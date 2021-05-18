Что лучше файв севен или цзшка?

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novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
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novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
apprentice rank iconlitwickclub995: ну это тогда ключ minecraft java и bedrock edition microsoft store или что-то в этом роде
novice rank iconffe: ну, это дает вам аккаунт, так что вы не можете добавить его к своему аккаунту, если у вас уже есть аккаунт
apprentice rank iconlitwickclub995: работает для меня
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Что лучше файв севен или цзшка?

Danger_Ranger avatar

Danger_Ranger

May 18, 2021 at 05:29 PM

Я до сих пор не определился и не знаю что выбрать.
eva_black08 avatar

eva_black08

May 18, 2021 at 06:31 PM

я тут одна не понимаю почему ? гыгыггыгы
Reytefor avatar

Reytefor

May 18, 2021 at 06:53 PM

бери негев )))
roysez avatar

roysez

May 19, 2021 at 01:13 PM

файв севен лучше там больше патрон да и меткость лучше чем у цз
Doctor_Louis64 avatar

Doctor_Louis64

May 23, 2021 at 04:52 PM

вауу графика топ и ещё от первого лица как валорант надо попробовать
Rinm21 avatar

Rinm21

May 23, 2021 at 09:39 PM

five seven





b1bns1 avatar

b1bns1

June 2, 2021 at 11:18 PM

тут уже как смотреть
vez_art234 avatar

vez_art234

June 3, 2021 at 10:34 PM

очень прикольная игра!!!
lxvdthunder avatar

lxvdthunder

June 6, 2021 at 06:04 PM

цз хороша на ближних дистанциях, а файвсевен на средних(у него так же большая бронепробиваемость)
afin1st avatar

afin1st

June 6, 2021 at 11:09 PM

Чтобы закреплять, добавлять или удалять фрагменты, используйте значок редактирования.
aaa3aaa avatar

aaa3aaa

July 24, 2021 at 10:07 PM

я играю с файф севеном
efzor avatar

efzor

August 22, 2021 at 07:45 PM

файфсевен
naquenowki avatar

naquenowki

August 23, 2021 at 02:26 AM

Цзшка на эко хорошо идёт, файв севен не очень мне
kapitowka avatar

kapitowka

August 24, 2021 at 11:10 AM

Смотря на что на пстолетку или на эко, на пистолетку файв севен, на эко цзшку
NooB_Pro0 avatar

NooB_Pro0

August 25, 2021 at 03:03 AM

Five-Seven надёжней.
ddchill avatar

ddchill

August 26, 2021 at 02:44 AM

Я предпочитаю Five-Seven
Dimarey213 avatar

Dimarey213

August 26, 2021 at 09:48 AM

Cz- для меня топ, особенно на эко
Kolyan101181 avatar

Kolyan101181

August 27, 2021 at 05:49 AM

цз на эко - карашо)
144hg avatar

144hg

August 27, 2021 at 01:54 PM

Five seven

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Что лучше файв севен или цзшка? на форуме Counter-Strike: Global Offensive на Gamehag