Дождь

Gem300

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novice rank iconTecna23: Было мало хаха
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novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem191 от Дождя.
novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
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novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
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Как быстро поднять 3 уровень в gamehag?

mior123 avatar

mior123

October 28, 2021 at 12:58 AM

Как быстро поднять 3 уровень в gamehag?
yamato2132 avatar

yamato2132

October 28, 2021 at 05:35 PM

Выполняй квесты и комментируй игры
sergeu_13450 avatar

sergeu_13450

March 22, 2023 at 09:22 PM

а как
al_capones avatar

al_capones

April 9, 2023 at 04:02 AM

спасибо большое, правда уже около 4 комментов оставил и так ничего не добавили
mafman avatar

mafman

April 9, 2023 at 12:12 PM

о спасибо
Krutipon avatar

Krutipon

April 9, 2023 at 03:02 PM

я уже куча комментов пишу и вообще не работает

Anastasia_14 avatar

Anastasia_14

April 25, 2023 at 07:20 PM

я за день по 10 коментов кидаю прогрессу ноль????
Monah077 avatar

Monah077

April 28, 2023 at 05:42 PM

почему за коменти нет кд?
Anon1684061875 avatar

Anon1684061875

May 15, 2023 at 11:00 AM

не верится

xleb22888 avatar

xleb22888

July 8, 2023 at 03:50 AM

хз, но они модерируются же

dantejoker1993 avatar

dantejoker1993

July 17, 2023 at 01:44 AM

тоже хз. все пишут ура у нас раньше норм было на форумах за комент давали а сейчяс фииигушки
GHEB13 avatar

GHEB13

July 17, 2023 at 10:21 PM

спосибо но как то все бесполезно

))

hyijopa avatar

hyijopa

July 19, 2023 at 12:48 PM

Выполнять задания, коментировать статьи. Дальше не знаю, самой 3 уровень нужен.
Вроде еще можно за лайки на форуме получить опыт..
sukaligjd avatar

sukaligjd

July 19, 2023 at 03:29 PM

спасибо что сказали как поднять лвл

P1nT avatar

P1nT

August 16, 2023 at 11:49 PM

Коментирование уже не работает
hssnsj_shhshshs avatar

hssnsj_shhshshs

September 2, 2023 at 11:59 AM

как получать опыт если доступна всего одна игра?
abuco avatar

abuco

November 3, 2023 at 01:37 PM

почемуто тоже не дают опыт:cry:
XxBlackCatHappyXx avatar

XxBlackCatHappyXx

November 7, 2023 at 10:24 PM

☠☠☠☠
Briluna avatar

Briluna

November 12, 2023 at 05:47 PM

я тоже застряла, как повысить этот ранг?! пишу пишу а толку ноль
Reydar avatar

Reydar

November 13, 2023 at 05:44 PM

эх... испортили ГХ...
Reydar avatar

Reydar

November 13, 2023 at 05:44 PM

эх... испортили ГХ...
Reydar avatar

Reydar

November 13, 2023 at 05:45 PM

почему сообщение копируется?
Fyfkaa avatar

Fyfkaa

November 16, 2023 at 09:44 PM

раньше на форуме давали кд щас нет(((
Sinaka avatar

Sinaka

December 19, 2023 at 05:52 PM

мне бы 2 уровень поднять
sausage_cat avatar

sausage_cat

January 8, 2024 at 04:24 AM

ну, квесты делай..
denisy avatar

denisy

February 20, 2024 at 08:04 PM

Сколько пишу комментарий опыт не прибавляется ,что можно с этим сделать?
123437 avatar

123437

April 15, 2024 at 02:04 PM

1. Понятие "уровень" и как его получить

Суть прокачки уровней в Carnage (как и в большинстве игр MMORPG) заключается в том, чтобы набрать определенное количество опыта до определенной ступени, которая в свою очередь делится на подступени (подуровни). Выполняя различные задания, и постепенно продвигаясь по сюжету, мы набираем опыт, и следовательно, становимся еще на шаг ближе к получению нового уровня. Ниже я прилагаю таблицу.

