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novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
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novice rank iconGamer /: Привет всем
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novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
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novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
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Roblox Isle (первая часть)

kitty404 avatar

kitty404

August 28, 2021 at 04:04 AM

Ссылка на игру - https://www.roblox.com/games/3095204897/Isle
Это моя первая статья и в ней я хочу рассказать о такой игре в роблоксе, как Остров.
Это первая часть данной статьи в которой будет написано о самой игре и способах побега с острова. Больше будет рассказано в других частях


В этой игре вы попали на остров с другими игроками. По острову разбросаны разные вещи, которые могут вам помочь. Вы можете исследовать остров и попробовать сбежать.

Карта острова


yQk5rFMMEIeIMjLKFIlcKojyGzNm8A.png

Используйте переводчик, чтобы перевести названия мест, мне лень переводить


Концовки

В игре есть 4 концовки, у всех есть свой уровень сложности, однако со временем все концовки могут стать для вас лёгкими.





Самолёт

Самолёт - лёгкая концовка для новичков. Для её получения нужно собрать 3 вещи и принести к самолёту: Руль самолёта, Колесо самолёта и Пропеллер.
После ремонта самолёта, два человека смогут в него сесть и улететь.
UnHCXYx5EvpTsR2QOK194xtvTVw5G4.png

Прохождение

Первый способ.

1. Идти к генераторам и подать питание складам

2. Идти к складам и взять оттуда руль и колесо.

3. Взять в соседнем заброшенном складе пропеллер

4. Идти к самолёту и чинить его.

5. Садиться и ждать. Самолёт улетит с острова.


Второй способ.

1. Взять руль из небольшого рыбацкого домика у озера

2. Взять пропеллер из заброшенного склада.

3. Идти к самолёту, и в сарае неподалёку достать колесо

4. Починить самолёт и улететь

Лодка

Лодка - вторая концовка острова. Для неё необходимо намного больше хождений по острову.

Для успешного получения концовки нужно получить Приманку и Топливо, и доставить их к кораблю у доков.

0yZ7LMg5lrUpHAAm4O2fA070PiX6N6.png

 

Прохождение

1. Идти к генераторам и подать питание складам

2. Идти к складам и взять оттуда топливо.

3. Дальше можно использовать два способа: со взломом и с ключ картой

3А. Со взломом

1) Найти рядом с заброшенным складом проход, который ведёт на гору

2) Забраться на гору и искать на вершине радио вышку.

3) Взять оттуда консоль взлома и вернуться к спавну

3Б. С картой

1) Идти к той же радио вышке

2) Там найти и записать куда-нибудь код со шкафчика

3) Идти к докам, найти под ними яму и прыгнуть туда.

4) Записать код и идти прямо, повернуть направо.

5) Взять карту и идти обратно к спавну


4. У спавна использовать ключ карту или взломать верхнюю дверь корабля и взять оттуда приманку.

5. Идти к докам, заправить лодку и вставить приманку

6. Сесть на место водителя, чтобы завести лодку и уплыть.


Лаборатория

Эта концовка может быть сложной для новичков из-за ловушек. Запомнив их можно легко выполнить эту концовку.

iHmo8RZBQRhf3FQCJVWk0Ht6aBLyqK.png

Прохождение

1. Идти к генератором и подать питание в обсерваторию.

2. Зайти в обсерваторию и подойти к компьютеру наверху. Пролистать страницы на компьютере и найти код.

3. Записать код куда-нибудь (например в игровой журнал, нажав M)

4. Идти к радио вышке, взять там код с двери шкафа, консоль взлома и идти к докам.

5. Залезть в яму под доками, написать код, идти прямо до первого поворота, повернуть и спуститься вниз.

6. После полного спуска вниз зайти в длинный коридор. После закрытия дверей в нём потыкать на люк сверху пока он не откроется и залезть в него

7. Попав в Лабораторию идти прямо к закрытой двери. Можно попробовать её взломать, а затем нажать на кнопку внутри комнаты, тем самым отключив ловушки. Если взломать не получается идти прямо через ловушки.

8. Добраться до развилки и идти в крыло А (налево). В конце будет красная кнопка. Нажать на неё и идти обратно в крыло Б.

9. Прямо будет портал, а слева комната с компьютером куда идти и надо. Заходим в эту комнату и пишем код, полученный из обсерватории. Затем нажимаем на большую кнопку посередине и ждём

10. Идти к порталу и ждать когда он заработает, затем зайти в него

 

The Truth (правда)

Самая сложная концовка игры, для её получения нужно много времени и усилий.
Об этой концовке я расскажу в других статьях про эту игру

 

Заключение

Это все концовки игры Остров в Роблоксе.

В следующей статье я планирую рассказать про титулы и достижения этой игры

 

Anon1633774881 avatar

Anon1633774881

October 16, 2021 at 07:06 PM

Спасибо, интересно и понятно.
Freakjoke avatar

Freakjoke

October 16, 2021 at 11:51 PM

Я не играю в него
colabrin avatar

colabrin

October 17, 2021 at 12:33 AM

клево не давно играл всем рекомендую
alex_saladze avatar

alex_saladze

October 22, 2021 at 08:13 PM

а ето крутая игра

yOukNOww avatar

yOukNOww

October 23, 2021 at 01:50 PM

Спасибо, всё понятно написано и нет ничего лишнего
pozevovka3 avatar

pozevovka3

December 12, 2022 at 10:25 PM

Все забыли про ангар, орбиту, и дракона? Боже...
Periclezz avatar

Periclezz

December 13, 2022 at 02:26 AM

Спасибо, всё понятно написано и нет ничего лишнего)

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