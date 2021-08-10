Gacha Life

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Дождь

Gem300

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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem191 от Дождя.
novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
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Gacha Life

zoya_rblx avatar

zoya_rblx

August 10, 2021 at 02:56 PM

Название игры:Gacha Life


Gacha Life:Игра в жанре аниме.Популярна она потому-что выходят фильмы и видео об этой игре.Так же выходят веселые видео и даже реакции на приколы,шутки,челленджи,шипы!Самая бесячая вещь это то, что некоторые скажем так БЛОГЕРЫ выпускают кхм-кхм видео об этом,нуу вы сами знаете какие,из-за этого гача лайф рушится и даже может стать для почти подростков.Бесит еще то,что Луни не может ничего сделать.Все что остается так это убрать некоторые позы похожие на кхм-кхм и телесный цвет.Но потом он смог сделать это,в настоящее время мы не можем сделать телесный цвет на одежду.(только на майку и шорты)(К сожалению,в интернете можно скачать старую версию где есть телесный цвет).В этой игре можно играть в мини-игры,создать персонажа.В ютубе есть такие люди которые тупо берут персонажа игры и ничего не меняют,да,понимаю то что у них нет фантазии,но почему именно брать в игре?Можно же кого то попросить сделать ему персонажа :/ бесячее бывает еще то,что люди(не все)делают персонажа в одном цвете,да,знаю мы все так делали,но ведь не всегда у нас один и тот же вкус и поэтому нам надоедает перс с одним цветом(Никого не хотела обидеть).Ну а так игра эта очень даже прикольная и залипающая,ты можешь развить фантазию и сделать уникального персонажа.Кстати,в этой игре у каждого персонажа созданым Луни есть аккаунты в разных соц-сетях,и обычно они офф.Еще можно заметить,о них говорят в статьях,википедиях.Зарабатываем кристаллы:1 способ:Заходим в гача лайф, свверху есть кнопка Gifts,нажимаем на нее и у нас появляется кнопка 20,000 (Вроде так)Нажимаем и нам начисляется 20,000 кристаллов.2 способ:Мы должны ходить на разные локации гача лайф и разговаривать в людьми(Как попасть на локации можно посмотреть в ютубе).3 способ:Просто играть в мини-игры.4 способ:Купить их за реальные деньги.(Бонус:Когда ты только скачал гача лайф,то тебе дают 200 кристаллов.)Куда их можно потратить:Обычно,мы задумываемся,откуда же эти педметы с мини-фильмов?Оказывается,можно просто их выбить из подарков которые можно купить за кристаллы.Сейчас в игре не очень нужна эта валюта,но я все равно написала способы как можно их получить.На локации лес находится локация дом и когда ты входишь в него тебе нужно ввести два кода которые ты можешь найти в ютубе.Рядом с домом есть еще один лес где понадобится всего лишь один дом.Но не зря мы попадем в секретки после кодов,там мы встретим СЕКРЕТНЫХ персонажей за которых мы так же получим КРИСТАЛЛЫ.Но на данный момент никто не хочет(Лениться)Зарабатывать и поэтому они скачивают взломку на кристаллы гача лайф :(
fgickAvNA2u49QDJPvUBh9woqLXIDd.jpgНа этом вся статья про эту игру окончена,зараннее всем спасибо,пока и удачи!!
Xakristl8 avatar

