The wolf. Что это и как играть?

The wolf - моя любимая игра. Вот пришло время и вам рассказать об этой неплохой игре.

Основные. Они больше всего нужны в бою и наносят больше всего урона. Это твои самые первые навыки, доступны уже на 1 уровне.

Ауры. В основном они исцеляют и повышают другие навыки. Могут также повысить шанс критического удара (удар наносит больше урона, чем предполагалось)

Особенности. Обычно это навыки определённой стихии. Они тоже довольно много урона наносят. Примеры таких навыков: огненные шары, ядовитый укус, ловушка.

И последнее - тотемы. Они позже всего появляются - на 25 уровне. Это небольшое дополнение к другим твоим навыкам. Обычно они замедляют или вовсе останавливают противника на некоторое время. Урона мало наносят

The wolf - это довольно интересная онлайн игра. Она похожа на другие симуляторы животных, но здесь возможна командная работа. Основная цель игры - побеждать будучи волком различных животных и животных-чемпионов и прокачивать свои навыки. Побеждая их ты получаешь монеты,XP и алмазы. За монеты ты можешь улучшать своего персонажа (волка). С помощью XP ты получаешь новый уровень, получаешь новые навыки и открываешь их, потратив на это алмазы. Навыки - очень важная часть твоего персонажа (волка). Вот все виды навыков:А теперь давай ещё раз вспомним, что игра онлайн. И игра предусмотрела отношения с другими игроками. С приходом на какую-либо локацию у тебя 0 очков. За каждую победу над животными ты получаешь очки. Когда их у тебя становится больше всех игроков, ты становишься Альфой. Если Альфа увидела сильное животное, она может звать других игроков на помощь. По собственному желанию другие игроки могут телепортнуться к Альфе на помощь. Также есть чат, где помимо разговоров указывается кто пришёл в игру, кто ушёл и кого убило какое-либо животное. На картинке можно видеть портал Альфы и чат.Кстати, а насчёт животных-чемпионов. Это животные, которые гораздо сильнее других животных своего вида и имеют особые навыки. Животное-чемпион больше своих сородичей и на теле у него видны царапины и шрамы. Один игрок вряд ли сможет справиться с таким зверем!Ещё есть другие локации, они распределены по уровням. На каждый десятый уровень ты получаешь новую локацию. Всего локаций пять. В каждой локации свои звери, своя карта, свои виды.А теперь немного о своём опыте. На данный момент я на 30 уровне в этой игре. На 4 карте. Играю уже полгода, раз-два в неделю. Просто, дел много, а так могла и больше играть. И напоследок, моя оценка этой игры:Плюсы: хорошая графика, много целей, есть к чему стремиться.Минусы: некоторые животные так сильны, что даже 10 игроков не могут их победить. Они убивают их одним ударом.Оценка: 4 (четыре) из 5 (пяти)