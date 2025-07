Какие есть хорошие РПГ игры?

Привет! Roblox, это не место где ты найдёшь годные рпг игры, но парочка неплохих всё же есть. Dungeon Quest- самая популярная, уверен о ней ты знаешь.Treasure Quest,Blade Quest,Rumble Quest,:bow_and_arrow:World // Zero. Knightfall RPG новая игра, по моему мнению довольно перспективная. Adventure Up!- моя любимая rpg игра в роблоксе. есть проекты сделанные по аниме, к примеру Swordburst 2. Многие игры я упустил, но попробуй что-то из этого списка. В этих играх однотипный геймплей, но мне не надоело в них играть. Если ты играешь в динамичные игры по типу Lost Ark, тебя врятли эти игры удивят. Чтобы ты сам добавил в этот список? Удачи и пока.

