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Anime Fighting Simulator || Roblox

Necromants avatar

Necromants

October 27, 2020 at 08:20 AM

До того как начнётся статья предупрежу что это первая часть из четырёх, так как игра очень объёмная и содержит много собственных фишек.


В этой статье вы узнаете:
1.Об интерфейсе игры.
2.Про квесты и зоны тренировок.
3.Как получать внутриигровую валюту быстрее.


Anime Fighting Simulator - это игра, принадлежащая студии BlockZone, созданная MarmDev и в настоящее время управляемая Nyxun. Anime Fighting Simulator, созданная 4 октября 2019 года, представляет собой обычную РПГ в аниме стиле, где нужно стать сильнее всех, качая свои характеристики. 


1. Интерфейс игры.
  Как только вы появитесь в безопасной зоне, вы увидите слева от середины интерфейс персонажа или проще говоря кнопки. Будем разбираться по порядку.
  ► Первая кнопка (похожая на светло-зелёного человека) отвечает за всю информацию о персонаже, это статистика (Stats), силы(Powers), чемпионы (Champions), меч (Sword), специальные силы (Specials), квесты (Quests). Статистика это ваша сила, не думаю что нужно подробно объяснять о ней. Специальные и обычные силы это то чем вы будете сражаться, защищаться и т.д. их различие в том, что обычные силы вы получаете за квест, а специальные за "Осколки чикары" о которых мы поговорим в другой части. Чемпионы это ваши тренеры и бафферы, о которых мы тоже поговорим в другой части. Меч это то чем вы будете тренировать "умение меча" , чем меч лучше тем больше будет множитель тренировки характеристики, их можно получить выполняя квесты. Так же сверху есть кнопка "Skins", это скины для меча ( о том где их выбивать я скажу в другой части). И квесты это своего рода задания, за которые вы будете получать награду. Чаще всего это будет монеты "Yen"
и обычные силы. Подробно о них будет сказано ниже.
 ► Следующая кнопка (ниже предыдущей) это группы. Вы можете добавлять своих друзей (и не только) в команду, тем самым не нанося им урон в небезопасной зоне. Максимум человек в группе - 5.
 ► Кнопка ниже это донат ( то есть покупка игровых плюшек за реальные деньги), я думаю разобраться вам самим будет гораздо легче.
 ► Кнопка настроек (ниже) вроде тоже всем понятная кнопка в играх, но есть некоторые настройки которые вам лучше объяснить "Screen Shake" -  дрож экрана (отключение/включение) при использовании силы (почти любой). Power Speed и Jump это сила вашего бега и прыжков соответственно, зависит он от характеристик бега и прыжка.
 ► Кнопка с значком Твиттера (снизу) - здесь нужно вводить коды, которые вы выиграли или получили от администрации.
 ► Кнопка справа от предыдущей(три красных полоски) - это результаты от прохождения босса, расскажу подробнее в части про боссов.
 ► Кнопка сверху от предыдущей - это информация кто в сети из твоих друзей Roblox, также на их сервер можно телепортироваться с помощью данной кнопки.
 ► Кнопка сверху от предыдущей и последняя - это Боевой пропуск или просто временный эвент в котором вы получаете эксклюзивные предметы, его можно проходить с помощью ежедневных квестов(информация ниже), только если вы купили пропуск за 40.000 "Осколков чикары"  и так же можно купить все плюшки за реальные деньги.
   Вот и всё вы разобрались в интерфейсе, молодцы!


WITMLzVNBvXuD5ssRTQiJpH1dcojxA.PNG
(Основной интерфейс вашего персонажа)


2Квесты.
 В самом начале вы появитесь в безопасной зоне на втором этаже храма. На первом этаже будет ждать вас первый квестовый персонаж - Bang. У него вы берёте свои задание и тренируете свои навыки - удар(1), защита(2), чакра(3), меч(4). Каждый навык тренируется очень легко - просто нажмите соответствующую цифру для навыка (от 1 до 4 соответственно) и кликайте. Задания будут отображаться в кнопке "Quests". Про зоны тренировок будет рассказано кратко в другой части ( я думаю к этому времени вы и сами поймёте что куда ). Также есть дневные задания, после нажатия кнопки Quests на открывшейся панели, сверху будет кнопка "Daily quests" - тут нету ничего трудного разобраться самому.

