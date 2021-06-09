Писать со степенью износа пожалуйста
о дааа
как раз недавно интересовался этой темой
смотри до 10к можешь взять тычки наваху нож с лезвием крюком или фальшион
я бы однозначно выбрал фальшион но дело твое
теперь скины
африканская сетка- можешь брать любого износа она почти не коцается(после полевых идеальный вариант)
сажа- если будешь брать его то бери немного поношенное а лучше прямо с завода
северный лес-немного поношенное
дамасская сталь- любое качество дропается только яркость
пыльник- любое качество
и отдельный скин это ручная роспись на нож с лезвием крюком (после полевых как раз)