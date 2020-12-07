Roblox | Hexaria

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bojabro
December 7, 2020 at 03:36 AM
Здравствуйте, дорогие читатели моей статьи. Сегодня речь пойдёт о такой игре в Roblox как Hexaria. Игра не очень популярна, но всё же.
Итак о чём эта игра:
Это карточная пошаговая стратегия, в которой нужно собирать различные новые карточки - способности: От броска камня до Элементального взрыва. Эти способности нужны, чтоб побеждать различных мобов: Бандитов, Магов, Монстров с других измерений и тд. В игре также, присутствуют 4 босса на данный момент (было 5 одного убрали): Король воров, Босс зомби, Николь, Драун. Куча мини боссов которые тоже очень сильные.
Вы можете сделать пати с друзьями из 4 человек, (если вы идёте на босса Драуна тогда 7)
С начала игры, идёт небольшая сюжетка - обучение где вас научат ходить бить мобов и т.д.
Персонажа можно кастомизировать различными костюмами. И конечно же в игре есть своя валюта. Но она за Донат. Она не особо влияет на прогресс, за неё можно купить костюмы и специальные предложения. Но это уже если вы любитель подонатить. Поэтому донатер от обычного игрока почти ничем не отличается.
С самого начала игры у вас будет не очень большой выбор карт, и ими вы максимум сможете убить парочку бандитов. В начальной зоне также есть НПС у которого вы можете приобрести пакетик с карточками.
После начальной зоны где-то на 10 уровне вы уже можете пойти в следующую зону с магами.(вы можете пойти туда сразу, но у вас будет очень мало HP и вас наверное там победят). Там также есть НПС с пакетом карт, но карты в нём уже лучше.
Потом можно попасть в kishuff. Очень красивый мир. Но чтоб попасть туда надо заполучить необычный камень телепортации(он многоразовый). Но получить его нелегко надо выполнить цепочку квестов.
В этом измерении вы можете найти огромную платформу посередине которой будет телепортация к боссу Draun. Это очень сложный босс. У него 3000 HP и 3 стадии. 1 Ничего сложного просто дерётесь с ним используете на него спеллы и лечитесь. 2 стадия уже посложнее босс спавнит 3 кристалла приблизительно по краям карты(пока он их призвал вы не можете его бить). В этой стадии у него есть супер атака которая убивает с 1 удара любого противника. Чтоб на ней не умереть надо просто лечь спать(картой) и этот луч пролетит над вами.
Зон есть много поэтому говорить про все не буду. Думаю пуВообщем в игре найдёться что делать.В ней карт больше 100 и все они с разными способностями.Я в неё играю уже год и она очень интересная и я вам её советую. Спасибо за внимание
Зон есть много поэтому говорить про все не буду. Думаю путь к следующим уже найдёте сами.
В общем в игре найдётся что делать. В ней карт больше 100 и все они с разными способностями.Я в неё играю уже год и она очень интересная и я вам её советую. Спасибо за внимание.
- и даже это не все карты их ещё очень много. Карты есть 4 типов: Обычные, Редкие, Супер редкие, Легендарные. Обычные обводятся серой рамочкой, Редкие - белой, Супер редкие - золотой, Легендарные алмазной.
P.S. Моя первая статья не судите строго :D
VikaFoxPro27
December 9, 2020 at 11:16 PM
Anonymous1605113300
December 9, 2020 at 11:37 PM
nonik1221
December 10, 2020 at 02:17 AM
Andrew_vel
December 10, 2020 at 02:54 AM
110000
December 12, 2020 at 08:42 PM
Dannyk_maks
December 12, 2020 at 09:03 PM
Катя_Калинина1
December 12, 2020 at 09:17 PM
Катя_Калинина1
December 12, 2020 at 11:09 PM
LUNIkaYT
December 12, 2020 at 11:22 PM
LUNIkaYT
December 12, 2020 at 11:23 PM
LUNIkaYT
December 12, 2020 at 11:24 PM
Shaman02
December 12, 2020 at 11:28 PM
_m_a_x_
December 12, 2020 at 11:58 PM
Altoshaaa
December 13, 2020 at 03:36 PM
bojabro
December 13, 2020 at 08:40 PM
Dannyk_maks1
December 14, 2020 at 07:59 PM
anirussian
December 14, 2020 at 08:12 PM
eldar4ik54
December 14, 2020 at 09:05 PM
VikaFoxPro27
December 14, 2020 at 11:06 PM
Aleks00707
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SmiglGaming
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drstone5
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duchi
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Lena0elena
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Dimasikan228
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nayobveka8
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Jufckitr
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kozakov2005
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kozakov2005
June 24, 2021 at 01:28 PM
Anonymous1624388886
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repusma1
July 5, 2021 at 01:56 AM
repusma1
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repusma1
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toxic97
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