exiri201 чего это как 18 к зв день мне очень много времени понадобится на это