Дождь

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apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 гемов = 5 $, вы можете выбрать $ в своём профиле
novice rank iconGamer /: Есть ли здесь кто-нибудь араб или египтянин?
novice rank iconGamer /: Привет всем
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem191 от Дождя.
novice rank iconpkeydrop876543: Как лучше всего здесь начать зарабатывать и как камни превращаются в награды? Раньше, по-моему, было 7000 за 50 наград. А сейчас как? Это вообще выгодно? Потому что я не знаю.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: эй
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: привет
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: иногда это задерживается
novice rank iconItalia Troller: для игр
novice rank iconItalia Troller: он не отслеживал мой прогресс по мне
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem59 от Дождя.
novice rank iconDepstory: Через сколько приходят гемы за игры?
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novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
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Europa Universalis IV | Интересные страны

asdadasdad avatar

asdadasdad

July 29, 2021 at 09:49 PM

Сегодня я расскажу о парочке интересных стран в Europa Universalis IV, которые советую попробовать и вам!


Всем привет! Перед началом карантина мне друг посоветовал сыграть в Europa Universalis IV. Поначалу было очень трудно, ведь ранее я никогда не играл в такие глобальные стратегии, но когда получилось разобраться с механикой игры, начался настоящий разнос. Каждый день по пять часов без перерыва я проводил за компом, захватывая врагов и развивая экономику. Теперь, набравшись опыта в игре и пройдя её несколько раз ( для меня победа — уничтожение всех великих держав, которых представляют угрозу моему государству своей огневой мощью ) я хочу поделится, за какие страны мне удалось поиграть и что получилось создать в итоге.xsA3clHP5GjUK7IMadL26ZtzuPohOp.png
   Храбрые саксонцы немецкой культуры. Имея неплохое начальное развитие и крайне полезные саксонские идеи, эта страна отлично подойдет для игры даже новичкам. Ещё в качестве отличного бонуса, вам будет доступно сразу после старта игры, заключить военный союз с Австрией и Бранденбургом, что я думаю несомненно поможет защищаться от врагов и иметь хороших союзников в резерве. За Саксонию мне удалось создать сначала Пруссию, а потом объединить все германские регионы и объявить себя Германией.
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   Прекрасная страна Неаполь. Отличное развитие провинций и самая выгодная торговая столица в мире - Генуя. В её торговый оборот попадают товары со всех углов мира: Южной и Северной Америки, Африки, Европы, Азии. Но у всего хорошего есть свои недостатки. Начать можно с одного из соседей Неаполя — Папской области. Являясь святейшей престола, как только мы попробуем захватить хотя бы несколько провинций папаши, получим священную войну против всей Европы. Да и император Священной Римской Империи постоянно будет хотеть нас подчинить.
   Если вы хотите по настоящему насладиться игрой за Неаполь, рекомендую установить мод Russian Universalis. Захватив всю Сицилию, мне удалось воссоздать Королевство Обеих Сицилий. Вскоре я принял Ислам и смог возродить Римскую Республику (до империи не дошёл, потерял сохранение).
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   В ванильной версии игры за её толком поиграть не получиться, ведь начиная с 1444 года Османы захватили всю Анатолию. Поэтому запускаем 1309 год в Russian Universalis и видим, что османы только начали возрождаться, а значит у нас есть шанс изменить историю. Анатолические идеи Ангоры нацелены на лимит рекрутов и армии, но при создании нового государства, советую их сменить. Советую находить себе верных союзников и опасаться Мамлюков и возрождения Османской Империи. Играя за Ангору, мне удалось создать Турецкую Республику, а затем и Румский Султанат.
   На этом моменте я хочу попрощаться с вами. Если моя статья попадёте в сообщество, то возможно запилю вторую часть по странам. Спасибо всем за внимание, до встречи!

iz1am avatar

iz1am

July 29, 2021 at 10:42 PM

крутооо
SugarCat avatar

SugarCat

August 19, 2021 at 08:32 PM

понятно

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