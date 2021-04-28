комьюнити CS:GO - параша или нет ?

AlanGmyzin

чтож, комьюнити это очень не устойчивая тема, но давайте поговорим о нынешнем комьюнити если вы играли в игру, вы скорее всего встречали часто людец которые обзывают вас, так вот это токсики не будем углубляться в историю этоого слова, расскажу кто такие токсики итак, это люди которые попадаются в матче, они при ваших неудачах пытаются вас обазвать, понизитт настроение и тому подобное, почему они это делают ? на самом деле никто не знает, но скорее всего это изза плохой семьи, плохих друзей, и другие плачевные условия, они хотят вымести злость на игроков, и их не кто не держит, а обзывают они только в играх потому что в интернете можно говорить что хочешь и тв не будешь за эти слова отвечать в реальности, врядли вы поедете в другую страну за школьником который назвал тебя плохо к сожалению, большая часть комьюнити - токсики, возможно вы токсик также, хоть несколько раз в жизни, но мы были токсиками, возможно кто тт срывается на тиммейтах, но одно дело кричать на них с выключенным микрофоном, а другое с включенным, и тем самым диз моралить команду, тоесть вести ее к поражению, потому что диз мораль повлияет на ваше настроение, внимание и силы, тоесть если вам грустно(изза токсиков), вы начнете бытт рассеяным, слабым и тому подобное, тоесть вы будете начинать проигрывать вывод- не дтз моральте тиму своими криками, а то есть огромный шанс словитт жалоб, проиграть каткк и т.п.