Roblox | Hexaria

Здравствуйте, дорогие читатели моей статьи. Сегодня речь пойдёт о такой игре в Roblox как Hexaria. Игра не очень популярна, но всё же.

Итак о чём эта игра:

Это карточная пошаговая стратегия, в которой нужно собирать различные новые карточки - способности: От броска камня до Элементального взрыва. Эти способности нужны, чтоб побеждать различных мобов: Бандитов, Магов, Монстров с других измерений и тд. В игре также, присутствуют 4 босса на данный момент (было 5 одного убрали): Король воров, Босс зомби, Николь, Драун. Куча мини боссов которые тоже очень сильные.

Вы можете сделать пати с друзьями из 4 человек, (если вы идёте на босса Драуна тогда 7)

С начала игры, идёт небольшая сюжетка - обучение где вас научат ходить бить мобов и т.д.

Персонажа можно кастомизировать различными костюмами. И конечно же в игре есть своя валюта. Но она за Донат. Она не особо влияет на прогресс, за неё можно купить костюмы и специальные предложения. Но это уже если вы любитель подонатить. Поэтому донатер от обычного игрока почти ничем не отличается.

С самого начала игры у вас будет не очень большой выбор карт, и ими вы максимум сможете убить парочку бандитов. В начальной зоне также есть НПС у которого вы можете приобрести пакетик с карточками.

После начальной зоны где-то на 10 уровне вы уже можете пойти в следующую зону с магами.(вы можете пойти туда сразу, но у вас будет очень мало HP и вас наверное там победят). Там также есть НПС с пакетом карт, но карты в нём уже лучше.

Потом можно попасть в kishuff. Очень красивый мир. Но чтоб попасть туда надо заполучить необычный камень телепортации(он многоразовый). Но получить его нелегко надо выполнить цепочку квестов.

В этом измерении вы можете найти огромную платформу посередине которой будет телепортация к боссу Draun. Это очень сложный босс. У него 3000 HP и 3 стадии. 1 Ничего сложного просто дерётесь с ним используете на него спеллы и лечитесь. 2 стадия уже посложнее босс спавнит 3 кристалла приблизительно по краям карты(пока он их призвал вы не можете его бить). В этой стадии у него есть супер атака которая убивает с 1 удара любого противника. Чтоб на ней не умереть надо просто лечь спать(картой) и этот луч пролетит над вами.

Зон есть много поэтому говорить про все не буду. Думаю пуВообщем в игре найдёться что делать.В ней карт больше 100 и все они с разными способностями.Я в неё играю уже год и она очень интересная и я вам её советую. Спасибо за внимание

Зон есть много поэтому говорить про все не буду. Думаю путь к следующим уже найдёте сами.

В общем в игре найдётся что делать. В ней карт больше 100 и все они с разными способностями.Я в неё играю уже год и она очень интересная и я вам её советую. Спасибо за внимание.

- и даже это не все карты их ещё очень много. Карты есть 4 типов: Обычные, Редкие, Супер редкие, Легендарные. Обычные обводятся серой рамочкой, Редкие - белой, Супер редкие - золотой, Легендарные алмазной.

P.S. Моя первая статья не судите строго :D