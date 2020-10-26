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Где добавить URL STEAM чтоб получить скин в CS:GO

4izes1 avatar

4izes1

October 26, 2020 at 10:08 PM

Пишет нужен URL а куда вводить не пишут ПОМОГИТЕ
Aonb avatar

Aonb

October 26, 2020 at 11:06 PM

Здравствуй.
Зайди в настройки своего аккаунта на Геймхаг, там в графе Steam увидишь две строки - одна под привязку Стим-аккаунта, вторая под добавление трейд-линки. Там и заполняешь. Важно скопировать URL трейда правильно, чтобы не было ошибок во время отправки.
Maksim_clim avatar

Maksim_clim

October 27, 2020 at 06:31 AM

очень прикольно
4izes1 avatar

4izes1

March 26, 2021 at 03:11 PM

спасибо за совет

danielhg365 avatar

danielhg365

March 26, 2021 at 04:11 PM

киньте пожалуйста 30 кр плииис
ggisiko avatar

ggisiko

March 26, 2021 at 06:05 PM

в найстройках акаунта
4ika_hellcaseorg avatar

4ika_hellcaseorg

April 1, 2021 at 11:51 AM

Здравствуй.
Зайди в настройки своего аккаунта на Геймхаг, там в графе Steam увидишь две строки - одна под привязку Стим-аккаунта, вторая под добавление трейд-линки. Там и заполняешь. Важно скопировать URL трейда правильно, чтобы не было ошибок во время отправки
F1itStream avatar

F1itStream

April 1, 2021 at 06:47 PM

Я вопще в жанре моба первый раз доту 2 и лигу начал играть
ZHESTJAGGA avatar

ZHESTJAGGA

April 4, 2021 at 05:41 PM

Тебе нужно найти свою ссылку на обмен, в настройках стима сможешь её найти.
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