kanda2

Как правельно выполнить задание ? Зделал скриншот уровня экрана полной игры та уровень который указав на выполнение заданая ! Мне отколняють та пишут - Задание в игре вар тандер было отклонено. Кажется, ты не зарегистрировал новый аккаунт в игре. Если я в тот-же день зарегестрировался та в тот-же день зделал скриншот та отправил у Проверку !