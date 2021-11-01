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Дождь

Gem403

novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет papus
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novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
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часто ли попадаются читеры и часто ли получается побеждать против них?

pussy_killer1337 avatar

pussy_killer1337

November 1, 2021 at 01:07 PM

на высоких рангах часто стали попадаться больше странные игроки нежели сильные.
falcon39 avatar

falcon39

November 1, 2021 at 08:04 PM

хз я не знаю
falcon39 avatar

falcon39

November 1, 2021 at 08:04 PM

хз я не знаю
Durian86 avatar

Durian86

November 2, 2021 at 08:03 PM

Смотря какие читеры. Некоторые не палятся и играбт аккуратно. С ними непросто. Шансов мало.
Cerchensk avatar

Cerchensk

November 3, 2021 at 11:23 PM

сколько на гейм хабе дают за коменты
Cerchensk avatar

Cerchensk

November 3, 2021 at 11:24 PM

когда я играл в перелетные снайпера я уже давно читаков не видел никто не играет лучше меня потому что читеров нет
Sappi avatar

Sappi

November 3, 2021 at 11:36 PM

+ эти читеры уже не много бесят
trescs1 avatar

trescs1

November 4, 2021 at 01:22 AM

без прайма в каждой катке
Exsample_1 avatar

Exsample_1

November 5, 2021 at 07:49 PM

Некоторые читеры могут хоть всегда играть с читами потому что античит плохой в кс
p1r avatar

p1r

November 6, 2021 at 04:24 AM

без прайма попадаются)
viktorhee avatar

viktorhee

November 6, 2021 at 11:09 PM

Ну сам хз но попадаются редко я без прайма
kayzzz_kayzzz avatar

kayzzz_kayzzz

November 7, 2021 at 09:14 AM

хз я не знаю

_falym06_ avatar

_falym06_

November 7, 2021 at 09:11 PM

кому-то больше везет , кому-то меньше, мне часто попадаются и из-за этого я ушел на фейсит
Durian86 avatar

Durian86

November 7, 2021 at 10:12 PM

Читеры на Прайме? Кому охота терять аккаунт и деньги? И главное, ради чего?

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