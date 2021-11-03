как открыть бесплаоный сундук

кто смог открыть бесплатный сундук помогите
надо получить КД 600+ просто выполняй квесты а ещë одни сундуки есть там тебе надо поднять 3+ лвл
я получил 600+ кд но мне пишет нужно иметь активный аккаунт
надо получить КД 600+ просто выполняй квесты а ещë одни сундуки есть там тебе надо поднять 3+ лвл
лмбо кд собрать либо определенное время заходить
> Нажми кнопку открыть
Её нет, если определённые условия не выполнены (см. выше).
600 КД нужно получить после получения сундука в инвентаре.
Сундуки это ничего полезного, оттуда почти всегда одна фигня падает
ребят. как открыть бесплатный. стим сундук