Где написать в поддержку?

Дождь

Gem300

novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem191 от Дождя.
novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
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Где написать в поддержку?

ura200555 avatar

ura200555

September 29, 2021 at 12:21 AM

Чтобы не Мисти отвечала, а можно было именно написать
Foxyliatit52 avatar

Foxyliatit52

September 29, 2021 at 04:39 AM

Вроде нельзя,но я не уверен
Kapi_TT avatar

Kapi_TT

September 29, 2021 at 09:56 AM

Писать напрямую можно только с вип
Kapi_TT avatar

Kapi_TT

September 29, 2021 at 09:57 AM

Вроде
Kapi_TT avatar

Kapi_TT

September 29, 2021 at 09:57 AM

А так только Мисти
ura200555 avatar

ura200555

September 29, 2021 at 08:32 PM

ну капец, даже в поддержку обратиться нельзя. Ладно, видимо ждать, чего-то
atfixteam avatar

atfixteam

September 30, 2021 at 01:25 AM

Выбираешь "У меня возникла проблема на платформе -> Техническая проблема -> Другое" Потом описываешь проблему. Надо было все ответы просмотреть. Тогда бы и сам догадался. :wink:
ura200555 avatar

ura200555

September 30, 2021 at 01:53 AM

Это да, но время не охота тратить, учёба всё же идёт
atfixteam avatar

atfixteam

September 30, 2021 at 05:21 PM

То есть на сайт каждый день заходить, комменты писать, КД собирать, раздачи или призы получать и т.д. у тебя время есть? :wink:
ura200555 avatar

ura200555

September 30, 2021 at 08:34 PM

Я уже не так активно это делаю, можно даже сказать, что с каждым днём всё меньше
pepsik4145 avatar

pepsik4145

October 4, 2021 at 10:14 PM

спасибо
legenda2228 avatar

legenda2228

October 15, 2021 at 07:28 PM

авмавИавив
magazin avatar

magazin

October 19, 2021 at 11:28 PM

а что после проблоемы я написал но мне не ответили просто ждать?

atfixteam avatar

atfixteam

October 20, 2021 at 06:06 PM

@magazin
Да, просто ждать. Сколько уже дней прошло?
denaftt avatar

denaftt

December 24, 2022 at 05:33 PM

мне не приходят камни душ за Opera GX прошло уже 5 дней

denaftt avatar

denaftt

December 24, 2022 at 05:33 PM

мне не приходят камни душ за Opera GX прошло уже 5 дней

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