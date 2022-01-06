Как они это делают

Дождь

Gem300

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novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
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novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem191 от Дождя.
novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
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Как они это делают

danmozr avatar

danmozr

January 6, 2022 at 10:26 PM

Как в топе рейтинга появляются американцы, которые зарабатывают 18 000 КД за день. Если зайти на их профиль, то видно, что онидаже не выполняют квестов, только награды забирают. P. S. Знаю, что такая тема уже есть, но там я не нашел ответа. В чем же их секрет???
Mariia23 avatar

Mariia23

January 6, 2022 at 11:37 PM

я одна про ето не слишала?
atfixteam avatar

atfixteam

January 6, 2022 at 11:55 PM

@danmozr
В профиле, вроде, не все выполненные квесты отображаются. Кроме того, за первые три места дают КД. Поэтому там могут быть и свои. :wink:
atfixteam avatar

atfixteam

January 6, 2022 at 11:56 PM

@Mariia23
В самом низу есть ссылка под названием РЕЙТИНГ. Она отображает тех, кто больше всего собрал КД за день, месяц и всего. Сегодня там на первом месте кто-то, кто, якобы, собрал 18 000 КД, хотя в профиле у него не стоит, что он выполнил какие-то квесты. Теперь ясно?
Anon1641704099 avatar

Anon1641704099

January 12, 2022 at 08:31 AM

я тоже так хочу
ZHESTJAGGA avatar

ZHESTJAGGA

January 26, 2022 at 11:03 AM

В рейтинг попадают ещё и те, кто покупает кд за деньги, это также считается за "заработанные кд"
theegor_ezzz avatar

theegor_ezzz

January 26, 2022 at 11:34 AM

привет
HAMERLOK228 avatar

HAMERLOK228

January 30, 2022 at 01:41 AM

Етож какие задроты ети америкосы?:smile:
Hanbatel avatar

Hanbatel

February 7, 2022 at 10:08 PM

кто?
HELLO64124 avatar

HELLO64124

February 8, 2022 at 12:45 AM

Так они покупают гемы

atfixteam avatar

atfixteam

February 10, 2022 at 08:09 AM

Покупают КД за деньги, чтобы потом за эти КД опять деньги в виде Steam Wallet или типа этого купить. :grin:
danmozr avatar

danmozr

February 10, 2022 at 11:53 AM

@atfixteam кстати да, тоже думал над этим. Какой смысл покупать деньги за деньги?

ZHESTJAGGA avatar

ZHESTJAGGA

February 21, 2022 at 01:18 PM

@atfixteam для покупки игр покупают, так дешевле им выходит, тем более, если выполняют парочку заданий, выполненные задания, которые на стенах предложений не показываются на странице, что они были выполнены, но КД получают за это
__theozzi__ avatar

__theozzi__

February 21, 2022 at 01:21 PM

фывфвавфыавыава
RealAndry avatar

RealAndry

February 22, 2022 at 09:05 PM

нечего не понел но ладно

lustra2424 avatar

lustra2424

February 23, 2022 at 01:09 AM

Очень крутая игра с различной техникой от танков первой мировой до современных зенито

witherrrrr avatar

witherrrrr

February 23, 2022 at 02:57 AM

игра очень крутая и интересная
NitroS23 avatar

NitroS23

February 23, 2022 at 07:03 PM

я одна про ето не слишала?

atfixteam avatar

atfixteam

February 23, 2022 at 08:09 PM

@ZHESTJAGGA
> для покупки игр покупают, так дешевле им выходит

Тут игры дорогие. Дешевле, чем за 10 000 КД ничего путного не найти, а 12 000 КД стоят где-то 25 евро. За такую сумму можно много ключей купить.

КД в квестах собирать ещё можно, но за настоящие деньги их покупать...
Zeeoloxi avatar

Zeeoloxi

February 23, 2022 at 08:11 PM

для покупки игр покупают, так дешевле им выходит, тем более, если выполняют парочку заданий, выполненные задания, которые на стенах предложений не показываются на странице, что они были выполнены, но КД получают за это
Zeeoloxi avatar

Zeeoloxi

February 23, 2022 at 08:11 PM

плалплплп
ZHESTJAGGA avatar

ZHESTJAGGA

February 26, 2022 at 09:28 AM

я ответил всё верно, перечитай. Объясню немного на примере STAR WARS Jedi: Fallen Order =15к КД: игра стоит тут 24 евро (12к КД) + 3-5к КД можно спокойно взять в 2-3 заданиях, получается всё те же 24 евро + условно потраченный выходной, идём в стим и там эта игра стоит 40 евро. Есть разница?
hahalet228 avatar

hahalet228

February 26, 2022 at 04:39 PM

я люблю когда волосатые мужики обмазываются маслом
Pavel2006n avatar

Pavel2006n

February 26, 2022 at 09:31 PM

Круто - го донатить

atfixteam avatar

atfixteam

February 26, 2022 at 09:33 PM

Во-первых, мы говорили о том, что они все КД покупают за деньги. О выполнении заданий речи не было. А если все 15000 КД купить, то на это уже где-то 30 евро уйдёт. А, во-вторых, STAR WARS Jedi: Fallen Order - не очень хороший пример, т.к. эту игру на днях тут во время Valentine's Giveaway бесплатно раздавали. Кроме того, ключ тут получишь только для Origin, а не для Стима. А в Origin эта игра сейчас 10 евро стоит, да и в Стиме на распродаже большую скидку дают. То есть ты в итоге вкладываешь 30 евро, чтобы получить игру за 10.
Anon1645820169 avatar

Anon1645820169

February 27, 2022 at 12:14 AM

Как в топе рейтинга появляются американцы, которые зарабатывают 18 000 КД за день. Если зайти на их профиль, то видно, что онидаже не выполняют квестов, только награды забирают. P. S. Знаю, что такая тема уже есть, но там я не нашел ответа. В чем же их секрет???
stas4556 avatar

stas4556

February 27, 2022 at 06:57 PM

wake up
Exiri201 avatar

Exiri201

February 27, 2022 at 11:05 PM

чего это как 18 к зв день мне очень много времени понадобится на это
sonya2303 avatar

sonya2303

April 27, 2022 at 08:38 PM

они покупают

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