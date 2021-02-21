Не принимают задание, что делать?

GemЗарабатывать

bogdanlitvin92
bogdanlitvin92
Gem28
espinolaemilyn
espinolaemilyn
Gem28
spiderbiter245
spiderbiter245
Gem7
Sérgio Trovão
Sérgio Trovão
Gem28
cronourameshi4
cronourameshi4
Gem18
serseri genc
serseri genc
Gem343
carriersara790
carriersara790
Gem28
Phoenix X
Phoenix X
Gem49
star brils
star brils
Gem28
gabomendoza0117
gabomendoza0117
Gem28
Phoenix X
Phoenix X
Gem7
carriersara790
carriersara790
Gem875
Mr Desperado
Mr Desperado
Gem10
Phoenix X
Phoenix X
Gem14
Diogo Cabral
Diogo Cabral
Gem21
Jona Jona
Jona Jona
Gem70
jeff donald
jeff donald
Gem147
michael jay
michael jay
Gem22
Alfred Bundle
Alfred Bundle
Gem14
WildGoatSoup
Gem1,238
Дождь

Gem375

novice rank iconspiderbiter245: привет
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem114 от Дождя.
novice rank iconcronourameshi4: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconMr Desperado: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconGael seguil: hhooo
novice rank iconGael seguil: привет
novice rank iconAlfred Bundle: mone
novice rank iconfra4: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem177 от Дождя.
novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
apprentice rank iconlitwickclub995: ну это тогда ключ minecraft java и bedrock edition microsoft store или что-то в этом роде
novice rank iconffe: ну, это дает вам аккаунт, так что вы не можете добавить его к своему аккаунту, если у вас уже есть аккаунт
apprentice rank iconlitwickclub995: работает для меня
Войдите, чтобы начать общение в чате

31

0/160

Назад к форуму Carnage

Не принимают задание, что делать?

Zip007 avatar

Zip007

February 21, 2021 at 02:20 AM

Сделал задание не приняли, пришло уведомление что я якобы не создал новый аккаунт, я заново создал новый акк, опять не приняли, помогите
Ramirez145 avatar

Ramirez145

February 21, 2021 at 02:27 AM

Второй раз что написали при отказе. У меня просто похожая ситуация и информация будет не лишней.
Zip007 avatar

Zip007

February 21, 2021 at 02:34 AM

тоже самое что и в первый раз, еще такое сообщение приходит когда у тебя ник в игре и в сайте разные, и когда ты зарегался не по ссылке gamehag
fandom050 avatar

fandom050

March 10, 2021 at 11:48 PM

я целую два часа потратил чтобы получит 1-й уровень, а они не дают награду и как мне бит ??

fandom050 avatar

fandom050

March 10, 2021 at 11:53 PM

Я попробую еще раз, если они не дадут награды, тогда я поставлю себе низкую оценку :rage::rage:
GrigOffical avatar

GrigOffical

May 1, 2021 at 09:00 PM

Я отправил второй раз если не примут я пишу в поддержку
Raydzin avatar

Raydzin

June 23, 2021 at 03:00 PM

уже 15 часов жду чтоб приняли
Nasar6667 avatar

Nasar6667

August 23, 2021 at 01:48 PM

Здесь дают награду?
BanderD avatar

BanderD

August 24, 2021 at 10:20 AM

Если в течение часа не дали, считай всё.
ruzavinroma26 avatar

ruzavinroma26

August 24, 2021 at 11:15 AM

уже 15 часов жду чтоб принялиГ
mishaper1 avatar

mishaper1

September 6, 2021 at 09:27 PM

Геймхаг какого фига
почему если ты выполнил правильно мисию тог емы высылают через час
а если не правильно то через 35 часов
mishaper1 avatar

mishaper1

September 6, 2021 at 09:30 PM

Серйозно что не так с вашей платформой
почему надо регаться через вашы хреново сделаные сылки
и еще вы можете понять что у человека не бесконечность почт чтобы создать новый ак в игре особенно если вы говорить ты не зарегал новый акк

ura200555 avatar

ura200555

September 19, 2021 at 07:15 PM

Да, с новыми акками это пздц. Ещё и задания могут не засчитать вообще, то очень сильно огорчает, так, это среднее приложение, и очень не многим подойдёт
ura200555 avatar

ura200555

September 19, 2021 at 07:16 PM

а и ещё, подскажите, как фармить опыт, а то ну это просто смерть. Я сижу, пишу на форумах, статьи коменчу, сам написал статью(причём нормальную, пока ничего за неё не дали) я делаю все простые задания
ura200555 avatar

ura200555

September 19, 2021 at 07:17 PM

не по играм, а внутри сайта, точнее, в мобильном приложении, так опыта мне вообще ни за что не начисляют. Почему?
Douma_Aki avatar

Douma_Aki

October 27, 2021 at 01:41 PM

я уже жду 1 час и не собираюсь начинать заново
77740 avatar

77740

October 27, 2021 at 04:53 PM

ДА ВОБЩЕ

FCShakhtar2 avatar

FCShakhtar2

October 30, 2021 at 02:07 PM

Стоит ли выполнять квест?
kiruha_bros avatar

kiruha_bros

October 30, 2021 at 02:52 PM

курнуж виним
Hellmor_228sas avatar

Hellmor_228sas

August 16, 2023 at 06:55 AM

mishaper1, Потому что это реф ссылки,когда по ним создают акк им деньги капают
nano_KONG avatar

nano_KONG

October 2, 2023 at 11:26 PM

Парни, чего вы бомбите ?)
Получить первый уровень можно за 5 минут, не приняли значит не приняли.
Вы ничего не вкладываете и хотите получить бесплатные призы за настоящие деньги..
разработчики gamehag за деньги заработанные на рекламе дарят вам бесплатные призы..
поэтому будьте благодарны и тому что есть, мне тоже не приняли квест, однако перед этим принимали за пару часов и я покупал призы.

Join the conversion by creating an account on Gamehag

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играхПомощьО нас

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

Не принимают задание, что делать? на форуме Carnage на Gamehag