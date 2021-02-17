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Ограничения на просмотр рекламы?

denmuzikant96 avatar

denmuzikant96

February 17, 2021 at 10:04 AM

Почему в TV зоне, которая на компе. Через какое то время пишет "чтобы дальше смотреть рекламы вам придется выполнить задание на игру, или из стены", что за ограничения?
ilk1977 avatar

ilk1977

February 17, 2021 at 06:09 PM

ВЫполни задание - три дня будешь смотреть... Потом опять задание... ЖЖжжуть...
Qaqmk34 avatar

Qaqmk34

February 19, 2021 at 04:01 AM

На мой взгляд, эти ограничения очень обоснованы. Зачем постоянно кликать на одну и туже кнопку, если можно выполнить какое-нибудь интересное простое задание?
denmuzikant96 avatar

denmuzikant96

February 19, 2021 at 10:21 AM

А если все задания выполнены?
uvud774 avatar

uvud774

February 20, 2021 at 06:47 PM

Что???
4eder avatar

4eder

February 20, 2021 at 10:04 PM

заданыя непонятниэ помогитэ
ZHESTJAGGA avatar

ZHESTJAGGA

February 28, 2021 at 09:38 PM

Ну, потому что чтоб получать КД за просмотр рекламы нужно выполнить какое-нибудь задание к играм. Там всё написано
DesireToWin avatar

DesireToWin

June 15, 2021 at 05:16 PM

Согласен с вами Qaqmk34. одно и тоже надоедает, и есть ошибки в рекламах, но я каждий день пытаюсь дойти до лимит просмотра реклам TV zone, но не обязательно это смотрет одно и тоже есть скрипты для этого =) чтобы не мучаться например =) но от этого не будет хуже для геймхаг :grinning: и хотел сказать для ПК игр, у меня очень мало квестов и то много весять размером, в некоторых бывают ошибки с регистрацой в итоге не считывают квести, ваш аккаунт не новый хотя переходим от геймхага и регистрации именно после неё идет, нимного в некоторых играх система либо ссылки не правильно работают, очень обидно бывает) у меня почти уже закончились игры для пк, остальным мобильным не знаю доверять нет, многие рекемендуют выполнять комьютерных игр
atfixteam avatar

atfixteam

June 15, 2021 at 07:10 PM

Я уже несколько заданий выполнил, а меня всё равно не пускают в ТВ Зону.
DesireToWin avatar

DesireToWin

June 15, 2021 at 08:03 PM

atfixteam, А что пишит ошибка выходит какая нибудь либо вы с телефонного приложения заходите
Lena0elena avatar

Lena0elena

June 15, 2021 at 09:47 PM

Я не чего не поняла :
DesireToWin avatar

DesireToWin

June 16, 2021 at 08:30 AM

Lena0elena. а во что именно вам необходимо понять, тоесть чем можно помочь, что вас затрудняет в геймхаге

Freakjoke avatar

Freakjoke

June 16, 2021 at 12:46 PM

Если бы нн было огоаничений гейм хаг юы разорился
DesireToWin avatar

DesireToWin

June 16, 2021 at 03:07 PM

Ну это да, ты правь, Freakjoke. им нет пользы от одного айпи уже дважды смотрет одну ту же рекламу за сутки =) мы получаем эти призы потомучто они от этого тоже получают пользу )
atfixteam avatar

atfixteam

June 16, 2021 at 11:17 PM

@DesireToWin
Захожу через браузер на ПК. В приложении на смартфоне не ТВ Зона, а Апп Зона. Она-то нормально работает, а вот именно в ТВ Зоне появляется указанная в первом посте ошибка, что необходимо выполнить квест в игре или со стены, хотя уже несколько раз выполнял. Что-то заело.
gamag19 avatar

gamag19

June 18, 2021 at 12:35 AM

тот кто я я раскрою свой секрет рроаоркокаое со во время аоееенккнепеенррнеенннгенгаопавцнпфеа ваш
gamag19 avatar

