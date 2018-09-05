Тут пишите все минусы и плюсы пабга,а также набираем лвл:)
Pubg достпточно популярен во всес мире, этот пооккт пиишел на смену кс го в плане репутации, да и жанр сам по себе самый современный.
Плохо оптимизированая игра, много читеров, и очень много багов
Минус - нету подбора по уровням.
Хотели сделать регион лок - в итоге кидает то на сервера с 10пингом, то с 100
- НЕ ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ФИГНЯ!
Ни минусов ни плюсов нет, потому что не играл в неё. Нет игры, нет проблем. все просто.
- Не оптимизирована.. Всё
1 пабг гавно
2 ето читай 1
Транспорт - минус
очень мног багов с ними
Оружие - плюс
хотя бы с ними нету багов
минус
война межу пабгом и фортнайтом
Очень много читаков из за чего и скатилась
Минусы- дорогой и нужен мощный пк для пабга. А плюсы в том что там топовый геймплей и хорошая графика