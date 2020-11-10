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Flee the facility|Побег из бункера|

SnowCat_38 avatar

SnowCat_38

November 10, 2020 at 12:50 PM

Привет! Это статья об режиме "Flee the facility" в "Roblox".
Автор : TaGame
Очень старался над статьёй, надеюсь вам будет интересно, а также полезно для новичков в данной игре. 


Flee the facility-  игра об побег из бункера, но сможете ли вы спастись из убежища и помочь своим союзникам?

Жанр игры- хоррор. Не скажу что это хоррор, поскольку до глобального обновление он выглядит более мрачнее, а карты были сложнее.

Цель данной игры у каждого своя. У выживших сбежать из бункера, у зверя-не дать выжившим сбежать из объекта. Сейчас поговорим о выживших.

Выжившие
Роль, которую часто можно получить в начале игры. Чтобы сбежать из объекта, (бункера) игроки должны взломать определённое количество компьютеров (количество компьютеров зависит от общей суммы всех игроков).
При взломе компьютера, Игрокам будет присылатся "A test of skill", ну или проверка мастерства на русском языке.
QJlbMS15LuIZo7K5MkRVR5FkWvl7k5.jpg
В момент проверки, вам будет отображен специальный кружок. Так вот, чтобы пройти проверку вам необходимо нажать на клавишу "E" в тот момент, когда красный курсор будет на белой линии. При неправильном действии, компьютер выдаст ошибку, а также индикатор который показывает что игрок совершил ошибку.
6jPLhYsyxsYOsRSGZbaVKWmxVKacia.jpg
По этому индикатору, Зверь может определить ваше местоположение.

Если же вас поймал зверь и посадил в капсулу, не отчаивайтесь. Другие выжившие по-прежнему могут спасти вас. За спасение игроков, вам могут дать не так уж и малое кол монет. Но, есть один минус. Зверь может кейперить вас, то есть сторожить вас, чтобы другие игроки не смогли спасти вас. Часто таких игроков можно встретить, но после глобального обновления обновили дистанцию заморажувания, а именно :
-Игроки начнут замораживаться как только вы отошли на 15-20 шагов от них.

Ну а теперь о роли "Зверь".
Зверем не так уж и любят играть, поэтому игроки которые получают такую роль и выходят.
Почему же?
Всё очень просто, Зверь имеет несколько минусов, а именно :
-При прыжке, Зверь замедляется на 1 сек.
-Если вы рядом с игроком, он сразу поймёт что вы где-то рядом, на заднем фоне игры заиграет музыка, застучит сердце.
- Игроки могут спасать своих товарищей по команде, тем самым игроку игравшего за зверя всё это надоест.
Но всё же он имеет и свои плюсы, такие как: бег. Да, он имеет один плюс и это способность.

В игре существует несколько карт, а именно 6 штук. Такие как:
Facility_0, созданая разработчиком игры
HomeStead созданая разработчиком игры
Prision
Old Facility
Library (кстати, эта карта уже была в планах MrWindy ещё до глобального обновления).

Кроме того, в игре есть скины, а точнее ящики.
Всего их 6 штук, но их количество может изменится во время праздников, к примеру :
-Halloween
-Christmas
-Birthday.
Сейчас, на данный момент идёт хеллоуин. В этот праздник вы можете приобрести новые, эксклюзивные скины на ваши молоточки. В любой праздник, должна быть особая акция, а именно:
-Ящик за 150 C
-Ящик за 150 C
-Пак (зависит от события) 1500 C
-Пак (зависит от события) 650-750 Robux.

Насчёт игроков и пользователей FLEE the facility. Некоторые игроки, а точнее незнаю кто, могут оскорбить вас просто за то, что вы ПРОСТО победили(посадили всех в капсулы, не помогли им.) 
Ну, думаю на этом всё, спасибо за внимание!

Vladislav13568 avatar

Vladislav13568

November 10, 2020 at 01:14 PM

большое спосибо
Vladislav13568 avatar

Vladislav13568

November 10, 2020 at 01:15 PM

прикольно
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