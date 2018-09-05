Минусы и плюсы Пабга:)

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Дождь

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SystemGamehag: Один пользователь получил Gem56 от Дождя.
AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAdrian Toica: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconsktoilet443: Привет
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: привет
novice rank iconLovegamehag: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMohamed: Привет
scholar rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem112 от Дождя.
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Минусы и плюсы Пабга:)

meleshko1111 avatar

meleshko1111

September 5, 2018 at 03:24 PM

Тут пишите все минусы и плюсы пабга,а также набираем лвл:)
BeoLion avatar

BeoLion

September 6, 2018 at 08:51 PM

Pubg достпточно популярен во всес мире, этот пооккт пиишел на смену кс го в плане репутации, да и жанр сам по себе самый современный.
KiritoLis avatar

KiritoLis

September 20, 2018 at 10:30 PM

минусы - тонны багов)
Sh4K4L avatar

Sh4K4L

September 23, 2018 at 02:02 PM

Плохо оптимизированая игра, много читеров, и очень много багов
PowerMax138 avatar

PowerMax138

October 21, 2018 at 02:36 PM

Минус - нету подбора по уровням.
rauk avatar

rauk

October 21, 2018 at 03:39 PM

Хотели сделать регион лок - в итоге кидает то на сервера с 10пингом, то с 100
PowerMax138 avatar

PowerMax138

October 25, 2018 at 08:42 PM

- НЕ ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ФИГНЯ!
yan_tutatchikov avatar

yan_tutatchikov

October 30, 2018 at 08:33 PM

Ни минусов ни плюсов нет, потому что не играл в неё. Нет игры, нет проблем. все просто.
Donchiqq avatar

Donchiqq

October 31, 2018 at 03:59 PM

- Не оптимизирована.. Всё
Wolfbro1200 avatar

Wolfbro1200

March 7, 2020 at 03:46 PM

- читеры
+ всё
pilot228 avatar

pilot228

March 7, 2020 at 07:29 PM

1 пабг гавно
2 ето читай 1
nikita_killer_global avatar

nikita_killer_global

March 7, 2020 at 08:42 PM

Транспорт - минус
очень мног багов с ними
Оружие - плюс
хотя бы с ними нету багов
nikita_killer_global avatar

nikita_killer_global

March 7, 2020 at 08:43 PM

минус
война межу пабгом и фортнайтом
Xgugcu36635 avatar

Xgugcu36635

March 7, 2020 at 09:35 PM

Минус графика
Zefrix_Game avatar

Zefrix_Game

March 7, 2020 at 11:23 PM

Очень много читаков из за чего и скатилась
scrolgxng avatar

scrolgxng

March 8, 2020 at 04:09 PM

Минусы- дорогой и нужен мощный пк для пабга. А плюсы в том что там топовый геймплей и хорошая графика
NazPiayQWERT2 avatar

NazPiayQWERT2

March 8, 2020 at 07:51 PM

Обожаю пабг

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Минусы и плюсы Пабга:) на форуме PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS на Gamehag