2. Прохождение игры

Как я говорил ранее, в игре присутствует сюжет, которые состоит из цепочки квестов различных персонажей. За выполнение каждого из квестов игрок будет получать различные награды (опыт, различные усилители, руны и т.д.). После завершения регистрации игрока сразу же перекидывает на бой с деревянным солдатом (думаю не надо объяснять, как нужно сражаться, ибо все это подробно описывется в обучении). После победы первого, пока еще не настоящего врага, нас знакомят с первым положительным персонажем - Духом Анкора. Он рассказывает игроку об основах игры и далее игрок выполняет череду квестов от него самого и последующих персонажей. Для того, чтобы не затягивать статью, я предоставляю Вам список всех квестов, которые необходимо выполнить, а также мои советы к ним.

3. Список квестов и советы начинающим

1 - Квест: "Обучение. Характеристики персонажа"
Выполнение:
Делаем все, как сказал Дух. Заходим в Инвентарь и распределяем свободные умения. Мой совет: кинуть один стат на жизнеспособность и два на силу. Потом снова Локация, кликаем на изображение Духа города, выбираем этот квест у него и внизу жмем кнопку "Выполнить".
Награда: Легкая Кольчуга и 10 ед. опыта.

2 - Квест: "Обучение. Инвентарь"
Выполнение:
Заходим в Инвентарь. Надеваем полученную в награду за предыдущий квест кольчугу (под ее изображением жмем Надеть). Потом снова Локация, щелкаем на изображение Духа, выбираем квест и внизу жмем кнопку "Выполнить".
Награда: Благословение Духа Карнажа (+200% к скорости восстановления жизни и выносливости) и 10 ед. опыта.

3 - Квест: "Обучение. Опыт и уровни"
Выполнение:
Переходим к боям. Мой совет: бьемся постоянно с деревянным солдатом (вверху Поединки, Бой с тренером). Как только набираете 50 опыта или чуть больше - ищем ник Духа в списке чата (внизу справа, выделен зеленым), кликаем правой кнопкой мышки на ник Духа, жмем "Поговорить" и внизу жмем кнопку "Выполнить".
Награда: 10 ед. опыта.

После выполнения этих заданий, снова вверху Локация, ниже выбираем изображение пожилого старца – Ментор. У него тоже есть парочка заданий для Вас:

4 - Квест: "В поисках наставника"
Выполнение:
Для выполнения этого задания Вам необходимо всего лишь принять сделку от наставника (стопка желтых монет внизу, затем принимаете сделку, которую Вам кинули). Если же Вы уже являетесь учеником, то берете квест, а затем сразу выполняете – кнопка Выполнить.
Награда: 20 ед. опыта.

5 - Квест: "Испытание Главы Наставников"
Выполнение:
Глава Наставников будет задавать вам вопросы... Вот и верные ответы:
1. "Сколько всего видов боев доступно в "Поединках"?".
* 8 видов.
2. "Какое количество видов боев доступно для 0-ых уровней?".
* 2 вида боев.
3. "На кнопке "Атаковать" в бою изображены:"
* Два скрещенных меча.
4. "Сколько ударов и блоков можно поставить в бою на 0-ом уровне?".
* 1 удар и 1 блок.
5. "Сколько всего классов оружия встречается в мире Карнаж?".
* 6 классов.
Награда: Руна телепатии, 20 опыта, 5 флоринов.
Anon1712573797 avatar

Anon1712573797

May 1, 2024 at 11:03 PM

спасибо что сказали как поднять лвл

joyshka avatar

joyshka

June 10, 2024 at 12:07 AM

пиши на форум, выгодный вариант
vg55 avatar

vg55

June 24, 2024 at 05:00 AM

как 2024 поднять лвл?

PumpWonder avatar

PumpWonder

August 23, 2024 at 11:57 PM

Добавил 4 5 или 6 отзывов. Ничего пока не получил ...
erlanovemir10 avatar

erlanovemir10

November 9, 2024 at 02:56 PM

способ с отзывами пофиксили
A445 avatar

A445

January 25, 2025 at 12:20 AM

все странно стало
alexander139 avatar

alexander139

January 25, 2025 at 01:13 AM

хотят в лягушку превратить и камни забрали. хнык.
Deniss442 avatar

Deniss442

January 25, 2025 at 01:45 AM

М-да, жаль что щас намного тяжелее поднять 3 уровень чем прошлом:worried:
faza2 avatar

faza2

January 25, 2025 at 05:24 PM

Сайт превращается в тыкву :expressionless:
Nonadoshi avatar

Nonadoshi

January 27, 2025 at 07:20 PM

Ну что, много тут лягух появилось? Хотят чтобы задания делал, а где они? А нетути.

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