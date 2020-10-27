Anime Fighting Simulator || Roblox

До того как начнётся статья предупрежу что это первая часть из четырёх, так как игра очень объёмная и содержит много собственных фишек.1. Интерфейс игры.
В этой статье вы узнаете:
1.Об интерфейсе игры.
2.Про квесты и зоны тренировок.
3.Как получать внутриигровую валюту быстрее.
Anime Fighting Simulator - это игра, принадлежащая студии BlockZone, созданная MarmDev и в настоящее время управляемая Nyxun. Anime Fighting Simulator, созданная 4 октября 2019 года, представляет собой обычную РПГ в аниме стиле, где нужно стать сильнее всех, качая свои характеристики.
Как только вы появитесь в безопасной зоне, вы увидите слева от середины интерфейс персонажа или проще говоря кнопки. Будем разбираться по порядку.
► Первая кнопка (похожая на светло-зелёного человека)
отвечает за всю информацию о персонаже, это статистика (Stats
), силы(Powers
), чемпионы (Champions
), меч (Sword
), специальные силы (Specials
), квесты (Quests
). Статистика это ваша сила, не думаю что нужно подробно объяснять о ней. Специальные и обычные силы это то чем вы будете сражаться, защищаться и т.д. их различие в том, что обычные силы вы получаете за квест, а специальные за "Осколки чикары
" о которых мы поговорим в другой части. Чемпионы это ваши тренеры и бафферы, о которых мы тоже поговорим в другой части. Меч это то чем вы будете тренировать "умение меча" , чем меч лучше тем больше будет множитель тренировки характеристики, их можно получить выполняя квесты. Так же сверху есть кнопка "Skins
", это скины для меча ( о том где их выбивать я скажу в другой части). И квесты это своего рода задания, за которые вы будете получать награду. Чаще всего это будет монеты "Yen
"
и обычные силы. Подробно о них будет сказано ниже.
► Следующая кнопка (ниже предыдущей)
это группы. Вы можете добавлять своих друзей (и не только) в команду, тем самым не нанося им урон в небезопасной зоне. Максимум человек в группе - 5. ► Кнопка ниже это донат
( то есть покупка игровых плюшек за реальные деньги), я думаю разобраться вам самим будет гораздо легче.
► Кнопка настроек (ниже)
вроде тоже всем понятная кнопка в играх, но есть некоторые настройки которые вам лучше объяснить "Screen Shake
" - дрож экрана (отключение/включение) при использовании силы (почти любой). Power Speed
и Jump
это сила вашего бега и прыжков соответственно, зависит он от характеристик бега и прыжка.
► Кнопка с значком Твиттера (снизу)
- здесь нужно вводить коды, которые вы выиграли или получили от администрации.
► Кнопка справа от предыдущей(три красных полоски)
- это результаты от прохождения босса, расскажу подробнее в части про боссов.
► Кнопка сверху от предыдущей
- это информация кто в сети из твоих друзей Roblox, также на их сервер можно телепортироваться с помощью данной кнопки.
► Кнопка сверху от предыдущей
и последняя - это Боевой пропуск или просто временный эвент в котором вы получаете эксклюзивные предметы, его можно проходить с помощью ежедневных квестов(информация ниже), только если вы купили пропуск за 40.000 "Осколков чикары
" и так же можно купить все плюшки за реальные деньги.
Вот и всё вы разобрались в интерфейсе, молодцы
!
(Основной интерфейс вашего персонажа)
2
. Квесты.
В самом начале вы появитесь в безопасной зоне на втором этаже храма. На первом этаже будет ждать вас первый квестовый персонаж - Bang
. У него вы берёте свои задание и тренируете свои навыки - удар(1), защита(2), чакра(3), меч(4). Каждый навык тренируется очень легко - просто нажмите соответствующую цифру для навыка (от 1 до 4 соответственно) и кликайте. Задания будут отображаться в кнопке "Quests
". Про зоны тренировок будет рассказано кратко в другой части ( я думаю к этому времени вы и сами поймёте что куда ). Также есть дневные задания, после нажатия кнопки Quests
на открывшейся панели, сверху будет кнопка "Daily quests
" - тут нету ничего трудного разобраться самому.(Ежедневные задания)
3.Как получать внутриигровую валюту быстрее?
Внутриигровая валюта
- получается каждую минуту(это зависит от рангов, но об этом в другой части) и нужна для улучшения множителей тренировки(монеты Yen
, которые находятся в кнопке "Stats
") и для покупки специальных сил и боевого пропуска (Осколки чикары
, которые находятся в кнопке "Specials
") , но как же это ускорить? Всё просто я опишу вам все способы ниже.
Разделим по способам (кому как будет удобнее):
(Внутриигровая валюта Yen)
- Коды - на самом начале самый лучший вариант получить внутриигровую валюту. Про ввод кодов было объяснено выше.
- Собирание золотых сундуков, которые разбросаны по всей карте. Желательно после того как вы получили полёт и хоть более менее быструю скорость. Но они респавнятся с периодичностью в ~5-7 минут, на тех же местах. Так же можно собирать сундуки в нескольких мирах поочерёдно, но это уже для профессионалов, а вы только новичок.
- Фарм боссов - не самый но всё же хороший способ получать валюту быстрее. Принцип думаю всем ясен, что нужно победить босса и получить с него всё добро.
(Внутриигровая валюта "Осколки чикары")
Ну а на этом первая часть заканчивается. В этой части я вам рассказал самые азы игры Anime Fighting Simulator
. Также желаю вам посетить Anime Fighting Simulator Wiki,
там есть дополнительная информация, если вы не увидели что-то здесь. В следующей части будет о: боссах, зонах тренировки, специальных и обычных силах, а также для дочитывающих будет небольшой бонус в конце. Всем удачи и до скорой встречи читатели!