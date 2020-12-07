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Roblox | Hexaria

bojabro avatar

bojabro

December 7, 2020 at 03:36 AM

Здравствуйте,  дорогие читатели моей статьи. Сегодня речь пойдёт о такой игре в Roblox как Hexaria. Игра не очень популярна, но всё же. 


Итак о чём эта игра:

Это карточная пошаговая стратегия, в которой нужно собирать различные новые карточки - способности: От броска камня до Элементального взрыва. Эти способности нужны, чтоб побеждать различных мобов: Бандитов, Магов, Монстров с других измерений и тд. В игре также, присутствуют 4 босса на данный момент (было 5 одного убрали): Король воров, Босс зомби, Николь, Драун. Куча мини боссов которые тоже очень сильные.

Вы можете сделать пати с друзьями из 4 человек, (если вы идёте на босса Драуна тогда 7)
С начала игры, идёт небольшая сюжетка - обучение где вас научат ходить бить мобов и т.д.

Персонажа можно кастомизировать различными костюмами. И конечно же в игре есть своя валюта. Но она за Донат. Она не особо влияет на прогресс, за неё можно купить костюмы и специальные предложения. Но это уже если вы любитель подонатить. Поэтому донатер от обычного игрока почти ничем не отличается.

С самого начала игры у вас будет не очень большой выбор карт, и ими вы максимум сможете убить парочку бандитов. В начальной зоне также есть НПС у которого вы можете приобрести пакетик с карточками.3EjRZYZUSXsPWzqnzcsSy6Rzk2HnBP.png

После начальной зоны где-то на 10 уровне вы уже можете пойти в следующую зону с магами.(вы можете пойти туда сразу, но у вас будет очень мало HP и вас наверное там победят). Там также есть НПС с пакетом карт, но карты в нём уже лучше.

AR5q7hVcPWoJNFKql1UwCr0ZvSdNiJ.png

Потом можно попасть в kishuff. Очень красивый мир. Но чтоб попасть туда надо заполучить необычный камень телепортации(он многоразовый). Но получить его нелегко надо выполнить цепочку квестов.  8n1jwsoRdxckxxXTFpEUumZ1dpz42A.png

В этом измерении вы можете найти огромную платформу посередине которой будет телепортация к боссу Draun. Это очень сложный босс. У него 3000 HP и 3 стадии. 1 Ничего сложного просто дерётесь с ним используете на него спеллы и лечитесь. 2 стадия уже посложнее босс спавнит 3 кристалла приблизительно по краям карты(пока он их призвал вы не можете его бить). В этой стадии у него есть супер атака которая убивает с 1 удара любого противника. Чтоб на ней не умереть надо просто лечь спать(картой) и этот луч пролетит над вами.

Зон есть много поэтому говорить про все не буду. Думаю пуВообщем в игре найдёться что делать.В ней карт больше 100 и все они с разными способностями.Я в неё играю уже год и она очень интересная и я вам её советую. Спасибо за внимание

 Зон есть много поэтому говорить про все не буду. Думаю путь к следующим уже найдёте сами. 

В общем в игре найдётся что делать. В ней карт больше 100 и все они с разными способностями.Я в неё играю уже год и она очень интересная и я вам её советую. Спасибо за внимание.

 

28tldrETxPgfsqJH3wyLOH84lbDh2Y.jpg

 - и даже это не все карты их ещё очень много. Карты есть 4 типов: Обычные, Редкие, Супер редкие, Легендарные. Обычные обводятся серой рамочкой, Редкие - белой, Супер редкие - золотой, Легендарные алмазной.

