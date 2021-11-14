Новая игра в роблоксе - Pet simulator X!

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Дождь

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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem191 от Дождя.
novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
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Новая игра в роблоксе - Pet simulator X!

Dragon_Lord200 avatar

Dragon_Lord200

November 14, 2021 at 11:46 PM

Pet Simulator X - это игра новой серии Pet Simulator от создателей - Big Games Studio. Эта игра стала 3 частью серии Pet Simulator , каждая новая часть становилась более качественной и проработанной. В этой игре все зависит от ваших петомцев!


Новая серия Pet simulator, завладела большим потенциалом , хоть и вышла относительно недавно - в августе 2021 года. В этой игре были возвращены функции из 2 части игры, а именно 3 урон, деньги, ультра удача, мега удача. Недавно, а именно недели 2-3 назад был сделать хеллуин ивент, где добавлены были новые питомцы. Сегодня же в субботу, вышло новое обновление которое убрало  хеллуин и добавило новые локации и 3 новых яйца и их золотые версии.                           
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А теперь я хочу рассказать вам о некоторых хитростях. Если вы сейчас открываете золотые версии яиц, то это ошибка, за цену в несколько раз меньше можно купить яиц 5 таких же но обычных и из них в золотой машине на спавне создать золотого питомца. Так вы потратите раза в 2 меньше денег. 
es8z9SQMXRurIgUNIPQ3wZAfv5zKRJ.png

Также присутствуют еще машины, такие как радужная:
rDiLYugnYMZOxCUMFZo9udCe8gqwQx.png
в ней и в золотой можно выбрать до 6 питомцев и сделать с определенным шансом золотого или радужного петомца.
WcIsU51eBellvAvgylL7n2x5RBTFj3.jpg
Это дарк матер машина, в ней вы можете создавать из радужных питомцев - питомцев черной материи. для работы всех механизмов нужно определенное количество гемов , для работы дарк матер машины можно выбрать от 1 до 6 (вроде=бы) питомцев и вы с получите 100% нового питомца даже если выберете одного т.к добавление нового питомца лишь уменьшает срок ожидания вашего пета, максимальное ожидание - 5 дней, минимальное - 30 минут реального времени. также есть фьюз машина с помощью которой , вы можете своих питомцев воеденить в 1 , выпадение питомца зависит от сил питомцев которых вы выбрали, а также у вас не 100% шанс выбить такого же питомца, если повторите фьюз! 
                                                                 
                                                               
Также в этой игре присутствует особая трейд - валюта : гемы. За нее вы можете в дискорд сервере или же в игре покупать или продавать ваших петов (цены лучше посмотреть в дискорде разработчиков), и еще за гемы вы можете покупать петомцев у мерчанта, который спавниться на небольшой площади на спавне, возле таблицы лидиров. А еще хочу добавить, в этой игре пристутствуют особые коды , которые могут давать от гемов , бустов, до питомцев, поэтому следите за твиттером разработчиков и описанием игры!

Вот я и рассказал о основных фишках этой игры, всем спасибо!

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