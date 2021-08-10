Название игры:Gacha Life

Gacha Life:Игра в жанре аниме.Популярна она потому-что выходят фильмы и видео об этой игре.Так же выходят веселые видео и даже реакции на приколы,шутки,челленджи,шипы!Самая бесячая вещь это то, что некоторые скажем так БЛОГЕРЫ выпускают кхм-кхм видео об этом,нуу вы сами знаете какие,из-за этого гача лайф рушится и даже может стать для почти подростков.Бесит еще то,что Луни не может ничего сделать.Все что остается так это убрать некоторые позы похожие на кхм-кхм и телесный цвет.Но потом он смог сделать это,в настоящее время мы не можем сделать телесный цвет на одежду.(только на майку и шорты)(К сожалению,в интернете можно скачать старую версию где есть телесный цвет).В этой игре можно играть в мини-игры,создать персонажа.В ютубе есть такие люди которые тупо берут персонажа игры и ничего не меняют,да,понимаю то что у них нет фантазии,но почему именно брать в игре?Можно же кого то попросить сделать ему персонажа :/ бесячее бывает еще то,что люди(не все)делают персонажа в одном цвете,да,знаю мы все так делали,но ведь не всегда у нас один и тот же вкус и поэтому нам надоедает перс с одним цветом(Никого не хотела обидеть).Ну а так игра эта очень даже прикольная и залипающая,ты можешь развить фантазию и сделать уникального персонажа.Кстати,в этой игре у каждого персонажа созданым Луни есть аккаунты в разных соц-сетях,и обычно они офф.Еще можно заметить,о них говорят в статьях,википедиях.Зарабатываем кристаллы:1 способ:Заходим в гача лайф, свверху есть кнопка Gifts,нажимаем на нее и у нас появляется кнопка 20,000 (Вроде так)Нажимаем и нам начисляется 20,000 кристаллов.2 способ:Мы должны ходить на разные локации гача лайф и разговаривать в людьми(Как попасть на локации можно посмотреть в ютубе).3 способ:Просто играть в мини-игры.4 способ:Купить их за реальные деньги.(Бонус:Когда ты только скачал гача лайф,то тебе дают 200 кристаллов.)Куда их можно потратить:Обычно,мы задумываемся,откуда же эти педметы с мини-фильмов?Оказывается,можно просто их выбить из подарков которые можно купить за кристаллы.Сейчас в игре не очень нужна эта валюта,но я все равно написала способы как можно их получить.На локации лес находится локация дом и когда ты входишь в него тебе нужно ввести два кода которые ты можешь найти в ютубе.Рядом с домом есть еще один лес где понадобится всего лишь один дом.Но не зря мы попадем в секретки после кодов,там мы встретим СЕКРЕТНЫХ персонажей за которых мы так же получим КРИСТАЛЛЫ.Но на данный момент никто не хочет(Лениться)Зарабатывать и поэтому они скачивают взломку на кристаллы гача лайф :(На этом вся статья про эту игру окончена,зараннее всем спасибо,пока и удачи!!