gamag19

June 18, 2021 at 12:36 AM

луелункушупевнголашразпугср*67-7


DesireToWin avatar

DesireToWin

June 18, 2021 at 03:31 AM

atfixteam, понятно странно что такая ошибка выходит, попробуйте в другом браузере посмотрет рекламу, возможно поможет, но с таким то ошибкой даже незнаю, не уверен что в других браузерах исчезнеть, у меня вот на гугл хром работает не чётко, выходит какие-то ошибки после просмотра рекламы, либо пишит адблокер включен хотя он выключен, а вы не обращались в Мисти с такой проблемой, может быть они помогут всё же сама администрация проверяет бот =)
atfixteam avatar

atfixteam

June 18, 2021 at 05:17 AM

В поддержку ещё не обращался, т.к. полагаю, что они мне могут лишь посоветовать выполнить квест в игре или со стены, то есть тоже самое, что и в вышеуказанной ошибке стоит. Пробовал, кстати, в разных браузерах. Показывает только один клип, за который КД не выплачивает, а потом сразу ошибку. Теоретически ошибка должна сразу выскакивать, а не после одного клипа. Интересно, что первое время, как ТВ Зона появилась, она ещё без проблем работала. Потом, видимо, какой-то лимит был достигнут и теперь его никак не сбросить.
DesireToWin avatar

DesireToWin

June 19, 2021 at 03:13 PM

Очень странно, ну вы оказывается уже сделали несколько квестов и изменения нет, вы имеете права писать мисти и жалобовать администрации с доказательствами что не дают кд за тв зону, я бы сразу обратился) они очень помогают я активно им всегда пишу и получаю себе необходимые ответи, и вам советую, и не пробуйте одновременно смотрет рекламу сразу несколько браузерами либо апп зоной, тогда тоже в конце, могут оба выйти с ошибкой) уже тестил, но ошибки бывают много, последние дни на тв зоне ошибки выходять после 4-5 может 10-го просмотра рекламы, иногда бывают подрядь незнаю что не так, это всё начилось после новой обновления геймхага но в итоге вернули прежную версию
atfixteam avatar

atfixteam

June 20, 2021 at 02:08 AM

Одновременно в разных браузерах я никогда и не смотрел. Посмотрел, как ТВ Зона впервые появилась, где-то 50 клипов без проблем, а, может, и больше. Потом выскочила ошибка. Было это, наверно, полгода назад. Так до сих пор и не исчезает. Со временем я на неё забил, т.к. всё равно только по одному КД за клип давали, а в Апп Зоне по два. Но с 1 июня и в Апп Зоне стали только по одному КД давать. Поэтому решил сейчас ещё раз ТВ Зону попробовать, но ошибка всё ещё присутствует.

Возможно, конечно, что обе Зоны как-то между собой связаны, хотя одна на сайте, а другая в приложении. То есть, если смотреть часто Апп Зону, то ошибка выскакивает и в ТВ Зоне. Наоборот, соответственно, тоже. Но я это не проверял.
atfixteam avatar

atfixteam

June 20, 2021 at 07:29 PM

Или же не каждый "квест в игре или со стены" засчитывается, а только определённые.
Jufckitr avatar

Jufckitr

June 21, 2021 at 12:52 AM

рорполо
okandhello avatar

okandhello

June 21, 2021 at 02:15 AM

ачтокакаяреклама
DesireToWin avatar

DesireToWin

June 21, 2021 at 09:41 AM

atfixteam. Или же не каждый "квест в игре или со стены" засчитывается, а только определённые.
Думаю вы в этом правы, я лично не пробовал со стены делать квести, только делаю игры от пк которые доступны (Остальных игр незнаю, нету доверий =))
atfixteam avatar

atfixteam

June 21, 2021 at 08:43 PM

А сколько клипов можно между заданиями смотреть? Через сколько появляется ошибка?
tigahaha avatar