7o7ffAUdAl79s5to5g1rHFUoqW8fYA.PNG
(Ежедневные задания)

3.Как получать внутриигровую валюту быстрее?
    Внутриигровая валюта - получается каждую минуту(это зависит от рангов, но об этом в другой части) и нужна для улучшения множителей тренировки(монеты Yen, которые находятся в кнопке "Stats") и для покупки специальных сил и боевого пропуска (Осколки чикары, которые находятся в кнопке "Specials") , но как же это ускорить? Всё просто я опишу вам все способы ниже.
    Разделим по способам (кому как будет удобнее):
  • Коды - на самом начале самый лучший вариант получить внутриигровую валюту. Про ввод кодов было объяснено выше.
  • Собирание золотых сундуков, которые разбросаны по всей карте. Желательно после того как вы получили полёт и хоть более менее быструю скорость. Но они респавнятся с периодичностью в ~5-7 минут, на тех же местах. Так же можно собирать сундуки в нескольких мирах поочерёдно, но это уже для профессионалов, а вы только новичок.
  • Фарм боссов - не самый но всё же хороший способ получать валюту быстрее. Принцип думаю всем ясен, что нужно победить босса и получить с него всё добро.
QXlkbCAvc3wN3x2BM5vTAivF9kDOU4.PNG(Внутриигровая валюта Yen)
B9HEv5LVtvKDkBxeYfk7HimgbbGemF.PNG
(Внутриигровая валюта "Осколки чикары")


Ну а на этом первая часть заканчивается. В этой части я вам рассказал самые азы игры Anime Fighting Simulator. Также желаю вам посетить Anime Fighting Simulator Wiki, там есть дополнительная информация, если вы не увидели что-то здесь. В следующей части будет о: боссах, зонах тренировки, специальных и обычных силах, а также для дочитывающих будет небольшой бонус в конце. Всем удачи и до скорой встречи читатели!
popkaqqq avatar

popkaqqq

October 27, 2020 at 02:45 PM

ахахахах что такое есть, надо срочно чекнуть
Maksim_clim avatar

Maksim_clim

October 27, 2020 at 02:48 PM

прикол
n1ko_13 avatar

n1ko_13

October 28, 2020 at 11:33 AM

Bilmadik endi...!
n1ko_13 avatar

n1ko_13

October 29, 2020 at 12:45 PM

Такая игра есть чтоль
vitaka avatar

vitaka

October 31, 2020 at 05:37 PM

заходил несколько раз в ето режим пробивал играть но у меня ничего не получалось потому что я ничего не понимаю
n1ko_13 avatar

n1ko_13

October 31, 2020 at 07:47 PM

Chto eto
vlad_dob avatar

vlad_dob

October 31, 2020 at 11:38 PM

Классная игра кстати
789654123mn avatar

789654123mn

February 17, 2021 at 03:24 AM

понятно ясно
hiiamkirill avatar

hiiamkirill

February 17, 2021 at 11:58 PM

Вывод: Учите английский что бы играть в этот режим, а ещё во многие другие)
aden4ik_grushko1 avatar

aden4ik_grushko1

February 19, 2021 at 04:12 AM

ты играешь в ро гуль я там 2 ка
superdanjj avatar

superdanjj

March 1, 2021 at 11:01 PM

понятно

lexxxx93846474 avatar

lexxxx93846474

March 8, 2021 at 12:48 PM

классная игра обажаю
lexxxx93846474 avatar

lexxxx93846474

March 8, 2021 at 06:53 PM

роблокс топ обажаю
Anonymous1680378532 avatar

Anonymous1680378532

April 2, 2023 at 12:50 AM

здравствуйте у меня такая проблема, когда я захожу в режим у меня на экране надписать в сминем прямоугольнике "загрузка данных", можете мне помочь пожалуйста, я не знаю чот мне делать
Anonymous1680396224 avatar

Anonymous1680396224

April 2, 2023 at 06:15 AM

это просто загрузка данных надо подождать пока загрузится

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