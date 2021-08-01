про карты СТИМ ВАЛЕТ

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Дождь

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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: я тебя услышал
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
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SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem191 от Дождя.
novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
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про карты СТИМ ВАЛЕТ

Vahab81 avatar

Vahab81

August 1, 2021 at 10:54 PM

Можно ли их тута брать в евро или долларах ? и как ими воспользоваться в России ? если с ними проблемы ? а также с предоплаченными картами виза и мастер кард долларовыми и евро !? кто пользовался отпишитесь
danilpropro avatar

danilpropro

August 1, 2021 at 11:25 PM

разныцы нету где ты оно будет оплачиваца везде уже покупал знаю
Vahab81 avatar

Vahab81

August 1, 2021 at 11:30 PM

так валет или мастеркартами платил ? и каким номиналом и валютой
Qaqmk34 avatar

Qaqmk34

August 3, 2021 at 01:24 AM

Предоплаченных карт виза и мастеркарт, на момент написания комментария, нет в наличии уже около полугода. Steam Wallet на сайте можно заказать только в евро и, насколько мне известно, на территории России они не активируются, так как валюта активируемой подарочной карты должна совпадать с валютой твоего стим аккаунта (согласно изменениям правилам стима от сентября 2020 года). Но лично в моей стране, где валюта стима - доллар, подарочные карты конвертируются без проблем.
Vahab81 avatar

Vahab81

August 3, 2021 at 01:27 AM

спасибо , но в стиме же можно поменять страну на европейскую , где котируються евро.. ?! так можно будет провернуть ?! а потом обратно на россию поменять ?!
atfixteam avatar

atfixteam

August 4, 2021 at 04:16 PM

Страну менять можно только в клиенте Стима и это будет возможно только, если у тебя как раз IP этой другой страны, иначе её не будет в списке выбора, что в свою очередь технически возможно только, если ты в другой стране находишься. Использование всяких вспомогательных средств типа VPN запрещено условиями договора. В худшем случае могут аккаунт закрыть.

Vahab81 avatar

Vahab81

August 4, 2021 at 10:35 PM

кароче стим валет на евро в россии не применить ???

ZHESTJAGGA avatar

ZHESTJAGGA

August 4, 2021 at 10:51 PM

Евро не примет из России, для этого нужно, чтоб твоя валюта была Евро на стим аккаунте, менять валюту можно 1 раз в 3 месяца, такие ограничения появились в стиме год назад, насчёт долларов - ничего не могу сказать
ZHESTJAGGA avatar

ZHESTJAGGA

August 4, 2021 at 10:52 PM

Насчёт предоплаченных Visa и Mastercard - Предоплаченными евро и долларами стим не пополнить, какая бы у тебя страна не стояла.
С них получалось покупать только на фанатикале и humble bundle
Vahab81 avatar

Vahab81

August 4, 2021 at 10:55 PM

я имею в виде , что тута нету смысла брать карту стим валет в евро ?! она не прокатит в России, это печально , а что тута тогда брать ?!)))
ZHESTJAGGA avatar

ZHESTJAGGA

August 5, 2021 at 08:52 AM

если у тебя нет аккаунта в валюте евро - то смысла нет.
Что тут брать - игры, 5 евро в кингвине, и другие призы: https://gamehag.com/ru/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd
Vahab81 avatar

Vahab81

August 5, 2021 at 09:22 AM

если я тута возьму игру, она тоже в стиме не будет засчитана покупкой ?! или как ? кароче тута ничего не преобретёшь , чтобы в стиме убрали ограничение аккаунта.... я так понимаю ?!
Sergey24777 avatar

Sergey24777

August 7, 2021 at 03:29 PM

всё ради гемов люди вот и пишу
atfixteam avatar

atfixteam

August 7, 2021 at 07:15 PM

@Vahab81
Отрывок с официальной страницы Стима "Аккаунты с ограниченными правами":

"Вы должны потратить не меньше 5 долларов США в магазине Steam", чтобы снять ограничения. Дальше там указано, какими возможностями это можно сделать, но все они связаны с магазином Стим. Приобрести что-то вне магазина Стим недостаточно.

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