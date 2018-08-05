Как вам fortnite?

GemЗарабатывать

ramizpanhwar786
ramizpanhwar786
Gem17
Comprimised You Are
Comprimised You Are
Gem6
claribel Mamani
claribel Mamani
Gem12
luligonza140
luligonza140
Gem59
cronourameshi4
cronourameshi4
Gem10
luligonza140
luligonza140
Gem25
luligonza140
luligonza140
Gem10
Jeanette Quezada
Jeanette Quezada
Gem28
pshelvvvoniha
pshelvvvoniha
Gem88
Sammy Cortez
Sammy Cortez
Gem56
Carlos Moncada
Carlos Moncada
Gem7
Atia
Atia
Gem7
Osman Başpınar
Osman Başpınar
Gem7
juniormibebe18
juniormibebe18
Gem12
Osman Başpınar
Osman Başpınar
Gem28
floreanolenin0
floreanolenin0
Gem17
floreanolenin0
floreanolenin0
Gem12
Aurelie Prinet
Aurelie Prinet
Gem24
Saliye Yazıcı
Saliye Yazıcı
Gem28
enzodeluchi2012
enzodeluchi2012
Gem28
Дождь

Gem276

SystemGamehag: Один пользователь получил Gem56 от Дождя.
AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAdrian Toica: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconsktoilet443: Привет
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: привет
novice rank iconLovegamehag: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMohamed: Привет
scholar rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem112 от Дождя.
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DragonTroll avatar

DragonTroll

August 5, 2018 at 01:53 AM

Обсуждение игры.
ExoKing avatar

ExoKing

August 5, 2018 at 10:29 AM

Так рорм
RainhardH avatar

RainhardH

August 7, 2018 at 06:39 PM

Дерьмо,но чтобы убить время пойдёт
TIHALD avatar

TIHALD

August 15, 2018 at 07:20 AM

Хорошая игра
Faurazeko avatar

Faurazeko

October 8, 2018 at 02:38 PM

Неочень
Munhauzen avatar

Munhauzen

October 9, 2018 at 08:26 PM

Не очень
frozenbit13 avatar

frozenbit13

October 20, 2018 at 11:00 PM

Отличная игра.
Nindjadragon avatar

Nindjadragon

November 1, 2018 at 10:47 PM

Игра топ
MrPenivaizMr avatar

MrPenivaizMr

November 22, 2019 at 02:55 PM

тооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооп

MrPenivaizMr avatar

MrPenivaizMr

November 22, 2019 at 02:55 PM

просто тооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооп







Defolt77797 avatar

Defolt77797

November 22, 2019 at 09:24 PM

тооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооппппппппппппппппппппппппппп
Homych avatar

Homych

November 23, 2019 at 07:51 PM

spasskiyyy avatar

spasskiyyy

November 23, 2019 at 07:57 PM

Не играл если честно
Snwidj avatar

Snwidj

November 23, 2019 at 08:09 PM

Тоооооооооооооп
illy20081110 avatar

illy20081110

November 23, 2019 at 11:12 PM

Топ игра
vladimirKO avatar

vladimirKO

November 23, 2019 at 11:46 PM

Изи игра но скинов нету
SANcheZ14 avatar

SANcheZ14

November 24, 2019 at 12:00 AM

Жизнь в строительстве
111000_9 avatar

111000_9

November 24, 2019 at 12:40 AM

гра бомба раніше завжди були лаги але коли вийшов фортнайт глава 2 сезон 1 то я не знаю чи то вони аптімізацію кращу зробили чи що но лагів нема

111000_9 avatar

111000_9

November 24, 2019 at 12:40 AM

:slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile:
zenitchampions204 avatar

zenitchampions204

November 24, 2019 at 01:13 AM

нет не топ
yarosber07 avatar

yarosber07

November 24, 2019 at 01:30 AM

Топ игра
Cvolde avatar

Cvolde

November 24, 2019 at 02:08 AM

кто пропишет код:GH2545776 получит 50 гемов

Cvolde avatar

Cvolde

November 24, 2019 at 02:32 AM

Кто пропишет код:GH2545776 получит 100 гемов
Figny2 avatar

Figny2

November 24, 2019 at 05:53 AM

Крутая игра
Vlad222299 avatar

Vlad222299

November 24, 2019 at 06:51 AM

топ игруха
gamer303games303 avatar

gamer303games303

November 24, 2019 at 11:56 AM

игра ТОП

gamer303games303 avatar

gamer303games303

November 24, 2019 at 11:57 AM

кто не согласен тому БАН)))
sokol76rus avatar

sokol76rus

November 25, 2019 at 02:13 AM

Смотрите любимые видео, слушайте любимые песни, загружайте собственные ролики и делитесь ими с друзьями, близкими и целым миром.
Вы посещали эту стр
sokol76rus avatar

sokol76rus

November 25, 2019 at 02:13 AM

Смотрите любимые видео, слушайте любимые песни, загружайте собственные ролики и делитесь ими с друзьями, близкими и целым миром.
Вы посещали эту

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