Roblox Isle (первая часть)

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kitty404
August 28, 2021 at 04:04 AM
Ссылка на игру - https://www.roblox.com/games/3095204897/Isle
Это моя первая статья и в ней я хочу рассказать о такой игре в роблоксе, как Остров.
Это первая часть данной статьи в которой будет написано о самой игре и способах побега с острова. Больше будет рассказано в других частях
В этой игре вы попали на остров с другими игроками. По острову разбросаны разные вещи, которые могут вам помочь. Вы можете исследовать остров и попробовать сбежать.
Используйте переводчик, чтобы перевести названия мест, мне лень переводить
В игре есть 4 концовки, у всех есть свой уровень сложности, однако со временем все концовки могут стать для вас лёгкими.
Самолёт - лёгкая концовка для новичков. Для её получения нужно собрать 3 вещи и принести к самолёту: Руль самолёта, Колесо самолёта и Пропеллер.
После ремонта самолёта, два человека смогут в него сесть и улететь.
Первый способ.
1. Идти к генераторам и подать питание складам
2. Идти к складам и взять оттуда руль и колесо.
3. Взять в соседнем заброшенном складе пропеллер
4. Идти к самолёту и чинить его.
5. Садиться и ждать. Самолёт улетит с острова.
Второй способ.
1. Взять руль из небольшого рыбацкого домика у озера
2. Взять пропеллер из заброшенного склада.
3. Идти к самолёту, и в сарае неподалёку достать колесо
4. Починить самолёт и улететь
Лодка - вторая концовка острова. Для неё необходимо намного больше хождений по острову.
Для успешного получения концовки нужно получить Приманку и Топливо, и доставить их к кораблю у доков.
1. Идти к генераторам и подать питание складам
2. Идти к складам и взять оттуда топливо.
3. Дальше можно использовать два способа: со взломом и с ключ картой
3А. Со взломом
1) Найти рядом с заброшенным складом проход, который ведёт на гору
2) Забраться на гору и искать на вершине радио вышку.
3) Взять оттуда консоль взлома и вернуться к спавну
3Б. С картой
1) Идти к той же радио вышке
2) Там найти и записать куда-нибудь код со шкафчика
3) Идти к докам, найти под ними яму и прыгнуть туда.
4) Записать код и идти прямо, повернуть направо.
5) Взять карту и идти обратно к спавну
4. У спавна использовать ключ карту или взломать верхнюю дверь корабля и взять оттуда приманку.
5. Идти к докам, заправить лодку и вставить приманку
6. Сесть на место водителя, чтобы завести лодку и уплыть.
Эта концовка может быть сложной для новичков из-за ловушек. Запомнив их можно легко выполнить эту концовку.
1. Идти к генератором и подать питание в обсерваторию.
2. Зайти в обсерваторию и подойти к компьютеру наверху. Пролистать страницы на компьютере и найти код.
3. Записать код куда-нибудь (например в игровой журнал, нажав M)
4. Идти к радио вышке, взять там код с двери шкафа, консоль взлома и идти к докам.
5. Залезть в яму под доками, написать код, идти прямо до первого поворота, повернуть и спуститься вниз.
6. После полного спуска вниз зайти в длинный коридор. После закрытия дверей в нём потыкать на люк сверху пока он не откроется и залезть в него
7. Попав в Лабораторию идти прямо к закрытой двери. Можно попробовать её взломать, а затем нажать на кнопку внутри комнаты, тем самым отключив ловушки. Если взломать не получается идти прямо через ловушки.
8. Добраться до развилки и идти в крыло А (налево). В конце будет красная кнопка. Нажать на неё и идти обратно в крыло Б.
9. Прямо будет портал, а слева комната с компьютером куда идти и надо. Заходим в эту комнату и пишем код, полученный из обсерватории. Затем нажимаем на большую кнопку посередине и ждём
10. Идти к порталу и ждать когда он заработает, затем зайти в него
Самая сложная концовка игры, для её получения нужно много времени и усилий.
Об этой концовке я расскажу в других статьях про эту игру
Это все концовки игры Остров в Роблоксе.
В следующей статье я планирую рассказать про титулы и достижения этой игры
Anon1633774881
October 16, 2021 at 07:06 PM
Freakjoke
October 16, 2021 at 11:51 PM
colabrin
October 17, 2021 at 12:33 AM
alex_saladze
October 22, 2021 at 08:13 PM
yOukNOww
October 23, 2021 at 01:50 PM
pozevovka3
December 12, 2022 at 10:25 PM
Periclezz
December 13, 2022 at 02:26 AM
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