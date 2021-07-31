The wolf. Что это и как играть?

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Дождь

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novice rank iconTecna23: Было мало хаха
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
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SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem28 от Дождя.
novice rank iconTecna23: привет
novice rank iconKeshav Kumar: привет
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord, чтобы участвовать в ежедневных розыгрышах гемов!
novice rank iconDream 300: хх
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Я хочу это
novice rank iconArthursTwin: Что происходит, кто сегодня собирается заработать деньги?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: доброе утро
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: Доброе утро, геймеры!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem191 от Дождя.
novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
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novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
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Назад к форуму От пользователей

The wolf. Что это и как играть?

Ryan2311 avatar

Ryan2311

July 31, 2021 at 12:46 AM

The wolf - моя любимая игра. Вот пришло время и вам рассказать об этой неплохой игре.


The wolf - это довольно интересная онлайн игра. Она похожа на другие симуляторы животных, но здесь возможна командная работа. Основная цель игры - побеждать будучи волком различных животных и животных-чемпионов и прокачивать свои навыки. Побеждая их ты получаешь монеты,XP и алмазы. За монеты ты можешь улучшать своего персонажа (волка). С помощью XP ты получаешь новый уровень, получаешь новые навыки и открываешь их, потратив на это алмазы. Навыки - очень важная часть твоего персонажа (волка). Вот все виды навыков:
  • Основные. Они больше всего нужны в бою и наносят больше всего урона. Это твои самые первые навыки, доступны уже на 1 уровне.
  • Ауры. В основном они исцеляют и повышают другие навыки. Могут также повысить шанс критического удара (удар наносит больше урона, чем предполагалось)
  • Особенности. Обычно это навыки определённой стихии. Они тоже довольно много урона наносят. Примеры таких навыков: огненные шары, ядовитый укус, ловушка.
  • И последнее - тотемы. Они позже всего появляются - на 25 уровне. Это небольшое дополнение к другим твоим навыкам. Обычно они замедляют или вовсе останавливают противника на некоторое время. Урона мало наносят
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А теперь давай ещё раз вспомним, что игра онлайн. И игра предусмотрела отношения с другими игроками. С приходом на какую-либо локацию у тебя 0 очков. За каждую победу над животными ты получаешь очки. Когда их у тебя становится больше всех игроков, ты становишься Альфой. Если Альфа увидела сильное животное, она может звать других игроков на помощь. По собственному желанию другие игроки могут телепортнуться к Альфе на помощь. Также есть чат, где помимо разговоров указывается кто пришёл в игру, кто ушёл и кого убило какое-либо животное. На картинке можно видеть портал Альфы и чат. 655fKkgGxMRHSiN0Zi60zRTnMSyTDo.jpg
Кстати, а насчёт животных-чемпионов. Это животные, которые гораздо сильнее других животных своего вида и имеют особые навыки. Животное-чемпион больше своих сородичей и на теле у него видны царапины и шрамы. Один игрок вряд ли сможет справиться с таким зверем!RFqq1UlX0hTyLtPsdfxns0Uf7iyOF8.jpg
Ещё есть другие локации, они распределены по уровням. На каждый десятый уровень ты получаешь новую локацию. Всего локаций пять. В каждой локации свои звери, своя карта, свои виды. 
А теперь немного о своём опыте. На данный момент я на 30 уровне в этой игре. На 4 карте. Играю уже полгода, раз-два в неделю. Просто, дел много, а так могла и больше играть. И напоследок, моя оценка этой игры:
Плюсы: хорошая графика, много целей, есть к чему стремиться.
Минусы: некоторые животные так сильны, что даже 10 игроков не могут их победить. Они убивают их одним ударом.
Оценка: 4 (четыре) из 5 (пяти)
Mills12 avatar

Mills12

August 1, 2021 at 11:15 PM

Прикольно)
Nastenka8395 avatar

Nastenka8395

August 16, 2021 at 08:14 PM

безпонятия
SugarCat avatar

SugarCat

August 17, 2021 at 03:26 PM

круто
SugarCat avatar

SugarCat

August 17, 2021 at 03:26 PM

круто
Annawolf7EY avatar

Annawolf7EY

August 17, 2021 at 06:09 PM

крууууууууууууууууто
koroleva1212 avatar

koroleva1212

August 18, 2021 at 04:03 AM

круто лайк люблю серенагалового
Anon1659684716 avatar

Anon1659684716

August 5, 2022 at 12:36 PM

Как убивать с дистанции?многие геймеры the wolfдаже не приближаясь к врагу с дистанции как то тапают и убивают либо наносят * навыками...
hjyhliuoih92 avatar

hjyhliuoih92

August 5, 2022 at 07:42 PM

Я В АФИГЕ
Tontrop avatar

Tontrop

June 21, 2024 at 06:41 PM

ок,спасибо
vg55 avatar

vg55

June 24, 2024 at 09:05 PM

Она платная или бесплатная?
Anon1684510022 avatar

Anon1684510022

August 25, 2024 at 11:15 AM

О, игра детства

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