Xakristl8

August 15, 2021 at 04:33 AM

Gacha club лучше)
Nastenka8395 avatar

Nastenka8395

August 16, 2021 at 06:54 PM

гача лайф и гача клуб крутые

SugarCat avatar

SugarCat

August 16, 2021 at 09:57 PM

Игра крутая я в неё играла!
ZONTIKebaniy avatar

ZONTIKebaniy

August 17, 2021 at 03:12 PM

Wow! I like gacha life
koroleva1212 avatar

koroleva1212

August 18, 2021 at 04:05 AM

ягода малинка оп оп оп крутит головой
zoya_rblx avatar

zoya_rblx

August 18, 2021 at 08:21 PM

Спасибо за позитивные отзывы
varumo avatar

varumo

August 21, 2021 at 01:05 PM

вау очень круто спасибо огромное
Nastenka8395 avatar

Nastenka8395

August 21, 2021 at 06:10 PM

гача промто топ
Jopka_228122 avatar

Jopka_228122

August 21, 2021 at 06:37 PM

фигня эта ваша лайф
Mepleks123 avatar

Mepleks123

August 22, 2021 at 07:56 AM

Спасибо за отзыв
Xakristl8 avatar

Xakristl8

August 22, 2021 at 12:37 PM

Гача-клуб лучше
oatarkoa avatar

oatarkoa

September 11, 2021 at 01:12 AM

Хорошая игра, статья подробнее описала сюжет и гемплей.
Anon1631340360 avatar

Anon1631340360

September 11, 2021 at 12:34 PM

плохая игра.
KillReal_21 avatar

KillReal_21

September 11, 2021 at 02:05 PM

мне кажется это очень вкусно
Mastet12343 avatar

Mastet12343

September 11, 2021 at 10:00 PM

круто очень
Mastet12343 avatar

Mastet12343

September 11, 2021 at 10:00 PM

ага круто
Fan84 avatar

Fan84

September 11, 2021 at 10:53 PM

почему статья вообще без абзацев?! Читать *реново
Mocerrr2345 avatar

Mocerrr2345

September 13, 2021 at 12:53 PM

Gacha Life:Игра в жанре аниме.Популярна она потому-что выходят фильмы и видео об этой игре.Так же выходят веселые видео и даже реакции на приколы,шутки,челленджи,шипы!Самая бесячая вещь это то, что некоторые скажем так БЛОГЕРЫ выпускают кхм-кхм видео об этом,нуу вы сами знаете какие,из-за этого гача лайф рушится и даже может стать для почти подростков.Бесит еще то,что Луни не может ничего сделать.Все что остается так это убрать некоторые позы похожие на кхм-кхм и телесный цвет.Но потом он смог сделать это,в настоящее время мы не можем сделать телесный цвет на одежду.(только на майку и шорты)(К сожалению,в интернете можно скачать старую версию где есть телесный цвет).В этой игре можно играть в мини-игры,создать персонажа.В ютубе есть такие люди которые тупо берут персонажа игры и ничего не меняют,да,понимаю то что у них нет фантазии,но почему именно брать в игре?Можно же кого то попросить сделать ему персонажа :/ бесячее бывает еще то,что люди(не все)делают персонажа в одном цвете,да,знаю мы все так делали,но ведь не всегда у нас один и тот же вкус и поэтому нам надоедает перс с одним цветом(Никого не хотела обидеть).Ну а так игра эта очень даже прикольная и залипающая,ты можешь развить фантазию и сделать уникального персонажа.Кстати,в этой игре у каждого персонажа созданым Луни есть аккаунты в разных соц-сетях,и обычно они офф.Еще можно заметить,о них говорят в статьях,википедиях.Зарабатываем кристаллы:1 способ:Заходим в гача лайф, свверху есть кнопка Gifts,нажимаем на нее и у нас появляется кнопка 20,000 (Вроде так)Нажимаем и нам начисляется 20,000 кристаллов.2 способ:Мы должны ходить на разные локации гача лайф и разговаривать в людьми(Как попасть на локации можно посмотреть в ютубе).3 способ:Просто играть в мини-игры.4 способ:Купить их за реальные деньги.(Бонус:Когда ты только скачал гача лайф,то тебе дают 200 кристаллов.)Куда их можно потратить:Обычно,мы задумываемся,откуда же эти педметы с мини-фильмов?Оказывается,можно просто их выбить из подарков которые можн
Mocerrr2345 avatar

Mocerrr2345

September 13, 2021 at 12:53 PM

почему статья вообще без абзацев?! Читать *реново

Anon1631191832 avatar

Anon1631191832

September 13, 2021 at 08:58 PM

Гача клуб лусще
HUH1323 avatar

HUH1323

September 14, 2021 at 03:34 PM

Это говно из-за комьюнити
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

September 14, 2021 at 04:45 PM

спасибо за информацию
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

September 14, 2021 at 04:45 PM

но я эту игру не знал
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

September 14, 2021 at 04:46 PM

может попробую
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

September 14, 2021 at 04:46 PM

но позже наверное
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

September 14, 2021 at 04:46 PM

пока некогда
babalter avatar

babalter

September 15, 2021 at 04:43 PM

этом,нуу вы сами знаете какие,из-за этого гача лайф рушится и даже может стать для почти подростков.Бесит еще то,что Луни не может ничего сделать.Все что остается так это убрать некоторые позы похожие на кхм-кхм и телесный цвет.Но потом он смог сделать это,в настоящее время мы не можем сделать телесный цвет на одежду.(только на майку и шорты)(К сожалению,в интернете можно скачать старую версию где есть телесный цвет).В этой игре можно играть в мини-игры,создать п
Anon1631706917 avatar

Anon1631706917

September 15, 2021 at 05:00 PM

игра так себе

vilageKiborg avatar

vilageKiborg

September 20, 2021 at 04:12 PM

сначала я подумал что эта игра по мужикам из Гачи мучи данжа
8_Peak_8 avatar

8_Peak_8

September 20, 2021 at 09:41 PM

играю в гачу уже 4 года!
NazaD avatar

NazaD

September 20, 2021 at 11:11 PM

страшро
MALINA499 avatar

MALINA499

October 24, 2021 at 11:50 PM

Игра нормальная. Но некоторые люди делают видео,которые можно назавать "гача-sрача".

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