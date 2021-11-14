Новая игра в роблоксе - Pet simulator X!

Pet Simulator X - это игра новой серии Pet Simulator от создателей - Big Games Studio. Эта игра стала 3 частью серии Pet Simulator , каждая новая часть становилась более качественной и проработанной. В этой игре все зависит от ваших петомцев!

Новая серия Pet simulator, завладела большим потенциалом , хоть и вышла относительно недавно - в августе 2021 года. В этой игре были возвращены функции из 2 части игры, а именно 3 урон, деньги, ультра удача, мега удача. Недавно, а именно недели 2-3 назад был сделать хеллуин ивент, где добавлены были новые питомцы. Сегодня же в субботу, вышло новое обновление которое убрало хеллуин и добавило новые локации и 3 новых яйца и их золотые версии.А теперь я хочу рассказать вам о некоторых хитростях. Если вы сейчас открываете золотые версии яиц, то это ошибка, за цену в несколько раз меньше можно купить яиц 5 таких же но обычных и из них в золотой машине на спавне создать золотого питомца. Так вы потратите раза в 2 меньше денег.Также присутствуют еще машины, такие как радужная:в ней и в золотой можно выбрать до 6 питомцев и сделать с определенным шансом золотого или радужного петомца.Это дарк матер машина, в ней вы можете создавать из радужных питомцев - питомцев черной материи. для работы всех механизмов нужно определенное количество гемов , для работы дарк матер машины можно выбрать от 1 до 6 (вроде=бы) питомцев и вы с получите 100% нового питомца даже если выберете одного т.к добавление нового питомца лишь уменьшает срок ожидания вашего пета, максимальное ожидание - 5 дней, минимальное - 30 минут реального времени. также есть фьюз машина с помощью которой , вы можете своих питомцев воеденить в 1 , выпадение питомца зависит от сил питомцев которых вы выбрали, а также у вас не 100% шанс выбить такого же питомца, если повторите фьюз!Также в этой игре присутствует особая трейд - валюта : гемы. За нее вы можете в дискорд сервере или же в игре покупать или продавать ваших петов (цены лучше посмотреть в дискорде разработчиков), и еще за гемы вы можете покупать петомцев у мерчанта, который спавниться на небольшой площади на спавне, возле таблицы лидиров. А еще хочу добавить, в этой игре пристутствуют особые коды , которые могут давать от гемов , бустов, до питомцев, поэтому следите за твиттером разработчиков и описанием игры!Вот я и рассказал о основных фишках этой игры, всем спасибо!