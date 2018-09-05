Минусы и плюсы Пабга:)

meleshko1111 Тут пишите все минусы и плюсы пабга,а также набираем лвл:)

BeoLion Pubg достпточно популярен во всес мире, этот пооккт пиишел на смену кс го в плане репутации, да и жанр сам по себе самый современный.

KiritoLis минусы - тонны багов)

Sh4K4L Плохо оптимизированая игра, много читеров, и очень много багов

PowerMax138 Минус - нету подбора по уровням.

rauk Хотели сделать регион лок - в итоге кидает то на сервера с 10пингом, то с 100

PowerMax138 - НЕ ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ФИГНЯ!

yan_tutatchikov Ни минусов ни плюсов нет, потому что не играл в неё. Нет игры, нет проблем. все просто.

Donchiqq - Не оптимизирована.. Всё

Wolfbro1200 - читеры

+ всё

pilot228 1 пабг гавно

2 ето читай 1

nikita_killer_global Транспорт - минус

очень мног багов с ними

Оружие - плюс

хотя бы с ними нету багов

nikita_killer_global минус

война межу пабгом и фортнайтом

Xgugcu36635 Минус графика

Zefrix_Game Очень много читаков из за чего и скатилась

scrolgxng Минусы- дорогой и нужен мощный пк для пабга. А плюсы в том что там топовый геймплей и хорошая графика