Не принимают задание, что делать?

Сделал задание не приняли, пришло уведомление что я якобы не создал новый аккаунт, я заново создал новый акк, опять не приняли, помогите
Второй раз что написали при отказе. У меня просто похожая ситуация и информация будет не лишней.
тоже самое что и в первый раз, еще такое сообщение приходит когда у тебя ник в игре и в сайте разные, и когда ты зарегался не по ссылке gamehag
я целую два часа потратил чтобы получит 1-й уровень, а они не дают награду и как мне бит ??
Я попробую еще раз, если они не дадут награды, тогда я поставлю себе низкую оценку :rage::rage:
Я отправил второй раз если не примут я пишу в поддержку
уже 15 часов жду чтоб приняли
Если в течение часа не дали, считай всё.
уже 15 часов жду чтоб принялиГ
Геймхаг какого фига
почему если ты выполнил правильно мисию тог емы высылают через час
а если не правильно то через 35 часов
Серйозно что не так с вашей платформой
почему надо регаться через вашы хреново сделаные сылки
и еще вы можете понять что у человека не бесконечность почт чтобы создать новый ак в игре особенно если вы говорить ты не зарегал новый акк
Да, с новыми акками это пздц. Ещё и задания могут не засчитать вообще, то очень сильно огорчает, так, это среднее приложение, и очень не многим подойдёт
а и ещё, подскажите, как фармить опыт, а то ну это просто смерть. Я сижу, пишу на форумах, статьи коменчу, сам написал статью(причём нормальную, пока ничего за неё не дали) я делаю все простые задания
не по играм, а внутри сайта, точнее, в мобильном приложении, так опыта мне вообще ни за что не начисляют. Почему?
я уже жду 1 час и не собираюсь начинать заново
Стоит ли выполнять квест?
mishaper1, Потому что это реф ссылки,когда по ним создают акк им деньги капают
Парни, чего вы бомбите ?)
Получить первый уровень можно за 5 минут, не приняли значит не приняли.
Вы ничего не вкладываете и хотите получить бесплатные призы за настоящие деньги..
разработчики gamehag за деньги заработанные на рекламе дарят вам бесплатные призы..
поэтому будьте благодарны и тому что есть, мне тоже не приняли квест, однако перед этим принимали за пару часов и я покупал призы.