P.S. Моя первая статья не судите строго :D

VikaFoxPro27 avatar

VikaFoxPro27

December 9, 2020 at 11:16 PM

игра прикольная

Anonymous1605113300 avatar

Anonymous1605113300

December 9, 2020 at 11:37 PM

роблокс топ
nonik1221 avatar

nonik1221

December 10, 2020 at 02:17 AM

Привет!)
Andrew_vel avatar

Andrew_vel

December 10, 2020 at 02:54 AM

здраствуйте роблокс класная игра в ней много мини игор и она топ
110000 avatar

110000

December 12, 2020 at 08:42 PM

Интересно :moyai:
Dannyk_maks avatar

Dannyk_maks

December 12, 2020 at 09:03 PM

круто потомучто потомучто
Катя_Калинина1 avatar

Катя_Калинина1

December 12, 2020 at 09:17 PM

класс..
Катя_Калинина1 avatar

Катя_Калинина1

December 12, 2020 at 11:09 PM

классно интересно..
LUNIkaYT avatar

LUNIkaYT

December 12, 2020 at 11:22 PM

Это нормально!
LUNIkaYT avatar

LUNIkaYT

December 12, 2020 at 11:23 PM

Делать вид что ошибка в апп зоне
LUNIkaYT avatar

LUNIkaYT

December 12, 2020 at 11:24 PM

У меня скоро 100 робуксов а тут такое
Shaman02 avatar

Shaman02

December 12, 2020 at 11:28 PM

Круттоооооо
_m_a_x_ avatar

_m_a_x_

December 12, 2020 at 11:58 PM

норм чувак
Altoshaaa avatar

Altoshaaa

December 13, 2020 at 03:36 PM

Что я не понела?)
bojabro avatar

bojabro

December 13, 2020 at 08:40 PM

Попробуйте поиграть :)
Dannyk_maks1 avatar

Dannyk_maks1

December 14, 2020 at 07:59 PM

круто даже очень при очень
anirussian avatar

anirussian

December 14, 2020 at 08:12 PM

Мне нравится круто.
eldar4ik54 avatar

eldar4ik54

December 14, 2020 at 09:05 PM

мне нравится топ
VikaFoxPro27 avatar

VikaFoxPro27

December 14, 2020 at 11:06 PM

я как раз щас играю
Aleks00707 avatar

Aleks00707

June 10, 2021 at 08:20 PM

Обожаю крутии неизвестнии игры роблокс, моя благодарность автору.
SmiglGaming avatar

SmiglGaming

June 11, 2021 at 03:43 PM

я тоже
drstone5 avatar

drstone5

June 12, 2021 at 08:58 PM

Хорошая статья
duchi avatar

duchi

June 12, 2021 at 09:12 PM

Круттоооооо
Lena0elena avatar

Lena0elena

June 15, 2021 at 08:47 AM

да, статья заросшая
Dimasikan228 avatar

Dimasikan228

June 15, 2021 at 09:53 AM

статья очень интересная
desatkovroman avatar

desatkovroman

June 15, 2021 at 10:46 AM

Стаьтя интетресная, прикольная, минцсов мало)

nayobveka8 avatar

nayobveka8

June 16, 2021 at 07:57 PM

Куча рыблоксов получил на сайте
Jufckitr avatar

Jufckitr

June 23, 2021 at 07:25 PM

ееппрооооее4555енграуорре
Abobabuboba1321244 avatar

Abobabuboba1321244

June 24, 2021 at 01:35 AM

РыБлаКсы
kozakov2005 avatar

kozakov2005

June 24, 2021 at 01:27 PM

Кто тут за Робуксами ? а хотя тут и так понятно
kozakov2005 avatar

kozakov2005

June 24, 2021 at 01:28 PM

мне игра понравилась рекомендую всем друзьям рекомендую и вам

Anonymous1624388886 avatar

Anonymous1624388886

June 26, 2021 at 08:54 PM

Классно
repusma1 avatar

repusma1

July 5, 2021 at 01:56 AM

мне тоже

repusma1 avatar

repusma1

July 5, 2021 at 01:56 AM

как можно вывести приз не имея 3 лвл?

repusma1 avatar

repusma1

July 5, 2021 at 01:57 AM

45кккккккккккккккк
toxic97 avatar

toxic97

July 5, 2021 at 09:36 AM

мне игра понравилась рекомендую всем друзьям рекомендую и вам просто попробуйте дело ваше
78347884 avatar

78347884

July 8, 2021 at 07:58 PM

НУЖЕН 3 лвл
78347884 avatar

78347884

July 8, 2021 at 07:59 PM

я тоже в роблокс играю
78347884 avatar

78347884

July 8, 2021 at 07:59 PM

что за режим??
12

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