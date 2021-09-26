Goo Animal Simulator I Обзор

Доброго времени суток

Сегодня я бы хотел поговорить об игре Goo Animal Simulator,которая в свою очередь находится на площадке Roblox

Суть игры и источник вдохновения

И так,начнем с источника вдохновения-игра Changed

Игра о парне который просыпается в странной лаборатории,в которой он во время своих похождений встречает разных существ,которые враждебно относятся к нему.С помощью вещества,которое покрывает их тело,они могут взять тело парня под свой контроль

И,таким образом,мы подходим к самой игре

Игра недалеко ушла от оригинала.В этой игре игроки делятся на две команды:Заражённые и выжившие

В данной игре выжившие должны обороняться от заражённых,а заражённым с точностью да наоборот,нападать на выживших

Способы заражения

Игра использует те же способы заражения,что и оригинальная игра

На карте существует около 7 способов заражения:

1.Касание лужи с белым веществом

2.Касание лужи с чёрным веществом

3.Падение в воду

4.Касание прозрачной лужи

5.Касание кристалла

6.Надеть на себя дорожный конус

7.Заразиться от другого заражённого игрока

Возьмите на заметку:Заразить игрока можно только тогда,когда у того будет маленькое количество здоровья

Средства защиты

Теперь поговорим о предметах,которые используют выжившие для того,чтобы отбиваться от заражённых

1.Дорожный конус

Хоть он и является способом заражения,он в то же время является и оружием

Чтобы его кинуть,нужно зажать кнопку R

Он нанесёт заражённому 16 единиц урона

2.Металлическая труба

Труба,которой можно бить и блокировать удары

В зависимости от того,как долго вы будете зажимать кнопку,урон будет меняться(такая система будет наблюдаться и у остальных орудий ближнего боя)

Урон здесь варьируется от 6 до 17 единиц

3.Стеклянное лезвие

Лезвие,которое можно сделать из осколков стеклянной бутылки

Наносит от 5 до 23 единиц урона

4.Кувалда

Сильнейшее оружие в игре на момент написания статьи

Наносит от 4 до 27 единиц урона

5.Сигнальная винтовка

После того,как вы выстрелите и попадёте по заражённому,от него будет исходить свет и звуки,позволяющие игрокам понимать,где он находится

Наносит 1 единицу урона

6.Мачете

Длинное лезвие с зелёной ручкой.Неплохое оружие для самообороны

Наносит от 5 до 20 единиц урона

7.Тесак

Кухонный тесак,обладающий хорошим уроном

Наносит от 9 до 20 единиц урона

Советы

И,на последок,мне бы хотелось дать несколько советов

Для того,чтобы обрести хороший набор вам нужно прийти в данную комнату:

Там вы можете найти:Сигнальную винтовку,кувалду и стеклянное лезвие

Когда ваш удар кто то блокирует,вам достаточно просто нажать на кнопку Q и тогда вы толкнёте этого игрока и тем самым выведите его из строя на примерно 2 секунды.В некоторых ситуациях это может спасти вас

Когда вы играете за выжившего всегда глядите в оба.Особенно если вы находитесь в библиотеке

Так как вы всегда можете наступить в лужу,а в библиотеке этот шанс удваивается.

Всё из за того,что там лужа передвигается и вам нужно заранее предугадывать её путь дабы случайно не заразиться



И так,на этом у меня всё.Надеюсь,тебе понравилась моя статья.Обязательно оставь свой комментарий,мне будет приятно почитать.До скорой встречи!