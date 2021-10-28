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1. Понятие "уровень" и как его получить



Суть прокачки уровней в Carnage (как и в большинстве игр MMORPG) заключается в том, чтобы набрать определенное количество опыта до определенной ступени, которая в свою очередь делится на подступени (подуровни). Выполняя различные задания, и постепенно продвигаясь по сюжету, мы набираем опыт, и следовательно, становимся еще на шаг ближе к получению нового уровня. Ниже я прилагаю таблицу.



2. Прохождение игры



Как я говорил ранее, в игре присутствует сюжет, которые состоит из цепочки квестов различных персонажей. За выполнение каждого из квестов игрок будет получать различные награды (опыт, различные усилители, руны и т.д.). После завершения регистрации игрока сразу же перекидывает на бой с деревянным солдатом (думаю не надо объяснять, как нужно сражаться, ибо все это подробно описывется в обучении). После победы первого, пока еще не настоящего врага, нас знакомят с первым положительным персонажем - Духом Анкора. Он рассказывает игроку об основах игры и далее игрок выполняет череду квестов от него самого и последующих персонажей. Для того, чтобы не затягивать статью, я предоставляю Вам список всех квестов, которые необходимо выполнить, а также мои советы к ним.



3. Список квестов и советы начинающим



1 - Квест: "Обучение. Характеристики персонажа"

Выполнение:

Делаем все, как сказал Дух. Заходим в Инвентарь и распределяем свободные умения. Мой совет: кинуть один стат на жизнеспособность и два на силу. Потом снова Локация, кликаем на изображение Духа города, выбираем этот квест у него и внизу жмем кнопку "Выполнить".

Награда: Легкая Кольчуга и 10 ед. опыта.



2 - Квест: "Обучение. Инвентарь"

Выполнение:

Заходим в Инвентарь. Надеваем полученную в награду за предыдущий квест кольчугу (под ее изображением жмем Надеть). Потом снова Локация, щелкаем на изображение Духа, выбираем квест и внизу жмем кнопку "Выполнить".

Награда: Благословение Духа Карнажа (+200% к скорости восстановления жизни и выносливости) и 10 ед. опыта.



3 - Квест: "Обучение. Опыт и уровни"

Выполнение:

Переходим к боям. Мой совет: бьемся постоянно с деревянным солдатом (вверху Поединки, Бой с тренером). Как только набираете 50 опыта или чуть больше - ищем ник Духа в списке чата (внизу справа, выделен зеленым), кликаем правой кнопкой мышки на ник Духа, жмем "Поговорить" и внизу жмем кнопку "Выполнить".

Награда: 10 ед. опыта.



После выполнения этих заданий, снова вверху Локация, ниже выбираем изображение пожилого старца – Ментор. У него тоже есть парочка заданий для Вас:



4 - Квест: "В поисках наставника"

Выполнение:

Для выполнения этого задания Вам необходимо всего лишь принять сделку от наставника (стопка желтых монет внизу, затем принимаете сделку, которую Вам кинули). Если же Вы уже являетесь учеником, то берете квест, а затем сразу выполняете – кнопка Выполнить.

Награда: 20 ед. опыта.



5 - Квест: "Испытание Главы Наставников"

Выполнение:

Глава Наставников будет задавать вам вопросы... Вот и верные ответы:

1. "Сколько всего видов боев доступно в "Поединках"?".

* 8 видов.

2. "Какое количество видов боев доступно для 0-ых уровней?".

* 2 вида боев.

3. "На кнопке "Атаковать" в бою изображены:"

* Два скрещенных меча.

4. "Сколько ударов и блоков можно поставить в бою на 0-ом уровне?".

* 1 удар и 1 блок.

5. "Сколько всего классов оружия встречается в мире Карнаж?".

* 6 классов.

Награда: Руна телепатии, 20 опыта, 5 флоринов.

