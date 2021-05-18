Что лучше файв севен или цзшка?

Я до сих пор не определился и не знаю что выбрать.
я тут одна не понимаю почему ? гыгыггыгы
файв севен лучше там больше патрон да и меткость лучше чем у цз
вауу графика топ и ещё от первого лица как валорант надо попробовать
цз хороша на ближних дистанциях, а файвсевен на средних(у него так же большая бронепробиваемость)
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Цзшка на эко хорошо идёт, файв севен не очень мне
Смотря на что на пстолетку или на эко, на пистолетку файв севен, на эко цзшку
Cz- для меня топ, особенно на эко