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Дождь

Gem403

novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет papus
novice rank iconspiderbiter245: привет
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novice rank iconfra4: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
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Почему игра не вычисляет кд

kanda2 avatar

kanda2

November 11, 2021 at 03:40 PM

Как правельно выполнить задание ? Зделал скриншот уровня экрана полной игры та уровень который указав на выполнение заданая ! Мне отколняють та пишут - Задание в игре вар тандер было отклонено. Кажется, ты не зарегистрировал новый аккаунт в игре. Если я в тот-же день зарегестрировался та в тот-же день зделал скриншот та отправил у Проверку !
Prissdoggi2021 avatar

Prissdoggi2021

November 11, 2021 at 04:15 PM

1]Нужно регестрировать новый аккаунт через ссылку которую дают gamehag 2]Нужно регестрировать с точно такимже ником как и в gamehag
aleel avatar

aleel

November 11, 2021 at 07:14 PM

1] А толку, у них опять что то заглючило. Скрин 3-го задания 3 раза отправлял - "выполни условия правильно и пришли новый скрин" Бред
2]"с точно такимже" в онлайн-игре, очень смешно. С похожим если удастся, уже хорошо.
kanda2 avatar

kanda2

November 11, 2021 at 09:00 PM

а смысл если есть акк в стим

kirigiri_csgohouse avatar

kirigiri_csgohouse

November 12, 2021 at 12:50 PM

Скорее всего не перешёл по ссылке при регистрации. К слову, на это ещё может повлиять наличие или отсуствие блокировкиков рекламы и VPN.
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Clicker_SS avatar

Clicker_SS

November 12, 2021 at 02:33 PM

подождать
Hasbor avatar

Hasbor

November 12, 2021 at 03:39 PM

clicker ты плохой
idk31 avatar

idk31

November 13, 2021 at 03:01 PM

значит баги в системе

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