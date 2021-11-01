на высоких рангах часто стали попадаться больше странные игроки нежели сильные.
Смотря какие читеры. Некоторые не палятся и играбт аккуратно. С ними непросто. Шансов мало.
сколько на гейм хабе дают за коменты
когда я играл в перелетные снайпера я уже давно читаков не видел никто не играет лучше меня потому что читеров нет
+ эти читеры уже не много бесят
без прайма в каждой катке
Некоторые читеры могут хоть всегда играть с читами потому что античит плохой в кс
Ну сам хз но попадаются редко я без прайма
кому-то больше везет , кому-то меньше, мне часто попадаются и из-за этого я ушел на фейсит
Читеры на Прайме? Кому охота терять аккаунт и деньги? И главное, ради чего?