Пишет нужен URL а куда вводить не пишут
ПОМОГИТЕ
Здравствуй.
Зайди в настройки своего аккаунта на Геймхаг, там в графе Steam увидишь две строки - одна под привязку Стим-аккаунта, вторая под добавление трейд-линки. Там и заполняешь. Важно скопировать URL трейда правильно, чтобы не было ошибок во время отправки.
киньте пожалуйста 30 кр плииис
Здравствуй.
Зайди в настройки своего аккаунта на Геймхаг, там в графе Steam увидишь две строки - одна под привязку Стим-аккаунта, вторая под добавление трейд-линки. Там и заполняешь. Важно скопировать URL трейда правильно, чтобы не было ошибок во время отправки
Я вопще в жанре моба первый раз доту 2 и лигу начал играть
Тебе нужно найти свою ссылку на обмен, в настройках стима сможешь её найти.