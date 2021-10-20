Как продвинуться до 6 уровня?

Вроде как, нужно заплатить чтобы продвинуться до 6 уровня, но это не точно. Мне как терпения, так и заданий только до 5-го уровня хватило. ————————————————————————————————————————————— Сейчас на сайте рождественский ивент, с раздачей более сотни призов на сумму 200 000$, $ бонусы каждые 12 часов, до 1000$ за первое пополнение баланса и многое другое. Ссылка на сайт: https://500.casino/r/BELUCKY Бонусный код: BELUCKY (вводиться в левом верхнем углу во вкладке «Rewards»)

jongoogle3

Вроде как, нужно заплатить чтобы продвинуться до 6 уровня, но это не точно. Мне как терпения, так и заданий только до 5-го уровня хватило.

—————————————————————————————————————————————

Сейчас на сайте рождественский ивент, с раздачей более сотни призов на сумму 200 000$, $ бонусы каждые 12 часов, до 1000$ за первое пополнение баланса и многое другое.



Ссылка на сайт: https://500.casino/r/BELUCKY



Бонусный код: BELUCKY (вводиться в левом верхнем углу во вкладке «Rewards»)

18 NOVEMBER 2021 16:35 1430



Вроде как, нужно заплатить чтобы продвинуться до 6 уровня, но это не точно. Мне как терпения, так и заданий только до 5-го уровня хватило.

—————————————————————————————————————————————

Сейчас на сайте рождественский ивент, с раздачей более сотни призов на сумму 200 000$, $ бонусы каждые 12 часов, до 1000$ за первое пополнение баланса и многое другое.



Ссылка на сайт: https://500.casino/r/BELUCKY



Бонусный код: BELUCKY (вводиться в левом верхнем углу во вкладке «Rewards»)

18 NOVEMBER 2021 16:35 1430







