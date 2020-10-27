Anime Fighting Simulator || Roblox

До того как начнётся статья предупрежу что это первая часть из четырёх, так как игра очень объёмная и содержит много собственных фишек.





В этой статье вы узнаете:

1.Об интерфейсе игры.

2.Про квесты и зоны тренировок.

3.Как получать внутриигровую валюту быстрее.





Anime Fighting Simulator - это игра, принадлежащая студии BlockZone, созданная MarmDev и в настоящее время управляемая Nyxun. Anime Fighting Simulator, созданная 4 октября 2019 года, представляет собой обычную РПГ в аниме стиле, где нужно стать сильнее всех, качая свои характеристики.

Интерфейс игры.

молодцы

Квесты.



Как получать внутриигровую валюту быстрее

Коды - на самом начале самый лучший вариант получить внутриигровую валюту. Про ввод кодов было объяснено выше.

- на самом начале самый лучший вариант получить внутриигровую валюту. Про ввод кодов было объяснено выше. Собирание золотых сундуков , которые разбросаны по всей карте. Желательно после того как вы получили полёт и хоть более менее быструю скорость. Но они респавнятся с периодичностью в ~5-7 минут, на тех же местах. Так же можно собирать сундуки в нескольких мирах поочерёдно, но это уже для профессионалов, а вы только новичок.

, которые разбросаны по всей карте. Желательно после того как вы получили полёт и хоть более менее быструю скорость. Но они респавнятся с периодичностью в ~5-7 минут, на тех же местах. Так же можно собирать сундуки в нескольких мирах поочерёдно, но это уже для профессионалов, а вы только новичок. Фарм боссов - не самый но всё же хороший способ получать валюту быстрее. Принцип думаю всем ясен, что нужно победить босса и получить с него всё добро.

Как только вы появитесь в безопасной зоне, вы увидите слева от середины интерфейс персонажа или проще говоря кнопки. Будем разбираться по порядку.отвечает за всю информацию о персонаже, это статистика (), силы(), чемпионы (), меч (), специальные силы (), квесты (). Статистика это ваша сила, не думаю что нужно подробно объяснять о ней. Специальные и обычные силы это то чем вы будете сражаться, защищаться и т.д. их различие в том, что обычные силы вы получаете за квест, а специальные за "" о которых мы поговорим в другой части. Чемпионы это ваши тренеры и бафферы, о которых мы тоже поговорим в другой части. Меч это то чем вы будете тренировать "умение меча" , чем меч лучше тем больше будет множитель тренировки характеристики, их можно получить выполняя квесты. Так же сверху есть кнопка "", это скины для меча ( о том где их выбивать я скажу в другой части). И квесты это своего рода задания, за которые вы будете получать награду. Чаще всего это будет монеты "и обычные силы. Подробно о них будет сказано ниже.это группы. Вы можете добавлять своих друзей (и не только) в команду, тем самым не нанося им урон в небезопасной зоне. Максимум человек в группе - 5.( то есть покупка игровых плюшек за реальные деньги), я думаю разобраться вам самим будет гораздо легче.вроде тоже всем понятная кнопка в играх, но есть некоторые настройки которые вам лучше объяснить "" - дрож экрана (отключение/включение) при использовании силы (почти любой).это сила вашего бега и прыжков соответственно, зависит он от характеристик бега и прыжка.- здесь нужно вводить коды, которые вы выиграли или получили от администрации.- это результаты от прохождения босса, расскажу подробнее в части про боссов.- это информация кто в сети из твоих друзей Roblox, также на их сервер можно телепортироваться с помощью данной кнопки.и последняя - это Боевой пропуск или просто временный эвент в котором вы получаете эксклюзивные предметы, его можно проходить с помощью ежедневных квестов(информация ниже), только если вы купили пропуск за 40.000 "" и так же можно купить все плюшки за реальные деньги.Вот и всё вы разобрались в интерфейсе,В самом начале вы появитесь в безопасной зоне на втором этаже храма. На первом этаже будет ждать вас первый квестовый персонаж -. У него вы берёте свои задание и тренируете свои навыки - удар(1), защита(2), чакра(3), меч(4). Каждый навык тренируется очень легко - просто нажмите соответствующую цифру для навыка (от 1 до 4 соответственно) и кликайте. Задания будут отображаться в кнопке "". Про зоны тренировок будет рассказано кратко в другой части ( я думаю к этому времени вы и сами поймёте что куда ). Также есть дневные задания, после нажатия кнопкина открывшейся панели, сверху будет кнопка "" - тут нету ничего трудного разобраться самому.- получается каждую минуту(это зависит от рангов, но об этом в другой части) и нужна для улучшения множителей тренировки(монеты, которые находятся в кнопке "") и для покупки специальных сил и боевого пропуска (, которые находятся в кнопке "") , но как же это ускорить? Всё просто я опишу вам все способы ниже.Разделим по способам (кому как будет удобнее):Ну а на этом первая часть заканчивается. В этой части я вам рассказал самые азы игры. Также желаю вам посетитьтам есть дополнительная информация, если вы не увидели что-то здесь. В следующей части будет о: боссах, зонах тренировки, специальных и обычных силах, а также для дочитывающих будет небольшой бонус в конце.