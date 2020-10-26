Где добавить URL STEAM чтоб получить скин в CS:GO

4izes1 Пишет нужен URL а куда вводить не пишут ПОМОГИТЕ

Aonb Здравствуй.

Зайди в настройки своего аккаунта на Геймхаг, там в графе Steam увидишь две строки - одна под привязку Стим-аккаунта, вторая под добавление трейд-линки. Там и заполняешь. Важно скопировать URL трейда правильно, чтобы не было ошибок во время отправки.

Maksim_clim очень прикольно

4izes1 спасибо за совет





danielhg365 киньте пожалуйста 30 кр плииис

ggisiko в найстройках акаунта

4ika_hellcaseorg Здравствуй.

Зайди в настройки своего аккаунта на Геймхаг, там в графе Steam увидишь две строки - одна под привязку Стим-аккаунта, вторая под добавление трейд-линки. Там и заполняешь. Важно скопировать URL трейда правильно, чтобы не было ошибок во время отправки

F1itStream Я вопще в жанре моба первый раз доту 2 и лигу начал играть