tigahaha

June 22, 2021 at 12:49 PM


Согласен с вами Qaqmk34. одно и тоже надоедает, и есть ошибки в рекламах, но я каждий день пытаюсь дойти до лимит просмотра реклам TV zone, но не обязательно это смотрет одно и тоже есть скрипты для этого =) чтобы не мучаться например =) но от этого не будет хуже для геймхаг :grinning: и хотел сказать для ПК игр, у меня очень мало квестов и то много весять размером, в некоторых бывают ошибки с регистрацой в итоге не считывают квести, ваш аккаунт не новый хотя переходим от геймхага и регистрации именно после неё идет, нимного в некоторых играх система либо ссылки не правильно работают, очень обидно бывает) у меня почти уже закончились игры для пк, остальным мобильным не знаю доверять нет, многие рекемендуют выполнять комьютерных игр
atfixteam avatar

atfixteam

June 22, 2021 at 08:33 PM

@tigahaha
Молодец! Красиво списал. Самому-то что-то путное написать же слабо. :wink:
DesireToWin avatar

DesireToWin

June 23, 2021 at 05:21 PM

Да, обычно вообще ошибки не должно быть, но иногда через 10-ый реклам выходит, бывает что вообще за 20-30 реклам не выходит, незнаю из за чего это

а если вы про ограничения "чтобы дальше смотреть рекламы вам придется выполнить задание на игру, или из стены" то после 300 было если не ошибаюсь) точно, я че-то не помню, не обращал внимания

Сейчас, только что чекнул история, там оказывается 277 КД получен за 3 суток от ТВ зона, последним просмотре я посмотрел 77 клипов и вышла ошибка что странно, не дошла до ровного числа
atfixteam avatar

atfixteam

June 23, 2021 at 07:26 PM

А какая тогда ещё ошибка после 10-30 клипов выходит, если не вышеуказанная насчёт того, что надо квест выполнить, чтобы можно было дальше смотреть? У меня кроме этой ошибки до сих пор никаких больше не было.
DesireToWin avatar

DesireToWin

June 24, 2021 at 01:28 PM

После просмотра выходит ошибка не такая как ваша, там не помню че за уведомления было но говорилось чтобы перезапустить рекламу и всё, после перезапуска всё идет сыром, просто там бывают какие-то заддержки, а то что у вас выходит, без понятия обычно должно убраться после выполнении задач.
я выполняю отсюда все задачи gamehag.com/ru/игры/
и у меня засчитывают на лимит от рекламы чтобы дальше мог получать кд за рекламу
DesireToWin avatar

DesireToWin

June 24, 2021 at 01:32 PM

Есть лимит за каждую сутку по 100 КД сейчас сделали на тв зоне, и после 3 суток, идет ограничения чтобы продолжать просмотр надо сделать квест, если это не пропадает после выполнения квеста, то как говорил надо связаться с Мисти, тут уже интерфейс у вас глюкнул)
57585 avatar

57585

June 24, 2021 at 10:58 PM

спасибо всем,кто ту написал
taiashy avatar

taiashy

June 27, 2021 at 06:53 PM

cпасибо всем
omega46 avatar

omega46

November 25, 2021 at 12:00 AM

>На мой взгляд, эти ограничения очень обоснованы. Зачем постоянно кликать на одну и туже кнопку, если можно выполнить какое-нибудь интересное простое задание?
простых заданий нету.
omega46 avatar

omega46

November 25, 2021 at 12:02 AM

51 разок посмотрел и отрубило.
Ayato002 avatar

Ayato002

March 4, 2022 at 03:31 PM

отрубило после первой рекламы
fonk123 avatar

fonk123

March 7, 2022 at 12:38 AM

На мой взгляд, эти ограничения очень обоснованы. Зачем постоянно кликать на одну и туже кнопку, если можно выполнить какое-нибудь интересное простое задание?
простых заданий нету.
Shapkaovoch avatar

Shapkaovoch

March 10, 2022 at 04:41 PM

а мой взгляд, эти ограничения очень обоснованы. Зачем постоянно кликать на одну и туже кнопку, если можно выполнить какое-нибудь интересное простое задание?
mail28 avatar

mail28

March 12, 2022 at 02:21 AM

Cколько видео можно смотреть?
12

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