Как продвинуться до 6 уровня?

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Дождь

Gem403

novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет papus
novice rank iconspiderbiter245: привет
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem114 от Дождя.
novice rank iconcronourameshi4: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconMr Desperado: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconGael seguil: hhooo
novice rank iconGael seguil: привет
novice rank iconAlfred Bundle: mone
novice rank iconfra4: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem177 от Дождя.
novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
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Как продвинуться до 6 уровня?

smarsel avatar

smarsel

October 20, 2021 at 08:49 PM

не могу найти новые задания чтобы достичь 6 уровня в игре
Shipica avatar

Shipica

October 30, 2021 at 07:54 AM

Надо заплатить любую сумму из заявленной, на месяц апример,стать членом клуба и задания снова появяться.
kill_kill avatar

kill_kill

November 2, 2021 at 01:58 AM

Привет

vlad_mashiah avatar

vlad_mashiah

November 15, 2021 at 12:57 AM

ПОДСКАЖИТЕ ПРО ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ: КАК ПОМЕТИТЬ МАРКЕРОВОЧНОЙ ЛЕНТОЙ ДЕРЕВЬЯ ДЛЯ СНОСА
Ritolimoza avatar

Ritolimoza

November 16, 2021 at 02:36 PM

просто и легко

sistine_fibel_ggdropcom avatar

sistine_fibel_ggdropcom

November 18, 2021 at 09:35 PM

Вроде как, нужно заплатить чтобы продвинуться до 6 уровня, но это не точно. Мне как терпения, так и заданий только до 5-го уровня хватило.
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Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

November 30, 2021 at 06:09 PM

это за донат платить? или игровой валютой?
jongoogle3 avatar

jongoogle3

November 30, 2021 at 06:53 PM

Вроде как, нужно заплатить чтобы продвинуться до 6 уровня, но это не точно. Мне как терпения, так и заданий только до 5-го уровня хватило.
—————————————————————————————————————————————
Сейчас на сайте рождественский ивент, с раздачей более сотни призов на сумму 200 000$, $ бонусы каждые 12 часов, до 1000$ за первое пополнение баланса и многое другое.

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18 NOVEMBER 2021 16:35 1430

Вроде как, нужно заплатить чтобы продвинуться до 6 уровня, но это не точно. Мне как терпения, так и заданий только до 5-го уровня хватило.
—————————————————————————————————————————————
Сейчас на сайте рождественский ивент, с раздачей более сотни призов на сумму 200 000$, $ бонусы каждые 12 часов, до 1000$ за первое пополнение баланса и многое другое.

Ссылка на сайт: https://500.casino/r/BELUCKY

Бонусный код: BELUCKY (вводиться в левом верхнем углу во вкладке «Rewards»)
18 NOVEMBER 2021 16:35 1430



Masha4456m avatar

Masha4456m

November 30, 2021 at 07:33 PM

вддыздыздзвбдв
kakezef avatar

kakezef

December 1, 2021 at 07:10 PM

качайся
ooofft avatar

ooofft

February 2, 2022 at 05:57 PM

орнкв птуавгпиуаг выааиув ыпаыор лч ом ч всшгнва оряп яяиы
Ecodist avatar

Ecodist

February 2, 2022 at 08:25 PM

Проходить уровни
MetertosZERO avatar

MetertosZERO

February 10, 2022 at 08:24 PM

изи бризи

dark_veinz_ avatar

dark_veinz_

February 10, 2022 at 08:50 PM

это просто говно мне за эту игру не дали хр и кд кринж
dorrian_redew_2000 avatar

dorrian_redew_2000

February 10, 2022 at 09:09 PM

Надо заплатить любую сумму из заявленной, на месяц апример,стать членом клуба и задания снова появяться.

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Как продвинуться до 6 уровня? на форуме Star Stable на Gamehag