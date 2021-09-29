Где написать в поддержку?

Чтобы не Мисти отвечала, а можно было именно написать
Вроде нельзя,но я не уверен
Писать напрямую можно только с вип
ну капец, даже в поддержку обратиться нельзя. Ладно, видимо ждать, чего-то
Выбираешь "У меня возникла проблема на платформе -> Техническая проблема -> Другое" Потом описываешь проблему. Надо было все ответы просмотреть. Тогда бы и сам догадался. :wink:
Это да, но время не охота тратить, учёба всё же идёт
То есть на сайт каждый день заходить, комменты писать, КД собирать, раздачи или призы получать и т.д. у тебя время есть? :wink:
Я уже не так активно это делаю, можно даже сказать, что с каждым днём всё меньше
а что после проблоемы я написал но мне не ответили просто ждать?
@magazin
Да, просто ждать. Сколько уже дней прошло?
мне не приходят камни душ за Opera GX прошло уже 5 дней
мне не приходят камни душ за Opera GX прошло уже 5 дней