про карты СТИМ ВАЛЕТ

Vahab81 Можно ли их тута брать в евро или долларах ? и как ими воспользоваться в России ? если с ними проблемы ? а также с предоплаченными картами виза и мастер кард долларовыми и евро !? кто пользовался отпишитесь

danilpropro разныцы нету где ты оно будет оплачиваца везде уже покупал знаю

Vahab81 так валет или мастеркартами платил ? и каким номиналом и валютой

Qaqmk34 Предоплаченных карт виза и мастеркарт, на момент написания комментария, нет в наличии уже около полугода. Steam Wallet на сайте можно заказать только в евро и, насколько мне известно, на территории России они не активируются, так как валюта активируемой подарочной карты должна совпадать с валютой твоего стим аккаунта (согласно изменениям правилам стима от сентября 2020 года). Но лично в моей стране, где валюта стима - доллар, подарочные карты конвертируются без проблем.

Vahab81 спасибо , но в стиме же можно поменять страну на европейскую , где котируються евро.. ?! так можно будет провернуть ?! а потом обратно на россию поменять ?!

atfixteam Страну менять можно только в клиенте Стима и это будет возможно только, если у тебя как раз IP этой другой страны, иначе её не будет в списке выбора, что в свою очередь технически возможно только, если ты в другой стране находишься. Использование всяких вспомогательных средств типа VPN запрещено условиями договора. В худшем случае могут аккаунт закрыть.





Vahab81 кароче стим валет на евро в россии не применить ???





ZHESTJAGGA Евро не примет из России, для этого нужно, чтоб твоя валюта была Евро на стим аккаунте, менять валюту можно 1 раз в 3 месяца, такие ограничения появились в стиме год назад, насчёт долларов - ничего не могу сказать

ZHESTJAGGA Насчёт предоплаченных Visa и Mastercard - Предоплаченными евро и долларами стим не пополнить, какая бы у тебя страна не стояла.

С них получалось покупать только на фанатикале и humble bundle

Vahab81 я имею в виде , что тута нету смысла брать карту стим валет в евро ?! она не прокатит в России, это печально , а что тута тогда брать ?!)))

ZHESTJAGGA если у тебя нет аккаунта в валюте евро - то смысла нет.

Что тут брать - игры, 5 евро в кингвине, и другие призы: https://gamehag.com/ru/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd

Vahab81 если я тута возьму игру, она тоже в стиме не будет засчитана покупкой ?! или как ? кароче тута ничего не преобретёшь , чтобы в стиме убрали ограничение аккаунта.... я так понимаю ?!

Sergey24777 всё ради гемов люди вот и пишу