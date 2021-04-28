комьюнити CS:GO - параша или нет ?

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novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
apprentice rank iconlitwickclub995: ну это тогда ключ minecraft java и bedrock edition microsoft store или что-то в этом роде
novice rank iconffe: ну, это дает вам аккаунт, так что вы не можете добавить его к своему аккаунту, если у вас уже есть аккаунт
apprentice rank iconlitwickclub995: работает для меня
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комьюнити CS:GO - параша или нет ?

AlanGmyzin avatar

AlanGmyzin

April 28, 2021 at 10:55 PM

чтож, комьюнити это очень не устойчивая тема, но давайте поговорим о нынешнем комьюнити если вы играли в игру, вы скорее всего встречали часто людец которые обзывают вас, так вот это токсики не будем углубляться в историю этоого слова, расскажу кто такие токсики итак, это люди которые попадаются в матче, они при ваших неудачах пытаются вас обазвать, понизитт настроение и тому подобное, почему они это делают ? на самом деле никто не знает, но скорее всего это изза плохой семьи, плохих друзей, и другие плачевные условия, они хотят вымести злость на игроков, и их не кто не держит, а обзывают они только в играх потому что в интернете можно говорить что хочешь и тв не будешь за эти слова отвечать в реальности, врядли вы поедете в другую страну за школьником который назвал тебя плохо к сожалению, большая часть комьюнити - токсики, возможно вы токсик также, хоть несколько раз в жизни, но мы были токсиками, возможно кто тт срывается на тиммейтах, но одно дело кричать на них с выключенным микрофоном, а другое с включенным, и тем самым диз моралить команду, тоесть вести ее к поражению, потому что диз мораль повлияет на ваше настроение, внимание и силы, тоесть если вам грустно(изза токсиков), вы начнете бытт рассеяным, слабым и тому подобное, тоесть вы будете начинать проигрывать вывод- не дтз моральте тиму своими криками, а то есть огромный шанс словитт жалоб, проиграть каткк и т.п.
xalid1 avatar

xalid1

April 29, 2021 at 07:52 PM

можно было сделать это как статья но то что комьюнити кс параша я согласен
1919f avatar

1919f

April 29, 2021 at 08:04 PM

и то и то
StoryPvP_ avatar

StoryPvP_

April 29, 2021 at 08:10 PM

и то и то, согласен
pipkus avatar

pipkus

April 30, 2021 at 10:10 AM

изза того что кс стала бесплатной появилось достаточно много неадекватной школоты,но а так нельзя сказать ,то что комьюнити у игры плохое.
Dimas_2280 avatar

Dimas_2280

May 2, 2021 at 11:44 PM

Бесплатно зробили школоти появилось
wewe8980 avatar

wewe8980

May 3, 2021 at 02:00 AM

ну как попадёться
ZEIRF avatar

ZEIRF

May 3, 2021 at 06:27 PM

НАВЕРНОЕ КОМЛЬНИТИ СТАЛО УЖАСНО ИЗ-ЗА ЧИТЕРОВ КОТОРЫЕ ИГРАЮТ В БЕСПЛАТНУЮ КС

alexfrzz avatar

alexfrzz

May 4, 2021 at 09:15 AM

50/50





Lvumba3427 avatar

Lvumba3427

May 4, 2021 at 02:40 PM

лично я встречал как адекватных людей, так и отбитых додиков
PR1ZE avatar

PR1ZE

May 4, 2021 at 03:00 PM

Конечно параша
Rw1st avatar

Rw1st

May 4, 2021 at 03:16 PM

Есть нормальные игроки и токсики. Так что частичто
VerTuXaN avatar

VerTuXaN

May 4, 2021 at 03:55 PM

средне

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