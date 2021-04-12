Spaceflight Simulator | Обзор

Добрый вечер. На днях прошёл игру Spaceflight Simulator и, не найдя ни одной статьи о ней на Gamehag, решил написать свою. Приятного чтения.

Игра представляет собой симулятор межпланетных перелетов, исследования космоса, планет и многого другого. Если многим этот симулятор представится песочницей без сюжета, то для меня это совсем другое. В игре есть миссии (о которых будет сказано ниже), в каждой есть свой сценарий и достигнутая цель. Я, достигнув все цели, могу честно сказать, что прошёл игру. Правда SFS (Spaceflight Simulator) постоянно обновляется и добавляются новые и новые миссии.И так, ты устанавливаешь приложение, открываешь его и нажимаешь "играть". Далее ты создаешь свой мир во вселенной SFS. Тебе не терпится и ты хочешь быстрее полететь к звёздам? Перед этим надо сконструировать твой первый летательный аппарат. Ты можешь воспользоваться чертежами игры, или, проявить креативность, и сделать собственную ракету. Выбор за тобой!В симуляторе огромный выбор деталей для выполнения миссий. Геймплей, в целом, сбалансированный. Мир игры представлен четырьмя планетами: Меркурием, Венерой, Землей, Марсом, а также Солнцем и несколькими спутниками. Важной частью геймплея являются миссии. Благодаря миссиям игрок может поставить себе цель в SFS, например "Достигнуть Марса". Основной целью в игре является посадка на планету/спутник и благополучное возвращение на Землю. Однако есть много других: выход на орбиту, благополучная посадка (без возвращения на Землю), столкновение (не цель, но является конечной точкой полёта). Самой сложной целью для меня была посадка на Меркурий.Если вы думаете, что посадкой на планету и возвращением на Землю всё ограничено, то это не так. Ты можешь собирать космические станции на орбитах и конструировать планетоходы. Скоро в игре появятся астронавты и "режим карьеры". В режиме "постройки" тебе дают столько деталей, сколько тебе нужно. При корректном их использовании, ты легко сможешь долететь до каждой из планет. Однако ты должен знать физику игры.А вот и самое основное -- физика SFS. От неё в игре зависит всё. Первое, что важно знать, это траектория полёта. Если ты хочешь куда-то добраться, то ты должен постоянно пользоваться картой. Чтобы изменить траекторию нужно, включать и выключать двигатели. Если включить двигатели в направлении траектории, то траектория будет увеличиваться, а в ином случае -- уменьшаться. Для построение траектории к планете, ты должен сначала выйти на орбиту земли, те "закруглить" траекторию полёта вокруг Земли.Второе, и не менее важное -- скорость. При первой космической скорости для орбиты Марса, например, нельзя сесть на Марс. Твой аппарат должен приземляться со скоростью 3 м/c, чтобы не повредить важные детали для миссии. Каждое сломанное колесо, марсохода, обойдётся вам в перезапуск миссии. Однако вертикальная скорость, это не самое опасное, что может случиться. Страшнее всего, если аппарат не приспособлен к "горизонтальной" скорости. Он будет лететь, как самолёт, пока не закончится топливо. Чтобы пресечь это, нужно использовать парашюты на планетах с атмосферой.Графика SFS довольно приятна для глаза. Каждая планета имеет свой ландшафт, небо. Как факт, Венера на подлёте закрыта облаками, после приземления небо желтоватого оттенка. Есть эффекты взрывов, огня. Скоро будут эффекты горения в атмосфере. В космосе ваш корабль плавно движется на фоне многочисленных звёзд, от этого есть некое чувство пустоты.Вот и пора заканчивать. Вы узнали об игре, изменившей моё мнение о космический симуляторах. Советую попробовать поиграть в неё. Ну вот, пока. Спасибо, что уделили внимание моей статье.