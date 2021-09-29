Где написать в поддержку?

ura200555 Чтобы не Мисти отвечала, а можно было именно написать

Foxyliatit52 Вроде нельзя,но я не уверен

Kapi_TT Писать напрямую можно только с вип

Kapi_TT Вроде

Kapi_TT А так только Мисти

ura200555 ну капец, даже в поддержку обратиться нельзя. Ладно, видимо ждать, чего-то

atfixteam Выбираешь "У меня возникла проблема на платформе -> Техническая проблема -> Другое" Потом описываешь проблему. Надо было все ответы просмотреть. Тогда бы и сам догадался. :wink:



ura200555 Это да, но время не охота тратить, учёба всё же идёт

atfixteam То есть на сайт каждый день заходить, комменты писать, КД собирать, раздачи или призы получать и т.д. у тебя время есть? :wink:



ura200555 Я уже не так активно это делаю, можно даже сказать, что с каждым днём всё меньше

pepsik4145 спасибо

legenda2228 авмавИавив

magazin а что после проблоемы я написал но мне не ответили просто ждать?





atfixteam @magazin

Да, просто ждать. Сколько уже дней прошло?

denaftt мне не приходят камни душ за Opera GX прошло уже 5 дней



