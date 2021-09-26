Goo Animal Simulator I Обзор

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1ber1
September 26, 2021 at 01:16 PM
Доброго времени суток
Сегодня я бы хотел поговорить об игре Goo Animal Simulator,которая в свою очередь находится на площадке Roblox
Суть игры и источник вдохновения
И так,начнем с источника вдохновения-игра Changed
Игра о парне который просыпается в странной лаборатории,в которой он во время своих похождений встречает разных существ,которые враждебно относятся к нему.С помощью вещества,которое покрывает их тело,они могут взять тело парня под свой контроль
И,таким образом,мы подходим к самой игре
Игра недалеко ушла от оригинала.В этой игре игроки делятся на две команды:Заражённые и выжившие
В данной игре выжившие должны обороняться от заражённых,а заражённым с точностью да наоборот,нападать на выживших
Способы заражения
Игра использует те же способы заражения,что и оригинальная игра
На карте существует около 7 способов заражения:
1.Касание лужи с белым веществом
2.Касание лужи с чёрным веществом
3.Падение в воду
4.Касание прозрачной лужи
5.Касание кристалла
6.Надеть на себя дорожный конус
7.Заразиться от другого заражённого игрока
Возьмите на заметку:Заразить игрока можно только тогда,когда у того будет маленькое количество здоровья
Средства защиты
Теперь поговорим о предметах,которые используют выжившие для того,чтобы отбиваться от заражённых
1.Дорожный конус
Хоть он и является способом заражения,он в то же время является и оружием
Чтобы его кинуть,нужно зажать кнопку R
Он нанесёт заражённому 16 единиц урона
2.Металлическая труба
Труба,которой можно бить и блокировать удары
В зависимости от того,как долго вы будете зажимать кнопку,урон будет меняться(такая система будет наблюдаться и у остальных орудий ближнего боя)
Урон здесь варьируется от 6 до 17 единиц
3.Стеклянное лезвие
Лезвие,которое можно сделать из осколков стеклянной бутылки
Наносит от 5 до 23 единиц урона
4.Кувалда
Сильнейшее оружие в игре на момент написания статьи
Наносит от 4 до 27 единиц урона
5.Сигнальная винтовка
После того,как вы выстрелите и попадёте по заражённому,от него будет исходить свет и звуки,позволяющие игрокам понимать,где он находится
Наносит 1 единицу урона
6.Мачете
Длинное лезвие с зелёной ручкой.Неплохое оружие для самообороны
Наносит от 5 до 20 единиц урона
7.Тесак
Кухонный тесак,обладающий хорошим уроном
Наносит от 9 до 20 единиц урона
Советы
И,на последок,мне бы хотелось дать несколько советов
Для того,чтобы обрести хороший набор вам нужно прийти в данную комнату:
Там вы можете найти:Сигнальную винтовку,кувалду и стеклянное лезвие
Когда ваш удар кто то блокирует,вам достаточно просто нажать на кнопку Q и тогда вы толкнёте этого игрока и тем самым выведите его из строя на примерно 2 секунды.В некоторых ситуациях это может спасти вас
Когда вы играете за выжившего всегда глядите в оба.Особенно если вы находитесь в библиотеке
Так как вы всегда можете наступить в лужу,а в библиотеке этот шанс удваивается.
Всё из за того,что там лужа передвигается и вам нужно заранее предугадывать её путь дабы случайно не заразиться
И так,на этом у меня всё.Надеюсь,тебе понравилась моя статья.Обязательно оставь свой комментарий,мне будет приятно почитать.До скорой встречи!
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