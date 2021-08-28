Roblox Isle (первая часть)

Ссылка на игру - https://www.roblox.com/games/3095204897/Isle

Это моя первая статья и в ней я хочу рассказать о такой игре в роблоксе, как Остров.

Это первая часть данной статьи в которой будет написано о самой игре и способах побега с острова. Больше будет рассказано в других частях

В этой игре вы попали на остров с другими игроками. По острову разбросаны разные вещи, которые могут вам помочь. Вы можете исследовать остров и попробовать сбежать.





Карта острова





Используйте переводчик, чтобы перевести названия мест, мне лень переводить



Концовки





В игре есть 4 концовки, у всех есть свой уровень сложности, однако со временем все концовки могут стать для вас лёгкими.













Самолёт

Самолёт - лёгкая концовка для новичков. Для её получения нужно собрать 3 вещи и принести к самолёту: Руль самолёта, Колесо самолёта и Пропеллер.

После ремонта самолёта, два человека смогут в него сесть и улететь.







Прохождение





Первый способ.



1. Идти к генераторам и подать питание складам



2. Идти к складам и взять оттуда руль и колесо.

3. Взять в соседнем заброшенном складе пропеллер



4. Идти к самолёту и чинить его.



5. Садиться и ждать. Самолёт улетит с острова.





Второй способ.



1. Взять руль из небольшого рыбацкого домика у озера



2. Взять пропеллер из заброшенного склада.



3. Идти к самолёту, и в сарае неподалёку достать колесо



4. Починить самолёт и улететь

Лодка

Лодка - вторая концовка острова. Для неё необходимо намного больше хождений по острову.

Для успешного получения концовки нужно получить Приманку и Топливо, и доставить их к кораблю у доков.

Прохождение

1. Идти к генераторам и подать питание складам



2. Идти к складам и взять оттуда топливо.

3. Дальше можно использовать два способа: со взломом и с ключ картой



3А. Со взломом



1) Найти рядом с заброшенным складом проход, который ведёт на гору

2) Забраться на гору и искать на вершине радио вышку.



3) Взять оттуда консоль взлома и вернуться к спавну



3Б. С картой



1) Идти к той же радио вышке



2) Там найти и записать куда-нибудь код со шкафчика



3) Идти к докам, найти под ними яму и прыгнуть туда.

4) Записать код и идти прямо, повернуть направо.

5) Взять карту и идти обратно к спавну





4. У спавна использовать ключ карту или взломать верхнюю дверь корабля и взять оттуда приманку.



5. Идти к докам, заправить лодку и вставить приманку



6. Сесть на место водителя, чтобы завести лодку и уплыть.







Лаборатория

Эта концовка может быть сложной для новичков из-за ловушек. Запомнив их можно легко выполнить эту концовку.





Прохождение

1. Идти к генератором и подать питание в обсерваторию.



2. Зайти в обсерваторию и подойти к компьютеру наверху. Пролистать страницы на компьютере и найти код.

3. Записать код куда-нибудь (например в игровой журнал, нажав M)

4. Идти к радио вышке, взять там код с двери шкафа, консоль взлома и идти к докам.

5. Залезть в яму под доками, написать код, идти прямо до первого поворота, повернуть и спуститься вниз.

6. После полного спуска вниз зайти в длинный коридор. После закрытия дверей в нём потыкать на люк сверху пока он не откроется и залезть в него



7. Попав в Лабораторию идти прямо к закрытой двери. Можно попробовать её взломать, а затем нажать на кнопку внутри комнаты, тем самым отключив ловушки. Если взломать не получается идти прямо через ловушки.

8. Добраться до развилки и идти в крыло А (налево). В конце будет красная кнопка. Нажать на неё и идти обратно в крыло Б.



9. Прямо будет портал, а слева комната с компьютером куда идти и надо. Заходим в эту комнату и пишем код, полученный из обсерватории. Затем нажимаем на большую кнопку посередине и ждём

10. Идти к порталу и ждать когда он заработает, затем зайти в него

The Truth (правда)

Самая сложная концовка игры, для её получения нужно много времени и усилий.

Об этой концовке я расскажу в других статьях про эту игру

Заключение

Это все концовки игры Остров в Роблоксе.

В следующей статье я планирую рассказать про титулы и достижения этой игры